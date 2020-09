Enkeltrick zweimal gescheitert, Wiesbaden, Köpenicker Straße und Straße der Republik, 03.09.2020

(Fu)Gesundes Misstrauen und richtiges Verhalten haben zwei Senioren davor

bewahrt, einmal um 33.000 Euro und im zweiten Fall um mehrere Zehntausend Euro

betrogen zu werden. Gestern meldete sich nämlich die angebliche Nichte am

Telefon und gab an, aufgrund einer Anzahlung einer Eigentumswohnung, dringend

Bargeld zu benötigen. Nachdem die 80-jährige Seniorin angab, so viel Bargeld

nicht zu haben, wurde das Telefongespräch beendet. Im zweiten Fall versuchte die

unbekannte Anruferin sich bei dem 76-Jährigen Senior als Verwandte auszugeben,

welche dringend Bargeld für einen bevorstehenden Hauskauf benötige. Der Senior

kündigte hierauf an, die Polizei zu verständigen. Das Gespräch wurde hierauf

durch die Anruferin sofort beendet. Alles richtig gemacht! Denn immer wieder

gelingt es geschickten Betrügerinnen und Betrügern, mit dem sogenannten

„Enkeltrick“ Beute bei ihrem meist betagten Opfern zu machen. Seien Sie daher

immer misstrauisch und überprüfen Sie die Angaben der Anrufer. Scheuen Sie sich

auch nicht im Zweifel die Polizei zu informieren, wenn Sie Hilfe brauchen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter

www.polizei-beratung.de

Trickdiebstahl, Wiesbaden, Kirchgasse, Dienstag, 01.09.2020, zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr

(Fu)Am Dienstagmittag kam es in der Kirchgasse zu einem Trickdiebstahl zum

Nachteil einer 53-jährigen Frau. Ein unbekannter Täter rempelte die Geschädigte

möglicherweise an und entwendete dabei die Geldbörse. In der Geldbörse befanden

sich 50 Euro Bargeld und diverse Bankkarten. Eine Beschreibung der Person,

welche die Geldbörse entwendete, liegt nicht vor.

Dieseldiebstahl, Wiesbaden, Frauensteiner Straße Mittwoch, 02.09.2020, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 03.09.2020, 07:05 Uhr,

(Fu)In der Nacht zu Donnerstag zapften unbekannte Täter aus zwei Lkw Diesel im

Wert von 280 Euro ab. Die Fahrzeuge wurden in der Nacht von unbekannten Tätern

angegangen. Nach ersten Ermittlungen zu Folge wurde der Tankdeckel mittels

unbekannten Werkzeugs aufgebohrt und der Kraftstoff entwendet. Hinweisgeber

werden gebeten, sich bei dem 5. Polizeirevier unter 0611-345 2540 zu melden.

Pkw-Einbruch, Mainz-Kastel, Müfflingstraße Mittwoch, 02.09.2020, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 03.09.2020, 06:40 Uhr

(Fu)Zu einem Einbruch in einen Pkw ist es im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis

zum Donnerstagmorgen in Wiesbaden-Dotzheim gekommen. Nach bisherigem

Ermittlungsstand schlugen die unbekannten Täter eine Scheibe eines Pkw Skoda ein

und durchsuchten den Innenraum des Fahrzeuges. Die Täter erbeuteten eine

Freisprechanlage für ein Handy, ein Autotelefon und ein Plüschtier. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit

sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 0611-345-0 zu melden.

Diebesgut bei Personenkontrolle aufgefunden Mainz-Kastel, Castellumstraße, Donnerstag, 03.09.2020, 17:00 Uhr

(Fu)Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Castellumstraße am

Donnerstagnachmittag konnte eine Streife des 2. Polizeireviers bei der

Durchsuchung eines 40-jährigen Mannes mehrere gestohlene Gegenstände entdecken.

Der 40- jährige Kostheimer führte Wertgegenstände, welche unter anderem aus

diversen Diebstahlsdelikten stammten, mit sich. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen übernommen.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: B 42, Frauenstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

Brennende Gartenhütte, Geisenheim, Johannisberg, Kanzler-Metternich-Straße, 03.09.2020, 21.55 Uhr,

(pl)Auf einem Gartengrundstück im Bereich der

Kanzler-Metternich-Straße in Johannisberg brannte am Donnerstagabend eine

Gartenhütte. Der Brand wurde gegen 22.00 Uhr bemerkt und von der verständigten

Feuerwehr gelöscht. Die Hütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört und der

Sachschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter

der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Audi zerkratzt, Taunusstein, Hahn, Am Lauterbach, 02.09.2020, 18.00 Uhr bis 03.09.2020, 09.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in

Taunusstein-Hahn die Beifahrerseite eines geparkten Audi A6 zerkratzt. Der

betroffene Pkw war in der Straße „Am Lauterbach“ abgestellt. Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 in Verbindung zu setzen.

