Polizei Eschwege

Schwerer Unfall auf der B 400

Echwege (ots) – Um 11:25 Uhr ereignete sich Donnerstagvormittag 03.09.2020 ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 400. Zur Unfallzeit fuhren ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Cornberg und ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Herzberg von Breitau kommend in Richtung Krauthausen. Der 71-Jährige kam während der Fahrt mit seinem Fahrzeug nach rechts auf die Fahrbahnbankette, steuerte dann nach links entgegen, wodurch er über die Fahrbahnmitte hinaus auf die Gegenfahrspur geriet. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 57-Jährigen aus Hamburg gefahren wurde. Der Unfallverursacher fuhr ein kurzes Stück weiter auf der Gegenfahrspur, wo das Auto in die Leitplanken prallte und dort zum Stehen kam.

Der 57-Jährige verlor nach dem Zusammenstoß mit seinem Auto die Kontrolle und fuhr in die hintere Seite des entgegenkommenden Lkws. Durch den Zusammenstoß verlor der Lkw das Hinterrad, wodurch das Fahrzeug noch einige hundert Meter auf der Felge weiterfuhr.

Bei dem Unfall wurden der 57-Jährige aus Hamburg sowie noch zwei weitere Insassen (59 und 22 Jahre alt) leicht verletzt, die nach ärztlicher Versorgung am Unfallort in das Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht wurden.

Während der Unfallaufnahme, der Fahrbahnreinigung durch die Straßenmeisterei Ringgau und der Abschleppung der Fahrzeuge war die Bundesstraße ab 12:00 Uhr bis ca. 13:30 Uhr voll gesperrt.

Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Am 02.09.20, um 16:24 Uhr befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohfelden die Lindenstraße in Fürstenhagen in Richtung der B 7 (Leipziger Straße). An der rotlichtzeigenden Ampel hielt sie dann verkehrsbedingt an. Dahinter stoppte eine 49-Jährige aus Hessisch Lichtenau ihren Pkw.

Der nun folgende 62-jährige Pkw-Fahrer aus Helsa bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der

49-Jährigen auf, deren Pkw wiederum auf das Auto der 24-Jährigen geschoben wurde.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8.500 EUR.

Ehrlicher Finder gibt Portmonee mit über 500 Euro bei der Polizei ab

Gestern Mittag hat ein 23-Jähriger aus Meißner gegen 13.00 Uhr eine Geldbörse in Berkatal in der Nähe der Sparkasse aufgefunden und dann bei der Polizei abgegeben. Die Beamten staunten nicht schlecht als sie feststellten, dass neben den Dokumenten über 500 Euro an Bargeld enthalten war.

Der Verlierer, bei dem es sich um einen 54-Jährigen aus Eschwege handelt, konnte anhand der Papiere schnell ermittelt werden. Dem Mann fiel ein Stein vom Herzen, dass der 23-jährige, ehrliche Finder das Portmonee mit kompletten Inhalt bei der Polizei abgegeben hatte.

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr befuhren ein 63-Jähriger aus Schimberg, eine 46-Jährige aus dem Südeichsfeld und ein 43-Jähriger aus Wanfried mit ihren Pkws in Meinhard-Schwebda die Mühlhäuser Straße in Richtung Frieda. Als der 63-Jährige in Schwebda nach links in die Jahnstraße abbiegen wollte und entsprechend abbremste, erkannte dies die 46-Jährige zwar noch rechtzeitig und kam hinter dem Pkw des 63-Jährigen zum Stillstand.

Der ihr nachfolgende Autofahrer aus Wanfried erkannte den Abbiegevorgang allerdings zu spät und fuhr auf das Auto der 46-jährigen Frau auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 46-Jährigen dann zudem auf das Auto des 63-Jährigen geschoben.

An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 4.500 Euro.

60-jähriger Autofahrer nimmt 58-jährigen Autofahrer die Vorfahrt; Schaden 7000 Euro

Ein 60-jähriger Autofahrer aus Ansbach befuhr Donnerstagnachmittag um 15.35 Uhr mit seinem Auto in Eschwege die Thüringer Straße aus Richtung Innenstadt kommend und wollte dann nach links in die Straßburger Straße abbiegen. Dabei übersah einen bevorrechtigten 58-Jährigen aus Kella, der die Thüringer Straße aus Richtung Niederhone kommend befuhr und in Richtung Innenstadt unterwegs war. Im Einmündungsbereich Straßburger Straße stießen die beiden Autos zusammen.

Dadurch entstand insgesamt ein Schaden von 7.000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Mittwoch, 22.40 Uhr bis Donnerstag, 08.30 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw VW Polo in weiß beschädigt, der in der Straße Riedweg in Höhe Haus Nummer

14 in Hessisch Lichtenau am Fahrbahnrand geparkt stand.

Der Sachschaden bei dem Polo liegt bei 300 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

