Bretten – Unter Alkoholbeeinflussung Auffahrunfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro ist das Ergebnis eines

Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagabend in Bretten ereignete.

Ein 50-jähriger Renault-Autofahrer war gegen 18:20 Uhr auf der Wilhelmstraße

unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung auf einen

abbremsenden, vor ihm fahrenden Ford einer 34-Jährigen auffuhr. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 0,5

Promille, weshalb er zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebeten wurde und

nun mit einer Anzeige rechnen muss.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Auto kollidiert mit Leitplanke

Karlsruhe (ots) – Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam ein 27-jähriger

BMW-Fahrer am Freitag gegen 03:45 Uhr im Kurvenbereich nach links von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Mann war auf einer

Verbindungsstraße in Karlsruhe Hagsfeld, zwischen dem Lachenweg und der

Kreisstraße Büchig, unterwegs. Sowohl das Fahrzeug als auch die Leitplanke

wurden durch den Unfall beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen

Bereich. Der 27-Jährige entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der unter dem Einfluss von Alkohol stehende Mann meldete sich gegen 04:10 Uhr

bei der Polizei und gab an, dass sein Auto im Rahmen eines Raubes abhanden

gekommen sei. Zwar bestätigte eine Begleitung zunächst den Sachverhalt, jedoch

verwickelten sich die beiden im Anschluss in Widersprüchlichkeiten. Aktuell ist

davon auszugehen, dass der 27-Jährige den Unfall selbst verursacht hat.

Marxzell – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 19-jähriger Motorradfahrer

bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der Landesstraße 564 zu. Der

Motorradfahrer fuhr kurz nach 07:30 Uhr hinter dem Pkw einer 36-Jährigen von Bad

Herrenalb in Richtung Frauenalb. Als die 36-Jährige Höhe Frauenalb nach links

abbiegen wollte, überholte der junge Mann den Skoda und kollidierte mit diesem.

Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene

Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – (KA) Karlsruhe – 22-Jähriger in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erließ der Haftrichter beim

zuständigen Amtsgericht am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen. Dem

Beschuldigten wird illegaler Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer

Menge vorgeworfen. In einem bei der Kriminalpolizei Karlsruhe und der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe geführten Verfahren geriet der 22-Jährige ins

Visier der Ermittler. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Mittwoch konnten

fast 4,4 Kilogramm Marihuana, 1,1 Kilogramm Amphetamin und weiteres

Beweismaterial sichergestellt werden.

Karlsruhe – Zwei Gartenhütten abgebrannt

Karlsruhe (ots) – Zwei Gartenhütten in einer Kleingartenanlage in der

Carl-Metz-Straße Straße in Karlsruhe sind am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr in

Flammen aufgegangen. Beim Eintreffen von Polizei sowie der Berufsfeuerwehr

standen die Hütten bereits im Vollbrand und wurden von dem Feuer auch völlig

zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Möglich wäre

ein technischer Defekt im Bereich der elektronischen Geräte aber auch eine

fahrlässige Brandstiftung ist bislang nicht auszuschließen, weshalb die

Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Trunkenheitsfahrt mit falschen Kennzeichen

Karlsruhe (ots) – Ein deutlich alkoholisierter 54-jähriger Fahrzeugführer wurde

nach Zeugenaussagen am frühen Donnerstagabend in Beiertheim-Bulach einer

Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle von Person und Fahrzeug wurde

festgestellt, dass der Fahrer über ein Promille Alkohol im Blut hatte und keinen

Führerschein hat. Zudem waren am Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht und es

war nicht versichert.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Er gelangt außerdem wegen

Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Person bei Gleisüberschreitung von Zug erfasst

Walzbachtal/Wössingen (ots) – Donnerstagmorgen entging eine 20-jährige nur knapp

einem großen Unglück. Die junge Frau suchte am Bahnhof Wössingen die Abkürzung

über die Gleise und wurde von einem durchfahrenden Zug erfasst.

Ungeachtet des herannahenden Zuges wollte die Frau vom Bahnsteig 1 aus in die

Gleise gehen, um so den Nachbarbahnsteig zu erreichen. Nachdem der

Triebfahrzeugführer der S4 die Frau erkannte, gab er einen Achtungspfiff ab und

leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Beamte des PP Karlsruhe trafen kurze

Zeit später vor Ort ein und stellten die leichtverletzte Frau am Bahnsteig fest.

