Ludwigshafen: Eulen-Start in Leipzig

Ludwigshafen – Die LIQUI MOLY HBL hat heute Morgen den Spielplan der Saison 20/21 veröffentlicht. Beim SC DHfK Leipzig starten die Eulen Ludwigshafen am Donnerstag, 1. Oktober 2020 (19 Uhr) in die neue Saison der Handball-Bundesliga. Im ersten Eulen-Heimspiel der Spielzeit 2020/21 kommen die Rhein-Neckar Löwen am Dienstag, 6. Oktober (19 Uhr) in die Friedrich-Ebert-Halle.

Die Fan-Frage

In Sachsen sind derzeit 1.000 Zuschauer erlaubt, bei entsprechenden Hygienekonzepten wohlmöglich mehr. „Wir sehnen den Saisonstart herbei und bereiten uns intensiv hierauf vor. Natürlich wünschen wir uns, dass unsere ausgearbeiteten Hygienekonzepte lösungsorientiert bewertet werden und wir der Situation angemessen und verantwortbar mit Zuschauern starten können. Das hat wirtschaftliche, aber auch höchstgesellschaftliche Gründe“, sagt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler.

Grimms Orakel

„Unser Auftaktprogramm erhält aufgrund der Zuschauerbeschränkungen einen sehr interessanten Charakter. So werden Auswärtsspiele für uns, bei denen die Zuschauer bisher häufig der entscheidende Faktor für die Gastgeber sein konnten, eine andere Ausgangslage haben“, mutmaßt Eulen-Teammanager Philipp Grimm. Er sagt: „Gerade gegen Teams auf Augenhöhe wie Balingen, Lemgo und Nordhorn sehe ich dadurch eher potenzielle Auswärtspunkte. Schade ist, dass das Derby gegen die Löwen mit stark verminderter Zuschauerzahl stattfinden muss.“

Trainer mit Vorfreude

„Als Trainer freue ich mich, dass es losgeht. Wir wissen jetzt, wann gespielt wird, wann wir fit sein müssen“, sagt Eulen-Coach Ben Matschke: „Gut ist, dass in der Liga jetzt Einheitlichkeit hergestellt ist. Wichtig ist jetzt, dass auch bundeseinheitlich Klarheit hergestellt wird, was die Zulassung von Zuschauern angeht.“ Matschke sieht „wieder einer sehr intensiven Runde entgegen, an deren Ende wir es hoffentlich wieder geschafft haben werden“.