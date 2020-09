Radmuttern gelöst – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Marburg: Bereits am Montag, 3. August, lösten Unbekannte im Laufe des Tages in einem Parkhaus in der Hans-Meerwein-Straße fünf Schrauben am Vorderrad eines VW Polos. Als die Besitzerin am Nachmittag losfuhr, stoppte sie nach auffälligen Fahrgeräuschen sofort die Weiterfahrt. In der Werkstatt wurden dann fünf lose Schrauben bemerkt, die das Rad mit Sicherheit nicht mehr lange gehalten hätten! Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen für das Geschehen in dem Parkhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Flasche gegen Frontscheibe

Marburg: In der Zeit zwischen Sonntag, 30. August, 21 Uhr, und Donnerstag, 3. September, 18.40 Uhr, war ein Randalierer in der Wolffstraße unterwegs. Der Unbekannte beschädigte die Frontscheibe eines BMWs mit einer Glasflasche und machte sich auf und davon. Der Schaden beträgt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Container aufgebrochen

Marburg-Wehrda: Mit brachialer Gewalt verschafften sich Unbekannte zwischen Mittwoch, 2. September, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 3. September, 7.15 Uhr, Zugang in einen Baucontainer im Wehrdaer Weg. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem eine Motorsäge, zwei Akkuschrauber sowie eine Kiste mit Laser- und Winkelmessern. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2100 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen, denen in der relevanten Zeit verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Kradfahrer kommt glimpflich davon

Gladenbach/B 453: Glück im Unglück hatte ein junger Kradfahrer am Donnerstagnachmittag, 3. September, auf der Bundesstraße 453 zwischen Runzhausen und Holzhausen. Direkt an der “Breiten Erle” verlor er gegen 14 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte. Er kam mit leichten Blessuren am Bein davon.

Gullydeckel entfernt – Polizei sucht Zeugen

Biedenkopf: In der Nacht zum Sonntag, 30. August, entfernten Unbekannte im Bereich der Hospitalstraße/Freiherr-vom-Stein-Straße/Kratzenbergstraße insgesamt fünf Gullydeckel und legten diese auf dem Gehweg ab. Dadurch entstand insbesondere für Zweiradfahrer, die sich grundsätzlich dicht am Fahrbahnrand bewegen, eine enorme Gefahrenquelle.

Zeugen meldeten den Vorfall am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr bei der Polizei. Personen kamen durch das Handeln der Randalierer nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Geschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Roller gestohlen

Marburg: Ein dunkelfarbenes Kleinkraftrad Explorer im Wert von 900 Euro stahlen Unbekannte zwischen Samstag, 29. August, 20.15 Uhr, und Donnerstag, 3. September, 11 Uhr, vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße “Am Glaskopf”.

Der Dieb ließ sich bei seinem Vorgehen auch nicht von dem eingerasteten Lenkradschloss an dem Roller abschrecken. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen