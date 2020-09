Unbekannte Täter stehlen 42 neue Fernseher aus geparktem Lkw

Guxhagen (ots) – Diebstahl von Fernsehern aus Lkw Tatzeit: 27.08.2020, 00:00 Uhr bis 27.08.2020, 08:00 Uhr 42 neue Fernseher stahlen unbekannte Täter am Donnerstag der vergangenen Woche aus einem geparktem Lkw auf dem Autobahnrastplatz in der Robert-Bosch-Straße. Die unbekannten Täter begaben sich zu dem geparkten Lkw und durchtrennten eine Versiegelungsschnur zum Frachtraum des Lkws. Anschließend stahlen sie die Fernseher, es handelt sich um zwei unterschiedliche Modelle des Herstellers Samsung, aus dem Frachtraum.

Die Täter müssen die gestohlenen Fernseher in ein anderes, größeres Fahrzeug umgeladen haben. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert der Beute beträgt 64.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Wohnhausbrand – Ermittler gehen von technischem Defekt aus

Schwalmstadt-Rörshain (ots) – Folgemeldung – Brand eines Wohnhaues Zeit: 31.08.2020, 11.15 Uhr Am Montagvormittag kam es in der Flachsröste zu dem Brand eines Mehrfamilienhauses. Der Brand konnte später von den eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei in Homberg haben am gestrigen Tag die Brandstelle untersucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf mindestens 250.000 Euro geschätzt. Die beiden Hausbewohner erlitten nur leichte Verletzungen und haben das Krankenhaus wieder verlassen.

