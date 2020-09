Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Mutmaßlicher Einbrecher nach drei Taten festgenommen

Hofgeismar (ots) – Beamten der Polizeistation Hofgeismar gelang am gestrigen Donnerstagabend die Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers, der Donnerstag 03.09.2020 in zwei Häuser eingestiegen war. Eine dritte Tat aus den Vortagen geht offenbar ebenfalls auf das Konto des Festgenommenen. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo übernommen. Da der hinreichend bei der Polizei bekannte 35-Jährige aus Rüsselsheim derzeit keinen festen Wohnsitz hat, soll er wegen Fluchtgefahr einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die beiden Taten am Donnerstag 03.09.2020 hatten sich in zwei Nachbarhäusern in der Kurt-Schumacher-Straße in Hofgeismar abgespielt. Der zunächst unbekannte Täter war am frühen Nachmittag zuerst über den Keller in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hatte dort ein Autoradio sowie einige Playstationspiele erbeutet. Kurz darauf, gegen 14 Uhr, war höchstwahrscheinlich derselbe Unbekannte über eine Terrassentür in das gegenüberliegende Haus eingestiegen. Dort erbeutete der Täter eine Kamera und Schmuck.

Allerdings wurde er bei seiner Flucht aus dem Haus von mehreren Zeugen beobachtet, weshalb die zum Tatort gerufenen Beamten der Polizeistation Hofgeismar bereits erste Ansätze zur Ermittlung des Täters bekamen. Wie sich später herausstellte, hatte der Einbrecher in einem der Häuser sogar einen Rucksack zurückgelassen, indem die Polizisten letztlich eindeutige Hinweise auf die Identität des Täters fanden. Die gezielte Fahndung nach dem nunmehr dringend tatverdächtigen 35-Jährigen führte am späten Abend schließlich zu seiner Festnahme in Hofgeismar.

Er befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Festgenommene noch für einen weiteren Einbruch in Hofgeismar verdächtig, der am Dienstag 01.09.2020 entdeckt wurde. In Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Straße Leimenkaute war ein Unbekannter über die Terrassentür in das Einfamilienhaus eingebrochen und hatte Bargeld sowie Gartengeräte geklaut.

Der 35-Jährige muss sich nun wegen der dieser 3 Taten verantworten. Zudem wird gegen ihn wegen Drogenbesitzes ermittelt, da in seinem Rucksack eine kleinere Menge Heroin gefunden wurde. Ein Haftrichter soll nun über die Untersuchungshaft entscheiden.

Bahnstrecke Kassel-Eichenberg – Illegales Graffiti an der Schallschutzmauer

Bundespolizeiinspektion Kassel

Vellmar (ots) – Bislang Unbekannte haben bei Vellmar (Kasseler Straße) die Innenseite der Schallschutzmauer der Bahnstrecke Kassel-Eichenberg mit Farbe beschmiert. Eine Hubschrauberbesatzung der Bundespolizeifliegerstaffel Fuldatal entdeckte die Schmierereien Mittwochmittag (2.9.) aus der Luft, im Rahmen eines Routineüberwachungsfluges. Anschließend verständigten die Piloten ihre Kollegen von der Bundespolizeiinspektion Kassel.

Die alarmierten Streifenkollegen dokumentierten rund 70 Quadratmeter verunreinigte Fläche und stellten über zwanzig leere Spraydosen sowie weitere Sprayerutensilien sicher.

Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Farbschmierereien oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen