Darmstadt-Dieburg

Nach Einbruch in Firma Zeugen gesucht

Messel (ots) – Kriminelle erbeuteten in der Nacht zum Freitag (4.9.) aus einer Firma “Am Bahnhof” einen Tresor und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Nachdem sich die Unbekannten Zuritt zum Firmengelände verschafften, gelangten sie unter Gewalteinwirkung ins Hauptgebäude des Betriebs. Dort hatten sie es offensichtlich auf ein Wertbehältnis abgesehen, welches sie sich im Anschluss zur Beute machten. Wie sie den Tresor, in dem sich unter anderem Geld befand, abtransportieren konnten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) – In der Zeit von Dienstag, 01.09.2020, bis Donnerstag, 03.09.2020, kam es in Münster zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen blauen Opel Corsa am Dienstagabend in der Goethestraße in Höhe der Hausnummer 126 am rechten Fahrbahn ab. Am Donnerstag stellte er gegen 16.00 Uhr fest, daß die komplette Fahrerseite beschädigt war. An den Beschädigungen befand sich weiße Lackfarbe. Außerdem war der Außenspiegel abgebrochen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Dieburg erbittet Zeugenhinweise zu dem Unfallgeschehen unter der Rufnummer 06071 / 9656 – 0.

Scheibe eingeschlagen und Geldbörse gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Bickenbach (ots) – Am Donnerstagabend (3.9.) erbeuteten Kriminelle die Geldbörse aus einem blauen Ford, der in der Breithauptstraße abgestellt war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Unbekannten gegen 22 Uhr eine Scheibe des Wagens ein und erbeuteten im Anschluss eine braune Geldbörse. Darin befanden sich ersten Erkenntnissen zufolge persönliche Dokumente und Geld. Daraufhin suchten die Unbekannten das Weite. Nachdem der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er nur noch die eingeschlagene Scheibe und das Fehlen seines Portemonnaies fest.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei nochmals darauf hinweisen:

Versichern Sie sich, dass beim Verlassen Ihres Wagens, alle Türen und Fenster ge- und verschlossen sind.

Geben Sie Kriminellen keine Chance und lassen sie keine persönlichen Wertgegenstände im Fahrzeug liegen!

Groß-Gerau

Paar streitet sich – Polizei findet Drogen

Kelsterbach (ots) – Weil sich ein Paar am Donnerstagabend 03.09.2020 gegen 23.20 Uhr, in einer Wohnung in der Rüsselsheimer Straße lautstark stritt, wurde die Polizei alarmiert.

Die Streifenbeamten bemerkten anschließend in den Räumen den deutlichen Geruch von Marihuana. Die Ordnungshüter fanden später im Rahmen einer Durchsuchung fast 50 Gramm Amphetamin, wenige Gramm Marihuana und eine Ecstasy-Tablette. Die Drogen wurden von der Polizei sichergestellt.

Den 43-jährigen Wohnungsinhaber erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Balkon brennt – Rund 5000 Euro Schaden

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein Brand auf dem Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Virchowstraße, wurde den Rettungskräften am Donnerstagabend 03.09.2020 gegen 21.50 Uhr gemeldet.

Die Feuerwehr hatte die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Ob möglicherweise unsachgemäß entsorgte Zigarettenkippen das Feuer auslösten, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die 57-jährige Bewohnerin konnte nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Sie blieb unverletzt.

Betrunkener Transporterfahrer kracht am Mainspitzdreieck in Leitplanke

Bischofsheim (ots) – Weil er offenbar aus Richtung Rüsselsheim kommend den Kurvenverlauf auf der Tangente von der A 60 zur A 671 in Richtung Wiesbaden falsch einschätzte, prallte der 68 Jahre alte Fahrer eines Transporters aus dem Ortenaukreis am Donnerstagabend 03.09.2020 gegen 21.20 Uhr, im Bereich des Mainspitzdreiecks zunächst gegen einen Fahrbahnteiler, anschließend gegen ein Verkehrsschild und krachte schlussendlich in die Leitplanken.

Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 14.000 Euro. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,58 Promille bei ihm an. Der 68-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Kreis Bergstraße

Untersuchungshaftbefehl und neue Anzeigen für Fahrraddieb

Bürstadt (ots) – Ein mit Haftbefehl gesuchter Fahrraddieb konnte am Donnerstag (3.9.) von Zivilfahndern der Polizeidirektion Bergstraße auf dem Parkplatz eines Discounters in der Forsthausstraße festgenommen werden.

Der 45-jähriger Bürstädter ist außer dem Diebstahl schon wegen anderen Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten. Nach der Festnahme wurde er am Freitag (4.9.) beim Amtsgericht Lampertheim einem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl bestätigte.

Für das bevorstehende Gerichtsverfahren muss der 45-Jährige erst einmal ins Gefängnis. Zusätzlich bekam er zwei neue Anzeigen aufgebrummt. Bei der Festnahme war er im Besitz eines Mountainbikes, dass im Juli im Bereich Mannheim gestohlen wurde. Zudem hatte er ein Messer bei sich, dass unter das Waffengesetz fällt.

Offene Tür? – Dieb konnte unerkannt Geld aus Bäckerei stehlen

Lorsch (ots) – Den Einsatz einer Kassenlade mit etwa 100 Euro konnte am frühen Freitagmorgen (4.9.) ein Dieb aus einer Bäckerei in der Rheinstraße, Nähe Josefstraße stehlen. Wie der Täter zwischen 2.30 Uhr und 5.50 Uhr den Verkaufsraum unerkannt betreten konnte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Möglicherweise nutzte er eine nicht verschlossene Tür.

Wer innerhalb der Tatzeit Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Ermittler der Polizei in Heppenheim (DEG). Telefon: 06252 / 7060.

Mitarbeiter ertappen Einbrecher in Senioreneinrichtung

Lampertheim (ots) – In einer Einrichtung für Senioren in der Hagenstraße war am Freitag (4.9.) ein Einbrecher gerade dabei, den Tresor in einem Büro zu öffnen, als er von Mitarbeitern entdeckt wurde.

Der schwarz gekleidete Unbekannte mit einem blauen Halstuch und einer schwarzen Umhängetasche flüchtete ohne Beute über die Wormser Straße in Richtung Unterführung. Der jugendlich aussehende Täter drang nach ersten Ermittlungen um kurz nach 3 Uhr über eine aufgedrückte Glasschiebetür ins Gebäude ein, um in der Folge das aufgebrochene Büro durchsuchen zu können. Der dabei verursachte Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro.

Das Fachkommissariat für Einbruch (K 21/22) wird die Ermittlungen zu dem Täter weiterführen und nimmt unter der Rufnummer 06252 / 7060 Zeugenhinweise entgegen.

Couch angezündet – Jugendliche unter Tatverdacht

Lampertheim (ots) – Vier bis fünf Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren stehen unter Verdacht, am Freitag (4.9.) eine Couch in Brand gesetzt zu haben. Ein Zeuge konnte um kurz vor 3 Uhr in der Otto-Hahn-Straße, auf dem Verbindungsweg Industriestraße zum Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, die Gruppe beobachten, wie sie die Couch angezündet haben sollen. Die Personen sollen zu Fuß in Richtung Ostumgehung, vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte, verschwunden sein.

Die Couch wurde von der Feuerwehr Lampertheim schnell gelöscht, so dass keine weiteren Schäden entstanden sind.

Laut Zeugenhinweis soll einer der Jungs eine rot/weiße Trainingsjacke getragen haben und der Name “Rabi” wurde gerufen.

Wer Hinweise zu der Jugendgruppe oder speziell zu dem beschriebenen Jugendlichen geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an die Brandermittler des Kommissariats 10 in Heppenheim.

