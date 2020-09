Heidelberg: Schwerpunktkontrollen des Radfahrverkehrs im Stadtgebiet

Heidelberg (ots) – Neben dem allgemein zunehmenden Fahrzeugverkehr ist trotz

oder gerade wegen der Corona-Situation auch eine deutliche Zunahme des

Radverkehrs zu verzeichnen. Unter die Radfahrer mischen sich verstärkt auch

Pedelec- und „E-Bike“-Fahrer. In der Folge werden ohnehin bekannte

„Problemstellen“ noch stärker frequentiert bzw. belastet. In diesem Zusammenhang

werden auch vermehrt Bürgerbeschwerden an die Polizei herangetragen.

Auch beim Blick in die Unfallstatistik in Heidelberg zeigt sich, dass im

vergangenen Jahr bei 435 Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Fahrradfahrern ein

Fünf-Jahres-Höchststand erreicht wurde. Das entspricht einer Zunahme um 15,7 %

zum Vorjahr mit 376 Unfällen. Dabei wurde ein Radfahrer getötet und 346 (2018:

312) Fahrer verletzt, davon 44 schwer.

Nicht nur Kontrollen, wie z.B. im Rahmen der „Aktion plus 5“, haben gezeigt,

dass durch gezielte Überwachung und Aufklärung ein gewisses Gefahrenbewusstsein

unter den Radfahrern zu erzielen ist.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat deshalb am Donnerstagvormittag bei

Schwerpunktkontrollen an mehreren Örtlichkeiten sowie bei mobilen Kontrollen mit

Motorrädern und Fußstreifen das Einhalten der Straßenverkehrsordnung von

Radfahrern überprüft. Insgesamt waren 35 Beamte eingesetzt.

Bei den gesamten Kontrollaktionen wurden 224 Fahrradfahrer überprüft bzw.

beanstandet. Insgesamt mussten 167 Verwarnungen und 57

Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen ausgesprochen bzw. vorgelegt werden.

Die Ergebnisse im Einzelnen*:

Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung: 112

Befahren von Gehwegen: 51

Nichtbeachten des Rotlichts an Lichtzeichenanlagen: 55

Nutzung eines Mobiltelefons: 2

Mangelhafte lichttechnische Einrichtungen: 38

Befahren einer gesperrten Brücke trotz Verbotszeichen: 15

Manipulierte Pedelecs: 8

*(Mehrfachverstöße möglich)

Zur Unfallvermeidung bleiben wir deshalb bei unseren Empfehlungen:

Machen Sie Regeltreue zu Ihrer Fahrroutine.

Fahren Sie an Kreuzungen und Einmündungen defensiv und

bremsbereit.

Achten Sie als Kraftfahrzeugführer beim Abbiegen, Einfahren und
Aussteigen auf den Schulterblick.

Aussteigen auf den Schulterblick.

Nehmen Sie sich bewusst 5 Minuten mehr Zeit, um defensiv und
regeltreu an Ihr Ziel zu kommen.

regeltreu an Ihr Ziel zu kommen.

Achten Sie Paragraf 1 der StVO, der ständige Vorsicht und
gegenseitige Rücksichtnahme von allen Verkehrsteilnehmern
fordert.

gegenseitige Rücksichtnahme von allen Verkehrsteilnehmern

fordert.

Weitere Tipps erhalten Sie auf www.aktionplus5.de.

Heidelberg-Kirchheim: 23-Jähriger mit Rauschgift angetroffen – Verdacht der Hehlerei

Heidelberg (ots) – Weil die Rahmennummer des E-Bikes eines 23-Jährigen bei einer

Personenkontrolle am Donnerstag gegen 21.45 Uhr in der Breslauer Straße entfernt

worden war, wurde eine Streife aufmerksam. Als bei einer anschließenden

Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks darin ein paar Gramm Cannabis, eine

Feinwaage, Verpackungsmaterial und fast Tausend Euro Bargeld gefunden wurden,

wurde der 23-Jährige festgenommen. In seinen Geldbeutel wurde weiteres

Rauschgift entdeckt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden zwei Aufzuchtanlagen,

über 100 Gramm Cannabis, LSD und weiteres mutmaßliches Dealgeld entdeckt und

sichergestellt. Auch weiteres Verpackungsmaterial und Konsumutensilien wurden

aufgefunden. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der

Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Das von ihm benutzte E-Bike wurde

sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei wegen des Verdachts des Handelns

und Herstellens von Rauschgift in nicht geringen Mengen sowie wegen des

Verdachts der Hehlerei dauern derzeit an.

