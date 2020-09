Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag in der

Klosterstraße den Gast einer Kneipe in Gewahrsam genommen. Der 26-Jährige hatte

beim Verlassen seines Tischs mehrmals gegen die sogenannte Maskenpflicht

verstoßen. Nachdem ihn der Wirt wiederholt darauf hinwies, kippte die Stimmung.

Der 26-Jährige fing an, den Wirt und Gäste zu beleidigen. Schließlich warf der

Mann ein Glas nach Gaststättenbetreiber und verletzte ihn damit. Ein weiteres

Glas verfehlte eine Kundin des Lokals nur knapp. Weil der 26-Jährige einem

Platzverweis der Polizei nicht nachkam, nahmen die Beamten den Mann in

Gewahrsam. Er wird sich jetzt in mehreren Verfahren und wegen des Verstoßes

gegen die sogenannten Corona-Regeln verantworten müssen. |erf

Nach Shisharauchen auf die Intensivstation

Kaiserslautern (ots) – Ein 18-Jähriger hat am Donnerstag an einer Shisha gezogen

und ist dann kollabiert.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte der 18-Jährge am frühen Abend

auf dem Schillerplatz einen Bekannten getroffen. Der 41-Jähirge bot ihm an, mal

an seiner E-Shisha zu ziehen. Der junge Mann nahm zwei Züge, dann wurde ihm

schwindelig und er kollabierte. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst. Der

18-Jährige kam ins Krankenhaus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll

Aufschluss darüber geben, was er inhalierte. Der Mann bleibt vorsorglich im

Krankenhaus. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dem

41-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. |erf

Ladendiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Geschäfts am

Fackelrondell hat eine junge Frau bei einem Ladendiebstahl beobachtet.

Die mutmaßliche Diebin wollte der Mitarbeiterin ihre Personalien nicht geben,

woraufhin diese die Polizei rief. Die Beamten konnten bei der Durchsuchung der

Frau weiteres Diebesgut aus anderen Läden finden. Die 28-Jährige erhielt

Hausverbot in dem Geschäft. Gegen sie wird nun ermittelt. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht in der

Kurt-Schumacher-Straße ermittelt die Polizei.

Am Donnerstagnachmittag fiel der Halterin auf, dass ihr Pkw beschädigt wurde.

Dieser war auf dem öffentlichen Parkplatz in der Kurt-Schumacher-Straße geparkt.

Offenbar hat der Fahrer eines anderen Fahrzeugs das Auto beim Ein- oder

Ausparken an der linken Heckseite gestreift. Vom Verursacher war allerdings weit

und breit nichts mehr zu sehen.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Mittwoch 9:30 Uhr und Donnerstag 16:30

Uhr, etwas mitbekommen haben und Hinweise auf den Verursacher geben können. Sie

werden gebeten, sich unter 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Aggressiver Bettler landet in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Ein Bettler in der Marktstraße hat am Donnerstagmittag

die Ordnungsbehörde und Polizei beschäftigt.

Die Ordnungsbehörde hatte dem Mann in den letzten Tagen bereits mehrer

Platzverweise ausgestellt. Diese befolgte er nicht. Es war zu erwarten, dass er

weiter betteln würde. Daher nahm die Polizei ihn in Gewahrsam. |elz

Raubüberfall: Seniorin verletzt – Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter hat am späten Donnerstagabend eine

74-Jährige in der Friedrichstraße überfallen. Die Frau wurde von dem Täter

leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Als die Seniorin kurz nach 21.30 Uhr nach Hause kam und die Haustür öffnete,

folgte ihr ein Mann ins Treppenhaus. Er forderte Geld von der Frau. Der Täter

attackierte die 74-Jährige und verletzte sie. Mit der Handtasche der 74-Jährigen

flüchtete der Mann. Die Frau wandte sich an die Polizei. Die sofort eingeleitete

Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wem ist am Donnerstagabend in

der Innenstadt ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann aufgefallen? Der Verdächtige

ist circa 1,65 Meter groß, sehr schlank und hat einen dunklen Teint. Der

Unbekannte war mit einem weißen Kapuzen-Shirt bekleidet. Er erbeutete eine blaue

Ledertasche mit Bargeld in geringer zweistelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag in der

