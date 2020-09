Sprühstoß aus Scheibenwischanlage trifft Radfahrer in die Augen

Bad Bergzabern (ots) – Am Donnerstag 03.09.2020 gegen 13:10 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Kapeller Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe eines Einkaufsmarktes hatte der 59-jährige Radfahrer vom parallel verlaufenden Radweg auf die Straße gewechselt und wurde von einem Pkw Opel überholt. Während des Überholvorganges habe der Pkw-Fahrer kurz die Scheibenwaschanlage betätigt und den Radfahrer ins Auge getroffen.

Nach dem Ausspülen der Augen konnte der Radfahrer seine Fahrt fortsetzen. Die Ermittlungen zum Motiv des 69-jährigen Autofahrers dauern noch an.

STOP-Schild übersehen

Edenkoben (ots) – Als eine 26 Jahre alte Autofahrerin gestern (03.09.2020) um 10:10 Uhr von Ludwigshafen kommend die Autobahn A 65 verließ, fuhr sie ohne am STOP-Schild anzuhalten auf die K 6 ein. Sie riss dann das Lenkrad herum und in der Folge drehte sich ihr Fahrzeug um 180°, bevor es mit der Leitplanke kollidierte.

Glücklicherweise wurde die Frau bei dem Unfall nicht verletzt. Der Gesamtschaden am Auto und an der Leitplanke wird auf 7.000 Euro geschätzt.