Heidelberg: Geparktes Motorrad angefahren und von der Unfallstelle geflüchtet – weiteres Auto beschädigt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag zwischen

11 und 14 Uhr in der Lutherstraße ereignete, sucht die Polizei. Ein bislang

unbekannter Fahrer war vermutlich beim rückwärts ausparken gegen ein Motorrad

gefahren. Dies fiel um auf ein danebenstehendes Auto. Trotz des entstandenen

Gesamtsachschadens von ca. 2.000 Euro entfernte sich der Verursacher unerlaubt

von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu

melden.

Heidelberg: Kontroll- und Einsatzmaßnahmen des Polizeipräsidiums Mannheim im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft „Sicher in Heidelberg“

Heidelberg (ots) – Im Rahmen der Partnerschaft „Sicher in Heidelberg“ führte das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte am Donnerstagnachmittag im Bereich der Altstadt

sowie am Bismarckplatz Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der

Taschendiebstahlskriminalität durch. An den Maßnahmen waren Polizeikräfte des

Polizeipräsidiums Mannheim und Polizeibeamte der Bereitschaftspolizeidirektion

Bruchsal beteiligt. Dabei wurde ein Schwerpunkt auf das Präventionsprojekt

„Gelbe Hand“ gelegt und mit zahlreichen Passanten Gespräche geführt, denen zuvor

ein Flyer „Gelbe Hand“ in die Handtasche gelegt worden war. Die Beamten

sensibilisierten unvorsichtige Passanten für das Thema Taschendiebstahl und

gaben wertvolle Verhaltenshinweise. Insgesamt wurden gestern 29 Präventionsflyer

in der Altstadt im Bereich der Fußgängerzone, in Ladengeschäften und auf dem

Wochenmarkt und auch am Hauptbahnhof sowie im ÖPNV unbemerkt platziert und

entsprechend Bürgergespräche geführt. Die Aktion, bei der Beamte in Zivil und in

Uniform eingesetzt waren, stieß in der Bevölkerung auf durchwegs positive

Resonanz.

Über das Projekt „Gelbe Hand“: Das Präventionsprojekt wird gemeinsam durch die

Präventionsvereine und Netzwerkpartner „Kommunale Kriminalprävention

Rhein-Neckar e.V.“, „Sicheres Heidelberg e.V.“ und „Sicherheit in Mannheim e.V.“

getragen. Ziel ist die Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema

Taschendiebstahl. Hierbei agieren zivil gekleidete Polizeibeamte wie mutmaßliche

Täter. Doch statt etwas aus einer geöffneten Tasche heraus zu nehmen, wird eine

„gelbe Hand“ in die Tasche hineingelegt und die betroffene Person kurz danach

durch Polizeibeamte in Uniform angesprochen und darauf hingewiesen. Ziel ist,

potenzielle Betroffene von Taschendiebstahl, auf ihre Unachtsamkeit hinzuweisen

und dadurch einen nachhaltigen Lerneffekt zu erzielen. Zielgruppen Besucherinnen

und Besucher von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen, unaufmerksame Bürger

beim Flanieren in den Städten, Trägerinnen geöffneter Handtaschen und

Rucksäcke, Radfahrerinnen, welche ihr Gepäck im Fahrradkorb ungesichert

transportieren, Eltern, die ungesicherte Taschen in Kinderwägen mitführen,

Kunden in der Warteschlange an der Kasse in Kaufhäusern oder an Geldautomaten.