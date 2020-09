Mainz, Kontrollen illegaler Umbauten an Kraftfahrzeugen

Mainz (ots) – Donnerstag, 03.09.2020

Technische Veränderungen an PKW führten bei Kontrollen am gestrigen Donnerstag

bei insgesamt 14 von 24 PKW zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Zwischen 13:00 und 17:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Mainz mit

Unterstützung von weiteren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus

Rheinland-Pfalz, PKW in der Peter-Altmeier-Allee, mit der Zielrichtung illegaler

Umbauten an Kraftfahrzeugen durch.

Durch Motorradfahrer der Polizei wurden auffällige Fahrzeuge zuvor im Verkehr

erkannt und an die Kontrollstelle herangeführt. Bei 14 Fahrzeugen waren die

technischen Veränderungen nicht rechtskonform und führten zum Erlöschen der

Betriebserlaubnis. Auffällig hierbei war, dass es sich zu einem großen Teil um

PS-starke und hochpreisige Fahrzeuge handelte. Vor allen Veränderungen an den

Rädern, z.B. durch breitere Reifen, nicht zugelassenen Felgen oder

Distanzscheiben, aber auch Änderungen an der Beleuchtung, durch den Austausch

der Leuchtmittel, waren zu beanstanden. Die Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld in

Höhe von 90,-EUR und ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg.

Gleichzeitig erhielten sie die Aufforderung die Umbauten zurückzubauen und dies

meist innerhalb von einer Woche bei der Zulassungsstelle nachzuweisen. In keinem

Fall waren die Veränderungen jedoch so kritisch, dass die Weiterfahrt untersagt

werden musste.

Diese illegalen Veränderungen stellen eine Gefahr im Straßenverkehr dar und

stehen in einem Widerspruch zu ordnungsgemäßem Tuning. Dies wird meist durch

hochspezialisierte Fachfirmen mit großem technischen Sachverstand rechtskonform

angeboten und auch durchgeführt.

Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch gefasst

Mainz-Altstadt (ots) – Freitag, 04.09.2020, 02:04 Uhr bis 02:06 Uhr

Am frühen Freitagmorgen versucht ein Täter in ein Restaurant in der Mainzer

Altstadt einzubrechen. Der Eigentümer hat eine Alarmanlage installiert, die ihm

einen Warnhinweis auf sein Smartphone sendet. Daraufhin verständigt er sofort

die Polizei. Die Polizeibeamten sind innerhalb weniger Minuten am Tatort und

stellen fest, dass die Tür massiv durch ein Hebelwerkzeug beschädigt wurde. Bei

der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung kann ein 32-jähriger

Tatverdächtiger rund 50 Meter vom Tatort entfernt auf einer kleinen Grünfläche

angetroffen werden, wo er sich in den Büschen versteckt hält. Das vermutliche

Tatwerkzeug wird einige Meter entfernt aufgefunden. Gegen den 32-Jährigen wird

ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Autofahrer greift Polizeibeamte an

A61 Rheinhessen (ots) – Einer Polizeikontrolle wollte sich am Donnerstagabend

ein 32-Jähriger aus Kirchheimbolanden auf der A61 bei Bornheim entziehen. Trotz

Vollgas musste er jedoch schon nach wenigen Kilometern erkennen, dass er mit

seinem Smart keine Chance gegen das Fahrzeug der Zivilfahnder der

Verkehrsdirektion Wörrstadt hatte. Mit einer Vollbremsung und einem waghalsigen

Lenkmanöver versuchte er daraufhin auf einen Parkplatz zu entkommen. Als auch

das misslang stoppte der amtsbekannte Mann, sprang aus seinem Auto und griff

direkt die hinter ihm aussteigenden Polizisten an. Mit Pfefferspray wehrten sich

die Beamten und konnten den unter Drogeneinfluss stehenden hoch aggressiven

Angreifer vor den Augen verwunderter Lkw-Fahrer zu Boden bringen und festnehmen.

Daraufhin klagte der 32-Jährige über Asthma und verlangte einen Krankenwagen.

Mit diesem wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine

Blutprobe entnommen wurde. In seinem Fahrzeug fanden die Beamten einen

angerauchten Joint und weitere Rauschgiftutensilien sowie ein zu einer

Stichwaffe umgebautes Grillbesteck. Den Beamten drohte der Mann noch an, sich

privat an ihnen zu rächen, sobald er die Gelegenheit dazu hat.