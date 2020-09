Worms – Kupferdiebe in ehemaligem Hochstift-Krankenhaus – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Von Anfang April bis Ende Mai dieses Jahres kam es in dem seit

2018 leerstehenden Gebäudekomplex des ehemaligen Hochstift Krankenhauses im

Willy-Brandt-Ring zum Diebstahl wandverlegter Kupferkabel. Die bislang

unbekannten Täter verursachten im Rahmen der Tatbegehung zusätzlich einen

beachtlichen Gebäudeschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon

auszugehen, dass die Täter für den Abtransport ihres Diebesguts ein Auto, einen

Transporter oder gar größeren Lastwagen benutzt haben. Im Zeitraum vom

20.08.2020 bis 24.08.2020 haben wiederum unbekannte Täter Kabel im Außenbereich

demontiert. Die Kriminalpolizei erhofft sich in diesem Zusammenhang nun Hinweise

aus der Bevölkerung. Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld

des Tatortes gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, wird

gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Beleidigungen gegenüber der Polizei in der Wormser Fußgängerzone

Worms, Fußgängerzone (KW) (ots) – Am Freitagmittag kam es am Bahnhof in Worms zu

einer Streitigkeit zwischen einem 30-jährigen Wormser und einem Mitarbeiter der

DB Sicherheit, weswegen die Polizei hinzugerufen wurde. Der 30-jährige Wormser

hatte bei Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit bereits verlassen, konnte in

der Wormser Fußgängerzone jedoch letztlich angetroffen werden. Gegenüber den

Beamten zeigte er sich direkt verbal aggressiv und war zudem alkoholisiert. Er

ging mehrfach bedrohlich auf die Polizisten los und musste durch diese

zurückgedrängt werden. Während der Personendurchsuchung beleidigte er die

eingesetzten Beamten ununterbrochen, u.a. als Nazis und Deppen. Da er einem

ausgesprochenen Platzverweis wiederholt nicht nachkommen wollte, wurde er

letztlich in Gewahrsam genommen und dem Richter vorgeführt.

Flörsheim-Dalsheim – Wohnungseinbruch während Familie schläft

Worms (ots) – Bereits in der Nacht auf Mittwoch ist in ein zweistöckiges

Einfamilienhaus in der Straße Im Kessel eingebrochen worden. Unbekannten Tätern

gelingt es mit einer Swimmingpool-Leiter, die sie zuvor vom Nachbargrundstück

entwenden, über ein im Obergeschoss geöffnetes Fenster einzusteigen. Während die

vierköpfige Familie schläft, werden Schränke und Schubladen geöffnet und nach

Wertgegenständen durchsucht. Mit Diebesgut verlassen der oder die Täter das Haus

durch die Eingangstür. Am frühen Morgen stellt die Familie den Einbruch fest.

Nach vorliegenden Erkenntnissen könnte die Tat gegen 03:30 Uhr erfolgt sein. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Worms – Einbruch auf Vereinsgelände

Worms (ots) – Wie gestern Nachmittag festgestellt wird, sind unbekannte Täter in

eine Garage auf dem Sportgelände der TSG Heppenheim e. V. eingebrochen. In der

Zeit seit Samstagnacht reißen Unbekannte zunächst einen an der Fassade über dem

Garagentor angebrachten Strahler gewaltsam ab und beschädigen diesen. Nachdem

der Versuch dann scheitert, das Gargentor aufzuhebeln, gelingt es die Seitentür

der Garage aufzubrechen. Ein Großteil der hier untergestellten Gegenstände wird

ins Freie geräumt. Ob etwas fehlt, kann bislang nicht festgestellt werden.

Biebelnheim – Diebstahl aus Wohnmobilen – Polizei sucht Zeugen!

Alzey (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag betraten vermutlich mehrere unbekannte Täter das Gelände, des am Ortseingang von Biebelnheim nahe der Autobahn befindlichen Wohnmobilparks. Dort wurden an mehreren Wohnmobilen Motorteile entwendet. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Einschätzung im fünfstelligem Bereich. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Telefonnummer 06731/911 100 in Verbindung zu setzen.

Worms – Rentnerin bei Kollision mit PKW schwer verletzt

Worms (ots) – Gestern Nachmittag, kurz nach 15:00 Uhr wird auf der

Siegfriedstraße eine 69-jährige Frau aus Krefeld von einem PKW erfasst und

schwer verletzt. Ein 19-jähriger Wormser befährt mit seinem PKW die Renzstraße

und biegt nach links in die Siegfriedstraße ab. Hierbei übersieht er die Frau,

die zu Fuß die Siegfriedstraße, ebenfalls aus Richtung Renzstraße, überquert.

Der PKW touchiert die Frau, die sich bereits mittig der Fahrbahn befindet, mit

der linken Fahrzeugseite, welche dadurch stürzt und mit einer Platzwunde im

Gesicht verletzt liegen bleibt. Für die Erstversorgung der verletzten Frau und

die Unfallaufnahme wird die Siegfriedstraße in beide Richtungen kurzzeitig voll

gesperrt.