Klosterstraße den Gast einer Kneipe in Gewahrsam genommen. Der 26-Jährige hatte

beim Verlassen seines Tischs mehrmals gegen die sogenannte Maskenpflicht

verstoßen. Nachdem ihn der Wirt wiederholt darauf hinwies, kippte die Stimmung.

Der 26-Jährige fing an, den Wirt und Gäste zu beleidigen. Schließlich warf der

Mann ein Glas nach Gaststättenbetreiber und verletzte ihn damit. Ein weiteres

Glas verfehlte eine Kundin des Lokals nur knapp. Weil der 26-Jährige einem

Platzverweis der Polizei nicht nachkam, nahmen die Beamten den Mann in

Gewahrsam. Er wird sich jetzt in mehreren Verfahren und wegen des Verstoßes

gegen die sogenannten Corona-Regeln verantworten müssen. |erf

Erpressung per E-Mail

Kaiserslautern (ots) – Eine erpresserische E-Mail hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet erhalten – und daraufhin die Polizei eingeschaltet. Nach Angaben des

57-Jährigen hatte er die Mail am Mittwoch entdeckt. In dem Schreibe werde ihm

gedroht, dass Bilder und Videos aus seiner Intimsphäre veröffentlicht würden,

wenn er nicht 1000 Dollar in Bitcoins überweist.

Der Mann war sich sicher, dass die Täter einfach versuchen, ihn unter Druck zu

setzen, um ihn zu einer Zahlung zu bewegen, dass an der Drohung aber „nichts

dran“ ist. Die Kripo ermittelt.

Die Präventionsexperten des Programms Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK)

informieren auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de ausführlich

rund um das Thema „Bitcoin-Erpressung“. Tipps, wie man sich verhalten kann, wenn

man solche E-Mails erhält, finden Sie hier: https://s.rlp.de/eRXMz |cri

Wohnung unter Wasser gesetzt

Kaiserslautern (ots) – Ein 75-Jähriger hat am Donnerstag im Benzinoring seine

Wohnung unter Wasser gesetzt. Der Mann hatte sich am frühen Abend Wasser in die

Badewanne eingelassen. Während der Senior auf sein Bad wartete, schlief er ein.

Die Wanne lief über. Vom Badezimmer aus suchte sich das Wasser den Weg bis in

eine darunterliegende Wohnung. Dort floss das Nass am Türrahmen herab. Weil die

Bewohnerin nicht zu Hause war, veranlasste die Polizei vorsorglich die Öffnung

der Tür. Glücklicherweise hielt sich der Schaden in Grenzen. Es konnten

lediglich zwei nasse Stellen an einer Zimmerdecke festgestellt werden. Die

Wohnung des 75-Jährigen hatte mehr abgekriegt. |erf

Betrüger versuchen Seniorin einzuschüchtern

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Mit einer Bandansage per

Telefon haben Betrüger am Donnerstag versucht, eine Frau aus Enkenbach-Alsenborn

hereinzulegen. Wie die Seniorin der Polizei meldete, hatte sie gegen 14 Uhr

einen merkwürdigen Anruf erhalten.

Eine Stimme vom Band teilte ihr mit, dass beim „Mahngericht Stuttgart“ ein

Pfändungsbeschluss gegen sie vorliege. Wenn sie an einer außergerichtlichen

Einigung interessiert sei, könne sie dies durch Drücken der Taste 1 am Telefon

in die Wege leiten.

Weil die Frau sich sicher war, dass sie keine Schulden hat und die Geschichte

mit dem Pfändungsbeschluss gelogen ist, drückte die Seniorin keine

weiterführende Taste, sondern legte einfach auf und verständigte stattdessen die

Polizei.

Betrüger versuchen oft, ihre Opfer einzuschüchtern und unter Druck zu setzen.

Deshalb: Nicht erschrecken, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten! Am besten:

Ruhe bewahren, nicht auf die Forderungen eingehen und die Polizei einschalten.

|cri

Kind auf Zebrasteifen angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein Kind ist am Donnerstag in der Kantstraße auf dem

Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden. Der Zwölfjährige wurde leicht

verletzt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen brachte der Vater des Jungen, sein

Kind mit dem Auto zur Schule. Vor dem Zebrastreifen hielt der Mann an. Er ließ

mehrere Schulkinder passieren und den Zwölfjährigen aus seinem Auto aussteigen.

Der Junge wollte dann vor dem Wagen des Vaters den Zebrastreifen überqueren.

Dabei wurde das Kind vom Auto eines 72-Jährigen erfasst. Der Fahrer hatte den

haltenden Pkw des Vaters vor dem Zebrastreifen überholt. Der Zwölfjährige kam zu

Fall. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus

gebracht. Am Auto des 72-Jährigen konnte kein Schaden festgestellt werden. |erf

Bei Kontrollen Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt die Polizei gegen zwei junge Männer aus dem Stadtgebiet. Die beiden

29-Jährigen fielen am Donnerstagnachmittag bei einer Kontrolle in der Mannheimer

Straße auf.

Einer der beiden hatte in seiner Zigarettenschachtel einen Joint. Der andere

hatte einen Tabakbeutel bei sich – darin lag ebenfalls ein Joint. Beide Männer

waren mit der Sicherstellung und Vernichtung der Haschzigaretten einverstanden.

Am selben Nachmittag kontrollierten Polizeibeamte im St.-Quentin-Ring einen

weiteren Mann, der ihnen auf einem Parkplatz auffiel. Weil die Überprüfung der

Personalien des 43-Jährigen ergab, dass er schon mehrfach wegen Drogendelikten

aufgefallen ist, wurden der Mann und sein Fahrzeug durchsucht. In einem Fach des

Wagens wurden schließlich kleine Mengen verschiedener Betäubungsmittel gefunden.

Die Substanzen wurden ebenfalls sichergestellt und mit Einverständnis des

43-Jährigen vernichtet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Betrugsversuch mit Mahnschreiben

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Einen ganz offensichtlichen Betrugsversuch hat

ein Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn am Donnerstag angezeigt.

Er hatte am Tag zuvor einen Brief in Empfang genommen, der an seine bereits

verstorbene Schwiegermutter adressiert war. Der Inhalt: Ein Mahnschreiben für

eine Rechnung über mehrere hundert Euro.

Dass hier etwas nicht stimmt, lag jedoch auf der Hand: Die ursprüngliche

Rechnung stammte aus dem Jahr 2020 – die Schwiegermutter ist jedoch bereits 2019

verstorben. Der Mann geht deshalb davon aus, dass es sich um einen versuchten

Betrug handelt, und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen laufen. |cri

Diebe nutzen Renovierungsarbeiten aus

Kaiserslautern (ots) – Die Renovierungsarbeiten in einem Wohnhaus im

Gersweilerweg haben unbekannte Täter für einen Diebstahl ausgenutzt. Am

Donnerstag fiel auf, dass sich offenbar Unbefugte in der Nacht zu Donnerstag

Zutritt zum derzeit unbewohnten Gebäude verschafft und sich verschiedene

Gegenstände unter den Nagel gerissen haben. Als die ersten Handwerker auf der

Baustelle eintrafen, stand die Haustür offen.

Ersten Überprüfungen zufolge haben die Eindringlinge ein Baustellenradio,

Werkzeug, einen Fernseher, eine Goldkette sowie eine Champagnerflasche

mitgenommen.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Von den Tätern fehlt noch

jede Spur. Zeugen, denen in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag,

7 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

|cri