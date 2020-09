Frankfurt: Diebstahl in Umkleide

Frankfurt-Seckbach (ots)-(dr) – In der Nacht zu Freitag 04.09.2020 gelang es Beamten des 17. Polizeireviers Diebesgut bei einem 16-Jährigen schon kurze Zeit nach der Tat sicherzustellen. Der Jugendliche steht im Verdacht sich in einer Umkleide eines Sportheims an den Wertsachen mehrerer Personen “bedient” zu haben.

Zuvor absolvierte eine Fußballmannschaft an einer Sportanlage in Seckbach eine Trainingseinheit. Nachdem das Training beendet war suchte das Team die Umkleidekabine auf. Dabei stellten einige der Spieler fest, dass aus der Kabine diverse Wertgegenstände, darunter Kleidungsstücke und Smartphones, im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen wurden. Sie meldeten den Diebstahl umgehend der Polizei.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 16 Jahre alten “Probespieler” einer Jugendmannschaft, welcher die Umkleidekabine mitbenutzt hatte. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an dessen Wohnanschrift an. Beim ersten Klingeln an der Wohnungstür konnte im rückwärtigen Bereich des Mehrfamilienhauses beobachtet werden, wie mehrere Gegenstände aus einem Fenster geworfen wurden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einige der gestohlenen Smartphones.

Während der Durchsuchung in der Wohnung stellten die Beamten noch weiteres Diebesgut sicher, das ebenfalls den Geschädigten zugeordnet werden konnte. Der jugendliche Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Frankfurt: 42-Jähriger festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)(fue) – Am Donnerstag 03.09.2020 gegen 17.15 Uhr, befanden sich 4 Frauen im Alter zwischen 20-23 Jahren sowie ein 42-jähriger Mann aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe in der Lobby eines Hotels in der Mainzer Landstraße.

Dort zeigte der Mann den Frauen gegenüber den Hitlergruß und beleidigte sie mit antisemitischen, volksverhetzenden Äußerungen. Danach verließ der 42-Jährige das Hotel. Der sofort verständigten Polizei gelang es, den Beschuldigten festzunehmen. Dieser war zuvor bereits durch unflätige Bemerkungen gegenüber dem Personal und dem Nichttragenwollen der Mund-Nasen-Bedeckung aufgefallen.

Der 42-Jährige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er wird sich wegen Volksverhetzung, der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Hausfriedensbruch zu verantworten haben.

Frankfurt-Oberrad: Mehrere Fahrzeuge beschädigt – Zeugen gesucht!

Frankfurt-Oberrad (ots)-(dr) – Am Donnerstag 03.09.2020, kam es in der Zeit zwischen 03:00 und 08:00 Uhr im Stadtteil Oberrad gleich zu mehreren Fahrzeugbeschädigungen.

Bislang sind 14 Fahrzeuge bekannt, die im genannten Zeitraum in der Kochstraße, Kinzigstraße, Mümglingstraße und Balduinstraße beschädigt wurden. Der oder die Täter zerstachen mutwillig Reifen und brachen teilweise die Scheibenwischer der abgestellten Fahrzeuge ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 6.000 bis 8.000 Euro.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen? Wer kennt den oder die Täter? Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei dem 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

