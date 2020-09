Bochum: STARLIGHT EXPRESS – das erfolgreichste Musical der Welt startet am 28. März 2021 wieder mit dem Vorstellungsbetrieb

Bochum – „Wir fiebern der Wiederaufnahme des Spielbetriebes förmlich entgegen und stehen in den Startlöchern. Das gesamte STARLIGHT EXPRESS-Team würde lieber wieder heute als morgen unser aller Lieblingsmusical auf die Bühne bringen“, beschreibt STARLIGHT EXPRESS-Geschäftsführer Burkhard Koch die aktuelle Situation während der Corona- Pandemie, die für alle Beteiligten eine außergewöhnliche Situation darstellt.

Die aktuellen Einschränkungen und behördlichen Bestimmungen zum Betrieb von Veranstaltungsstätten in der Größe des STARLIGHT EXPRESS-Theaters in Bochum lassen derzeit eine Wiederaufnahme von Proben und Aufführungen nicht zu. Abstandsregeln zwischen Publikum, Darsteller und Backstagecrew auf und hinter der Bühne machen eine Aufführung aktuell unmöglich. “Die Gesundheit unserer Gäste, Künstler und Mitarbeiter hat absolute Priorität. Wir nehmen die Rahmenbedingungen der Politik, Behörden sowie der Ämter sehr ernst und vertrauen auf die Einschätzung der Experten. Uns macht die aktuelle Situation auch sehr betroffen. Wir hoffen weiter auf das Verständnis und die Solidarität unserer treuen Starlight-Fans und freuen uns schon jetzt, gemeinsam die Wiederaufnahme am 28. März 2021 zu feiern“, so Burkhard Koch.

Alle Kunden, die bereits Eintrittskarten für die verschobenen Vorstellungen gebucht haben, werden zeitnah per E-Mail persönlich kontaktiert und über die kostenfreien Umbuchungsoptionen informiert. Hinweise zum genauen Ablauf finden alle Gäste auch auf der Website www,starlight-express.de.

Hintergrund: Um die vielfältige Kulturlandschaft Deutschlands sowie die unzähligen Arbeitsplätze in diesem Bereich zu schützen, hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das alle Veranstalter einer Musik-, Kultur-, Sport- oder sonstigen Freizeitveranstaltung, die wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden konnte oder kann, berechtigt, dem Karteninhaber den vollständigen Buchungswert inklusive aller sonstigen Entgelte in Form eines Gutscheins zu erstatten.

Daher behalten alle bereits gekauften STARLIGHT EXPRESS-Tickets ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.