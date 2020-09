Edenkoben: Kreisverkehr L512/ K64 in Edenkoben – Voruntersuchung am 09. September 2020

Speyer – Am Mittwoch, 09. September 2020, finden Bohrarbeiten für eine Voruntersuchung am Kreisverkehr der L512/ K64 (Weinstraße/ Villastraße/ Landauer Weg) in Edenkoben statt.

Für die Bohrarbeiten muss die Verkehrsführung eingeschränkt werden. Die Zufahrt zum Kreisverkehr von der Villastraße (K64) und dem Landauer Weg wird für die Arbeiten gesperrt. Es erfolgt eine örtliche Umleitung. Für die Zufahrt der zwei Anschlussäste der Weinstraße (L512) wird eine Ampelregelung eingerichtet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich einen Tag.

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet die Verkehrsteilnehmer für die mit der Sperrung verbundenen Behinderungen um Verständnis.