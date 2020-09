Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Fenster eingeschlagen und Handtasche geklaut – Dreieich/Götzenhain

(fg) Am Donnerstagnachmittag war ein Autoknacker in der Langener Straße unterwegs und entwendete eine Handtasche sowie eine Strickjacke aus einem geparkten schwarzen Peugeot. Nach ersten Erkenntnissen schlug der Täter kurz nach 13 Uhr das vordere Beifahrerfenster ein, um das Auto zu öffnen und anschließend die Beute einzusacken. Der Unbekannte war zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hatte schwarze Haare und eine schmale Statur. Der Mann war mit einer schwarzen Basecap und einer Bomberjacke bekleidet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Autoaufbrecher waren unterwegs – Rödermark/Ober-Roden

(fg) Auf Werkzeuge hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag ein Handwerkerfahrzeug im Breidertring aufgebrochen hatten. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16.15 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, waren die Autoaufbrecher im Bereich der 60er-Hausnummern zugange und schlugen ein Fenster der Beifahrerseite eines weißen Renault Trafic ein. Im Anschluss durchsuchten sie den Wagen und nahmen mehrere Werkzeugkoffer mit. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zwei mutmaßliche Serienstraftäter sitzen seit Ende August in Untersuchungshaft – Bad Soden-Salmünster und Bad Orb

(mm) Nach intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hanau und des Kriminalkommissariats 21 in Hanau hat die Polizei am Sonntag, den 23. August, einen 29-Jährigen und eine 26-Jährige festgenommen. Sie stehen im dringenden Tatverdacht, im Zeitraum von März 2020 bis August in mehr als 70 Fällen in Kurkliniken, Hotels und kirchlichen Einrichtungen überwiegend im östlichen Main-Kinzig-Kreis eingebrochen zu sein. Bei den Einbrüchen wurden Tresore angegangen sowie Schlüssel und Geld in noch unbekannter Höhe entwendet. Bei den Diebestouren wurden auch historische Kirchengegenstände beschädigt und zum Teil total zerstört. Der angerichtete Sachschaden war in den meisten Fällen höher als die Beute und wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Das wohnsitzlose Duo wurde im ehemaligen Krankenhaus in Bad Soden-Salmünster festgenommen, nachdem es in der Nacht zuvor zu einem Einbruch in ein Hotel gekommen war. Die Tatverdächtigen hatten in dem ehemaligen Krankenhaus, in dem sich derzeit mehrere Institutionen und Firmen niedergelassen haben, Unterschlupf gefunden. Bei den anschließenden umfangreichen Durchsuchungen fanden die Ermittler vom K 21 dann auch mutmaßliches Diebesgut sowie Aufbruch- beziehungsweise Einbruchswerkzeug. Die Ermittlungen, welchen Einbrüchen die nun sichergestellten Gegenstände zuzuordnen sind, dauern an. Das zuständige Amtsgericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ gegen das Duo einen Haftbefehl. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 37. Kalenderwoche 2020 – Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

(fg) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Wild-, Unfall- sowie Gefahrenstrecken. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: