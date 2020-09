Wer hat einen Rucksack mit Lebensmitteln verloren?

Wetzlar: Seit Freitag (28.08.) liegt ein Rucksack auf der Polizeistation Wetzlar zur Abholung bereit. Dieser wurde an der Bushaltestellte Ernst-Leitz-Platz gefunden und bei der Polizei abgegeben. Im Rucksack befanden sich Lebensmittel.

Der Eigentümer kann sich gerne bei der Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-0, melden und den Rucksack abholen. Selbstverständlich sollte er in der Lage sein, den Rucksack zu beschreiben und die Lebensmittel näher zu benennen.

Ins Schleudern gekommen

Ehringshausen: Vermutlich war die nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit der regennassen Fahrbahn der Grund dafür, dass am Donnerstag (03.09.) ein 38-Jähriger aus Hohenahr mit seinem Fahrzeug ins Schleudern kam. Auf dem Zubringer zur A45 verlor er gegen 15.50 Uhr die Kontrolle über den Opel. Dieser drehte sich und kollidierte mit der Schutzplanke auf der rechten Seite der Fahrbahn.

An der Schutzplanke entstand dadurch ein Schaden von etwa 500 Euro, die 1.500 Euro Schaden an Auto dürften einem wirtschaftlichen Totalschaden entsprechen. Der Opel musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt.

Einbruch in Kegelverein

Wetzlar: In der Nacht auf Donnerstag (03.09.) brachen Unbekannte zwischen 21.20 Uhr und 11.00 Uhr in den Kegelverein in der Blasbacher Straße in Hermannstein ein. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Zunächst versuchten sie vergeblich eine Tür auszuhebeln und entfernten schließlich das Schutzgitter vor einem Fenster, um durch dieses dann in die Innenräume zu gelangen. Zum Diebesgut liegen noch keine näheren Informationen vor, es dürfte vom Wert jedoch um einiges geringer sein als der entstandene Sachschaden.

Dieselkraftstoff geklaut

Aßlar: Auf dem Autobahnparkplatz “Lemper Berg” der A45 Richtung Dortmund klauten Unbekannte etwa 680 Liter Dieselkraftstoff aus einer geparkten Sattelzugmaschine samt Auflieger. Zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch (02.09.) und 03.45 Uhr am Donnerstag (03.09) schlief der Fahrer im Führerhaus und bemerkte den Diebstahl erst, als er weiterfahren wollte.

Das Diebesgut entspricht einem Wert von etwa 700 Euro. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Mittelhessen, Tel. 06033/ 7043-5010, suchen Zeugen, denen in der relevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

“Blitz-für-Kids”-Aktion am 04.09.2020 in Dillenburg-Manderbach

Dillenburg-Manderbach (ots) – Am Freitag 04.09.2020 führte der Regionale Verkehrsdienst zwischen 08-10 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Fauleborn / Ecke Schulweg durch. Im Rahmen der Aktion “Blitz für Kids” unterstützten mehrere Schüler der Grundschule Dillenburg-Manderbach die Beamten. Je nach gemessener Geschwindigkeit verteilten die Schüler eine grüne Karte (bei Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit) verbunden mit einem Dank oder eine gelbe Karte (bei Nichteinhaltung der Geschwindigkeit) an die Verkehrsteilnehmer.

Hervorzuheben ist, dass die Schülerinnen und Schüler bestens vorbereitet waren, weil sie eigens gestaltete Karten sowie kleine Geschenke dabei hatten, welche sie fleißig verteilten.

Im gesamten Zeitraum hielten die Beamten und Drittklässler 21 Autos an. An 16 Fahrer konnte eine grüne Karte verteilt werden. An fünf Fahrer gaben sie eine gelbe Karte aus mit dem Hinweis und der Bitte, zukünftig auf die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit, insbesondere im Bereich von Schulwegen, besser zu achten. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen lagen durchweg in einem sehr niedrigen Bereich. Das schnellste Fahrzeug fuhr 45 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Insbesondere die kreativen Karten für die Verkehrsteilnehmer verbunden mit einem Smiley als Dank für die Einhaltung der Geschwindigkeit kamen bei allen Verkehrsteilnehmern sehr gut an.

Zwei Verkehrsteilnehmern gefiel die Aktion sogar so gut, dass einer spontan einen Obolus für die Klassenkasse spendete und der andere mit einer kleinen Stärkung in Form von Süßigkeiten nochmals an die Kontrollstelle zurückkehrte.

