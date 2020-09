Korbach: Die Polizei-News

Einbruch in Fleischerei – Polizei sucht Zeugen

Allendorf-Battenfeld (ots) – In der Nacht zu Freitag 04.09.2020 zwischen 22:00 Uhr und 04:00 Uhr, wurde in Battenfeld in der Edertalstraße in eine Fleischerei eingebrochen und Bargeld erbeutet.

Durch das gewaltsame Aufhebeln einer Hintertür gelangten unbekannte Täter in die Arbeits- und Geschäftsräume der Fleischerei. Im Verkaufsbereich wurde die Kasse angegangen und daraus das Wechselgeld entwendet. Außer dem Wechselgeld ließen die Diebe mehr als ein Dutzend Würste mitgehen. Damit gaben die Einbrecher sich aber nicht zufrieden. Sie entdeckten im Büro noch einen Würfeltresor. Dieser wurde aus der Befestigung gerissen und komplett mitgenommen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug am Tatort waren. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Pkw mehrfach zerkratzt – Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) Der Besitzer eines schwarzen Pkw Audi A3 hatte seinen Pkw im Wendehammer in der Otto-Nord-Straße ordnungsgemäß zum Parken abgestellt. Unbekannter Täter zerkratzte ihm in der Nacht von Dienstag, 01.09.2020, auf Mittwoch, 02.09.2020, die Motorhaube und eine Nacht später die Fahrerseite.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

E-Bike vor Schule gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Bad Wildungen (ots) – Der Besitzer eines E-Bikes hatte sein Zweirad heute Morgen um 07:30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen vor der Hans-Viessmann-Schule in der Stresemannstraße abgestellt. In der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr muss ein Dieb zugeschlagen und das E-Bike entwendet haben. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke HUSQVARNA Typ HARD CROSS HC6 2020.

Das Zweirad hat einen Wert von 4.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Sachbeschädigung durch Graffiti – Polizei sucht Zeugen

Bad Wildungen (ots) – Wände und Scheiben des Ense-Schulgebäudes in der Brüder-Grimm-Straße bemalten und besprühten unbekannte Täter mit der Zahlenkombination “56”. Die Täter trieben ihr Unwesen in der Zeit von Dienstagnachmittag, 01.09.2020, bis Mittwochmorgen, 02.09.2020.

Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

