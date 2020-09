Neustadt: Bauarbeiten im ehemaligen Hertiegebäude sollen wieder aufgenommen werden

Neustadt an der Weinstraße – Die Zukunft des ehemaligen Hertiegebäudes, das zu einem Einkaufszentrum umgebaut werden soll, beschäftigt weiter die Politik und die Bevölkerung.

Nach Angaben von Oberbürgermeister Marc Weigel geht es im Oktober 2020 weiter auf der Baustelle.

„Gestern Abend trafen sich Baudezernent Adams und ich mit den Geschäftsführern der Investoren (Devello GmbH), Christian Zöll und Dennis Krull, die aus Hamburg angereist waren. Diese sind die Eigentümer der Immobilie, die uns in der Innenstadt zur Zeit noch sehr belastet.“

Neuer Generalunternehmer aus Berlin

Beim Treffen war der neue Generalunternehmer Berlinka anwesend, der die brachliegende Baustelle ab Oktober übernimmt. Das Berliner Bauunternehmen, vertreten durch den Geschäftsführer Dokudaev und den kaufmännischen Leiter Lemmermann, kündigte eine hohe Schlagzahl an, um die in den vergangenen Monaten verlorene Zeit aufzuholen. Dazu soll im Zwei- teilweise Dreischichtbetrieb mit bis zu 70 Arbeitern gebaut werden. Eine vor Ort präsente Bauleitung mit Baubüro wurde ebenso zugesagt wie eine baldige Anliegerversammlung, in der die Details mit den betroffenen Nachbarn besprochen werden sollen. 70% der Flächen des neuen Einkaufszentrums sind bereits vermietet, u.a. an H&M.

„Ich bin wirklich froh, dass es trotz allgemein schwieriger Rahmenbedingungen mit der Baustelle in ca. vier Wochen endlich weitergeht.“,

so Oberbürgermeister Weigel.