Bis auf Schürfwunden schien sie unverletzt zu sein. Zur weiteren Untersuchung

brachte ein Rettungswagen die Frau dennoch in ein umliegendes Krankenhaus.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Zug zum Unfallzeitpunkt eine

Geschwindigkeit von etwa 80 km/h hatte. In ihrer Befragung gab die Frau an, wie

immer die Abkürzung über die Gleise gesucht zu haben. Ein Verhalten, dass sie in

diesem Fall beinahe das Leben gekostet hätte.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr aufgenommen.

Dieses Ereignis mit glücklichem Ausgang zeigt exemplarisch, warum es verboten

ist, Gleise außerhalb von zugelassenen Übergängen zu queren. Dieses nicht

seltene Beispiel zeigt, dass es lebensgefährlich ist, die Gleise und den

Zugverkehr zu unterschätzen. Daher bittet die Bundespolizei immer wieder

eindringlich darum, sich aus den Gleisen fernzuhalten. Diese sind kein

Spielplatz. Eltern insbesondere sollten darauf achten, wo unter anderem ihre

Kinder spielen und deutlich machen, welche Gefahren in der Nähe der Gleise

bestehen. Moderne Züge nähern sich nahezu geräuschlos. Im belebten Alltag ist

man zudem schnell abgelenkt. Auch wenn es viele Male gut geht, ist es der eine

erfolglose Versuch nicht wert, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen.

30-Jähriger mit Fahrrad, aber ohne Ticket im Zug

Mannheim (ots) – Am Mittwochmorgen erschien eine 53-jährige Zugbegleiterin auf

der Dienststelle der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof. Sie gab zur

Anzeige, soeben von einem Fahrgast geschlagen worden zu sein.

In ihrer Vernehmung äußerte sie, vor Abfahrt des Zuges einen Mann darauf

hingewiesen zu haben, dass für die Mitnahme eines Fahrrads ein zusätzliches

Ticket benötigt wird. Nach Abfahrt des Zuges begann sie ihre Fahrscheinkontrolle

und gelangte demzufolge auch zu dem Mann mit dem Fahrrad. Der 30-jährige Syrer

legte ein MAXX-Ticket vor. Für das Fahrrad konnte er jedoch trotz Hinweis kein

zusätzliches Ticket vorweisen.

Er versuchte immer wieder der geschädigten Zugbegleiterin das Ticket, auf dem

seine Personalien vermerkt waren, zu entreißen. Ein Zeuge schaltete sich ein und

wies den 30-Jährigen an, die Zugbegleiterin in Ruhe zu lassen. Dieser schlug der

Geschädigten daraufhin seitlich gegen den Oberkörper. Die Frau äußerte Schmerzen

an ihrer Hand aufgrund des Schlags.

Am Haltepunkt Mannheim-Rheinau verließ der Mann den Zug. Das Ticket befand sich

weiterhin bei der Geschädigten und wurde der Bundespolizei übergeben. Anhand der

Daten wird gegen den 30-Jährigen nun eine Anzeige wegen Körperverletzung

gefertigt.

Bruchsal – Betrunkener Fußgänger auf der A5

Karlsruhe (ots) – Um zu seinem Lkw zurückzukehren, war ein alkoholisierter

40-Jähriger in der Nacht auf Freitag zu Fuß auf der Autobahn A5 bei Bruchsal

unterwegs.

Kurz nach Mitternacht meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass auf dem

Standstreifen der A5 ein Fußgänger unterwegs wäre. Eine alarmierte Streife der

Autobahnpolizei konnte den Fußgänger wenig später antreffen, wie er nahe des

Autobahnparkplatzes 611 auf dem Standstreifen lief.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-jährige Mann

auf dem Rückweg von einem Einkauf zu seinem auf dem Autobahnparkplatz stehenden

Lkw war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann schließlich einen Wert von 1,5

Promille. Um eine mögliche Trunkenheitsfahrt zu verhindern, stellten die Beamten

daraufhin die Fahrzeugschlüssel sicher. Sobald der Mann wieder nüchtern ist,

kann er seine Fahrt fortsetzen.

Ettlingen – Jugendlicher ohne Führerschein auf Tour

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Freitag gegen 01:40

Uhr in der Straße „Am Hardtwald“ in Ettlingen ein 17-Jähriger angehalten,

welcher direkt angab keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Der Jugendliche war

gemeinsam mit zwei weiteren Minderjährigen unterwegs und hatte sich das Auto

eines Erziehungsberechtigten geborgt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren

ohne Fahrerlaubnis rechnen.