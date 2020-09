Mähroboter entwendet

Kirchheimbolanden (ots)

Zwischen dem 26.08.2020, 09:00 Uhr und dem 29.08.2020, 20:00 Uhr, wurde in der Leibnizstraße in Kirchheimbolanden ein Mähroboter entwendet. Dieser stand auf der Rasenfläche eines Privatanwesens. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Täter sind unbekannt.

Einbruchsdiebstahl in einen Baucontainer; Zeugenhinweise gesucht! Baustelle an der B41 bei Hochstetten-Dhaun (ots)

In der Nacht vom 03.09.2020 auf den 04.09.2020 brachen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer ein. Der Container befindet sich auf der Baustelle zum Ausbau der B41 in Höhe der Ortslage Hochstetten-Dhaun. Die Täter brachen zuerst in einen Radlader, welcher zur Sicherung vor dem Container gestanden hatte, ein und fuhren diesen zur Seite. Anschließend knackten sie das Vorhängeschloss des Containers und gelangten so an die dort gelagerten Baumschienen. Von den Maschinen entwendeten sie sodann drei Vibrationsstampfer, Lasermesswerkzeuge, diverse Akkugeräte, zwei Winkelschleifer des Herstellers Flex und einen Steckschlüsselsatz. Insgesamt entstand dem Unternehmen ein Schaden von circa 9.000EUR. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.