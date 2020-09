Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geldwechsel-Trick – dreister Taschendieb erbeutete mehrere hundert Euro – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Donnerstagnachmittag wurde eine Seniorin

Opfer einer sogenannten Geldwechsel-Betrugsmasche. Am Eingang zum Parkdeck der

Tiefgarage in der Zwingergasse bat eine unbekannte männliche Person eine Frau,

einen 10-Euro-Schein zu wechseln. Die Frau kam der Bitte nach und nahm ihre

Geldbörse aus der Tasche. Der Fremde lenkte die arglose Frau ab, in dem er

absichtlich einen Geldschein fallenließ. Sie bückte sich, um diesen aufzuheben.

In der Zwischenzeit nahm der dreiste Dieb Bargeld in der Höhe von 300 Euro aus

ihrer Geldbörse. Den Unbekannten beschrieb die Frau als orientalischen Phänotyp,

ca. 45 Jahre alt, schlank, ca. 175 cm groß, mit schwarzen Haaren. Er trug dunkle

Kleidung, wirkte sehr gepflegt und sprach Deutsch mit arabisch klingendem Akzent

gesprochen haben. Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben

können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0, in

Verbindung.

Vorsicht Taschendieb! – So schützen Sie sich:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer

in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen

auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder

Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: In Parkhaus Auto angefahren und anschließend geflüchtet – Schaden über 1.000 Euro – Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag zwischen 18.30 und 19.45 Uhr

hat ein bislang unbekannter Fahrer vermutlich beim Rangieren im 1. OD des

IKEA-Parkhauses in der Josef-Reiert-Straße einen geparkten BMW im Heck

beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher ohne sich um den entstandenen

Schaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter Telefon

06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: 84-jährige Autofahrerin prallt ungebremst gegen geparktes Auto – leicht verletzt in Krankenhaus gebracht

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bislang ungeklärten Gründen ist eine

84-jährige Autofahrerin am Donnerstag kurz vor 18 Uhr in der Altneudorfer Straße

von der Fahrbahn abgekommen und fast ungebremst gegen einen am Straßenrand

geparkten Toyota geprallt. Dabei wurde der Toyota mehrere Meter nach vorne

geschoben und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Am Auto der Seniorin lösten die

Airbags aus, die Frau wurde dadurch nach den jetzigen Erkenntnissen zum Glück

wohl nur leicht verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie

mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. An den beiden

Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit Auto von der Straße abgekommen und gegen geparktes Auto gefahren -Sachschaden 7.000 Euro

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unter Alkoholeinfluss war eine 25-jährige

Autofahrerin am Donnerstag gegen 21.15 Uhr von Schönbrunn nach Eberbach

unterwegs. Dies hatte zur Folge, dass auf der Friedrichstraße in einer

Linkskurve Richtung Bahnhof nach rechts von der Straße abkam und mit ihrem Mini

gegen einen geparkten VW-Passat sowie eine Warnbake fuhr. Bei der Unfallaufnahme

wurde Alkoholgeruch bemerkt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,6

Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde

einbehalten. Bei dem Unfallentstand ein Gesamtsachschaden von ca. 7.000 Euro.