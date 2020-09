Herumschreiender Mann auf Domplatz in Gewahrsam genommen

Speyer (ots) – Am Freitag 04.04.2020 gegen 12:32 Uhr kam es auf dem Domplatz zu einem polizeilichen Einsatz mit einer alkoholisierten Person, die dort herumschreiend und wild gestikulierend die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich zog. Auch gegenüber den Polizeibeamten gebar sich der 33-jährige Mann ohne festen Wohnsitz bei der Kontrolle, unkooperativ und verbal aggressiv.

Als ihm zur Eigensicherung eine Spirituosenflasche aus der Hand genommen wurde, verlor er völlig die Beherrschung, schrie wild herum, beleidigte die Polizeibeamten lautstark und wurde immer aggressiver. Da er sich auch durch weiteres Zureden nicht mehr beruhigen ließ und den Mindestabstand zu den Polizeibeamten mehrfach unterschritt, wurde er letztlich mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und kam in polizeilichen Gewahrsam.

Der Einsatz entfaltete aufgrund des am Dom zu dieser Zeit vorherrschenden Publikumsverkehrs eine hohe Öffentlichkeitswirkung.

Radfahrer bringt Fußgängerin zu Sturz und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Speyer (ots) Am Donnerstag 03.09.2020 gegen 18:50 Uhr ereignete sich in der Landwehrstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 17-jährige Fußgängerin aus Speyer leicht verletzt wurde. Diese befand sich in Begleitung zweier Freundinnen auf dem auf Friedhofseite verlaufenden Gehweg.

Kurz vor der Fußgängerampel Brunckstraße kam ihnen ein Radfahrer entgegen, der mit der 17-Jährigen zusammenstieß. Beim Sturz erlitt die junge Frau Abschürfungen an den Armen. Der Radfahrer setzte danach seine Fahrt in Richtung Wartturmkreuzung fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern.

Beschreibung des Radfahrers:

ca. 20-jährig, schlank, dunkler Teint, Brille, längere dunkle Haare, dunkle Hose und Lederjacke.

Der Täter konnte durch die Polizei im Umfeld des Unfallortes nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Radfahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

Abbiegender Transporter touchiert Radfahrerin

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Paketzusteller und einer 70-jährigen Radfahrerin aus Speyer kam es am Donnerstag 03.09.2020 kurz vor 12 Uhr an der Kreuzung Viehtriftsstraße / Am Roßsprung. Weil der 22-jährige Fahrer des Transporters in zu engem Bogen von der Viehtriftstraße nach links in die Straße Am Roßsprung einbog, traf er mit seinem Außenspiegel die ihm aus der Straße Am Roßsprung entgegen fahrende Radfahrerin.

Diese verlor durch den Kontakt die Kontrolle über ihr Fahrrad und beschädigte beim Sturz ein am Fahrbahnrand geparkten BMW. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 450 EUR. Die Gestürzte erlitt Abschürfungen und leichte Verletzungen, verzichtete aber auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes.

Falschfahrer auf der B9 – Polizei sucht Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer

Speyer/Germersheim (ots) – Am Donnerstag 03.09.2020 gegen 20:17 Uhr meldete die Polizei Germersheim einen Falschfahrer auf der B9. Dieser solle die B9 aus Richtung Ludwigshafen kommend mit einem Motorrad zwischen den Abfahrten L272 und B35 auf dem Standstreifen in entgegengesetzter Richtung befahren.

Umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos. Der gesuchte Motorradfahrer erschien jedoch wenig später bei der Polizei. Hier schilderte er, seinen Geldbeutel während der Fahrt auf der B9 verloren zu haben. Eine Absuche des dortigen Standstreifens, den er hierzu in entgegengesetzter Richtung langsam befahren habe, sei erfolglos geblieben, weswegen er sich nun an die Polizei wende.

Dem 29-jährige Mann aus Raststatt wurde daraufhin eröffnet, dass sich aufgrund seines Fahrverhaltens der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung ergebe und diesbezüglich strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn eingeleitet wurden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, die den Motorradfahrer bei seiner Fahrt auf dem Standstreifen wahrgenommen haben bzw. die durch sein Fahrverhalten gefährdet wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer (Tel. 06232 – 1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de) oder die Polizei Germersheim (Tel. 07274 – 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de) entgegen.

Unfall mit 11-jährigem Kind – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Mittwoch 02.09.2020 wurde gegen 19:05 Uhr ein 11-jähriger Radfahrer durch das Fahrverhalten eines schwarzen SUV im Kreuzungsbereich Waldseer Straße / Spaldinger Straße / Tullastraße gefährdet. Das dunkle Fahrzeug mit durchgängiger Heckbremsleuchte bog dabei mit hoher Geschwindigkeit aus der Tullastraße nach links in die Waldseer Straße ab. Er verfehlte nur knapp das Kind, welches zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad den über die Waldseer Straße verlaufenden signalisierten Rad-/Fußgängerüberweg querte und setzte danach seine Fahrt fort.

Ein unmittelbar hinter dem dunklen Fahrzeug fahrender 82-jähriger Mercedes-Fahrer aus Speyer erkannte das 11-jährige Kind auf dem Überweg aufgrund des vorangegangenen Verkehrsgeschehens offensichtlich erst zu spät und kollidierte mit diesem.

Das beim Zusammenstoß gestürzte Kind verletzte sich hierbei leicht an der Hüfte. An Fahrrad und Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 800 EUR.

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Verkehrsgeschehen Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, durch welches das Kind gefährdet wurde. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verirrte Boa Constrictor – Besitzer gesucht

Speyer (ots) – 03.09.2020, 16.45 Uhr – In einem Innenhof in der Herdstraße hat ein Bewohner eine verirrte Boa Constrictor (80-90cm) festgestellt und sie mit einem Tonblumentopf an der Flucht gehindert. Offenbar ist das Tier aus einem Terrarium geflüchtet.

Ein hier bekannter Nachbar, der über ein Terrarium verfügt, hat die Schlange vorübergehend bei sich aufgenommen. Der Tierhalter, der die Schlage vermisst, möchte sich bitte bei der Polizei Speyer unter der Nummer 06232/1370 melden.