Geparktes Auto mutwillig beschädigt, Eltville, Hattenheim, Rheinallee, 02.09.2020, 18.00 Uhr bis 03.09.2020, 10.30 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochabend und

Donnerstagvormittag haben unbekannte Täter in der Rheinallee in Hattenheim einen

dort abgestellten Mini Cooper mutwillig beschädigt. Die Täter hatten sich an der

Heckklappe des betroffenen Pkw zu schaffen gemacht und hierdurch einen

Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Hinweisgeber werden gebeten, sich

mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung

zu setzen.

Kostenlose Fahrradcodierung, Idstein, Polizeistation Idstein, Donnerstag, 10.09.2020, 10:00 Uhr – 15:00 Uhr

Das Polizeipräsidium Westhessen bietet

interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos

codieren zu lassen. Die Codierungsaktion findet am Donnerstag, den 10. September

2020, zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr bei der Polizeistation in Idstein

(Gerichtsstraße 1-3, 65510 Idstein) statt. Eine telefonische Anmeldung unter

(0611) 345-1616 ist hierfür zwingend erforderlich. Eine Codierung ohne vorherige

Anmeldung ist nicht möglich, da die zu vergebenen Plätze begrenzt sind. Die

Aktion findet ausschließlich unter Beachtung der aktuell geltenden

Hygienevorschriften statt. Das heißt, es muss zwingend eine Mund-Nasenbedeckung

getragen werden. Außerdem gelten die vorgeschriebenen Abstandsregeln von 1,5

Meter pro Person. Bei der Codierung gravieren die Beamten eine individuelle

Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades, welche verschlüsselte

Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält. Fundämter und

Polizeidienststellen können diese Nummer „übersetzen“, so dass das Rad bei einem

Auffinden eindeutig seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden kann. Neben

dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung

zudem eine erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen

Besitzer wieder zurückzubringen. Ultraleicht-Räder sowie Fahrräder mit einem

Carbonrahmen können bauartbedingt nicht codiert werden. Die Codierung erfolgt

mit einem Nadelpräger wodurch die Oberfläche des Rahmens beschädigt wird. Durch

die Prägung mit dem Nadelträger kann die Garantie des Herstellers für das

Fahrrad erlöschen. Benötigt werden für die Codierung neben dem Fahrrad lediglich

ein Personalausweis und der Eigentumsnachweis wie z. B. die Rechnung für das zu

codierende Fahrrad. Natürlich stehen Ihnen die Polizeibeamten an dem Tag auch

für Fragen rund um das Thema Fahrradsicherheit, besonders in den Bereichen der

Diebstahlsicherung und der Sicherheit im Straßenverkehr, zur Verfügung.

Aktueller Blitzerreport, Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht

wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche

finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeiautobahnstation Wiesbaden, Das

Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: A3, Elzer Berg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Illegales Kraftfahrzeugrennen durch Motorradfahrer auf der BAB 66 bei Wiesbaden

Wiesbaden (ots) – Am Donnerstag, den 03.09.2020 gegen 18:10 Uhr befuhr ein

Kraftrad der Marke Honda mit Frankfurter Kennzeichen die BAB 66 in Fahrtrichtung

Frankfurt auf dem Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Nordenstadt und

dem Wiesbadener Kreuz mit überhöhter Geschwindigkeit. Währenddessen überholte

das Kraftrad auf dem dreispurigen Streckenabschnitt diverse Verkehrsteilnehmer

mit überhöhter Geschwindigkeit verbotswidrig rechts, so dass diese stark

abbremsen mussten, um Verkehrsunfälle zu verhindern. Im weiteren Verlauf

verhielt sich der Motorradfahrer rücksichtslos, grob verkehrswidirg und nutzte

sogar abgebakte Baustellenbereiche, um schneller Voranzukommen. Dieses

Fahrverhalten stellt eine erhebliche Straßenverkehrsgefährdung dar. Nun sind

wir, die Autobahnpolizei Wiesbaden, auf ihre Mithilfe angewiesen. Wir suchen

dringend Zeugen und/oder Geschädigte, die durch diesen rücksichtslosen

Motorradfahrer genötigt oder sogar gefährdet wurden.

Melden Sie sich bitte zeitnah unter der 0611/345-4140 bei der Autobahnpolizei

Wiesbaden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wiesbaden, Bleichstraße, 03.09.2020, 15:20 Uhr

Wiesbaden (ots) – Am 03.09.2020, gegen 15:20 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall

ein Kind beim Überqueren der Bleichstraße in Wiesbaden leicht verletzt. Nach

bisherigen Erkenntnissen lief das 9-jährige Kind in Höhe des Faulbrunnenplatzes

über die Bleichstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei wurde es von

einem in Richtung 1. Ring fahrenden Pkw am linken Bein erfasst. Nach dem

Verkehrsunfall verließen sowohl das Kind als auch das beteiligte Auto die

Unfallstelle. Die Mutter des leichtverletzten Kindes erschien kurze Zeit später

auf einem Polizeirevier und erstattete Anzeige. Da das Kind nur sehr vage

Angaben zum Unfallgeschehen geben konnte, werden mögliche Augenzeuge gebeten,

sich unter der Rufnummer 0611-345-2140 beim 1. Polizeirevier Wiesbaden zu

melden.