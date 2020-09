Ludwigshafen: Stadtnotizen 04.09.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Hallenbad Süd öffnet – Verkauf von Kurskarten

Das Hallenbad Süd öffnet wieder für Badegäste am Mittwoch, 9. September 2020, zu den üblichen Winteröffnungszeiten. Der Warmbadetag wird vorläufig noch ausgesetzt. Aufgrund der Auflagen im Zuge der Corona-Pandemie können maximal 65 Badegäste gleichzeitig das Bad nutzen. Die Nutzung erfolgt ohne Zeitfenster, eine vorherige Reservierung ist nicht nötig. Jedoch wird empfohlen, vor dem geplanten Badebesuch die derzeitige Auslastung telefonisch unter 0621 504-2900 zu erfragen. Kinder bis 14 Jahre dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen Person das Bad betreten.

Das Personal bietet auch wieder Schwimm- und Säuglingskurse ab Donnerstag, 17. September 2020, an. Aufgrund der coronabedingten Absage von Kursen im Frühjahr und dem Angebot an die damals angemeldeten Teilnehmenden, an Kursen im Herbst teilzunehmen, sind schon Plätze in manchen Schwimmkursen vergeben beziehungsweise sind im Schwimmkurs für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren keine Plätze mehr frei.

Freie Plätze gibt es noch in folgenden Angeboten: ein Schwimmkurs für Kinder von sieben bis zwölf Jahren dienstags und donnerstags um 14.30 Uhr und ein Folgeschwimmkurs für Kinder dienstags um 15.30 Uhr sowie zwei Säuglings-Wasserkurse donnerstags (einmal um 10.30 Uhr und einmal um 11 Uhr).

Es werden ausschließlich Karten für die aktuellen Kurse verkauft. Der Kurskartenverkauf erfolgt für die Schwimmkurse für Kinder per E-Mail. Wer für sein Kind einen Kurs buchen möchte, schreibt ab Mittwoch, 9. September 2020, ab 18 Uhr eine E-Mail an hallenbad.sued@ludwigshafen.de mit dem Namen des jeweiligen Kurses in der Betreffzeile. E-Mails, die früher oder später eingehen als zum genannten Zeitpunkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, werden nicht berücksichtigt. Bei Anmeldung per E-Mail für die Kinderschwimmkurse benötigt das Badpersonal folgende Informationen: Name und Geburtsdatum des Kindes sowie eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Sie werden benachrichtigt, wann sie an der Kasse des Hallenbads Süd die Kurskarten kaufen und abholen können. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Kauf, wird der Platz anderweitig vergeben. Die übrigen E-Mails werden nach Abschluss des Kurskartenverkaufs wieder gelöscht.

Für die Säuglings-Wasserkurse, die am 17. September 2020 starten, werden die Karten vor Ort verkauft, und zwar am Donnerstag, 10. September, zwischen 10.30 und 13.30 Uhr sowie danach zu den Zeiten des öffentlichen Badebetriebs.

Informationen zu den Kursen gibt es unter www.ludwigshafen.de.

Ruchheimer Straße wird instandgesetzt

Die Ruchheimer Straße wird von Montag, 7., bis Freitag, 25. September, zwischen Oderstraße und Karl-Lochner-Straße instandgesetzt. Dieser Teil der Ruchheimer Straße steht dem Kfz-Verkehr für die Dauer der Baumaßnahme nicht zur Verfügung. Der Fuß-und Radweg bleibt von der Maßnahme unberührt. Im Zuge dieser Maßnahme werden auch die Schutzplanken erneuert.

Der Verkehr aus Ruchheim in Fahrtrichtung Gewerbegebiet Oggersheim Süd wird über die Oderstraße-Saalestraße-B9-A650-Anschlusstelle Oggersheim Süd-K3 Richtung Maudach-Speyerer Straße geführt. Verkehrsteilnehmer aus Oggersheim, die zum Gewerbegebiet „Einkaufspark Oggersheim“ möchten, werden über die Anschlussstelle Oggersheim Süd-A650-B9 Richtung Frankenthal, Abfahrt Oggersheim Maxdorf geleitet. Wer aus Maxdorf kommend das Gewerbegebiet Oggersheim Süd erreichen will, wird über die B9-A650-Anschlussstelle Oggersheim Süd-K3 Richtung Maudach in die Speyerer Straße umgeleitet.

Der Bereich Tiefbau bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis.

Porträtfotografie – Grundlagen für Anfänger

Einen Einsteigerkurs in die Kunst der Portraitfotografie gibt es am Freitag, 11. September 2020, 17 bis 19 Uhr, im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48. Kursleiterin Cornelia Köster erklärt einfache und günstige Möglichkeiten, um effektvolle Portraits von Freunden und Familie anzufertigen und selbst kreativ zu werden. Behandelt werden die Themen manueller Modus, Objektivauswahl, Brennweite, Licht und Beleuchtung. Eine eigene Kamera ist kein Muss, um an dem Kurs teilnehmen zu können, sie kann aber gerne mitgebracht werden. Die Kursgebühr beträgt 5 Euro; Informationen und Anmeldung auf www.ideenw3rk.de und unter Telefon 0621 504-2608.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt. Die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabeihaben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek.

Nachhaltig leben, arbeiten und konsumieren – fünfteilige Online-Seminarreihe für Frauen an der VHS

Eine fünfteilige Online-Seminar-Reihe speziell für Frauen bietet die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen ab September an. Die Seminare können auch einzeln gebucht werden. Los geht es am Mittwoch, 23. September 2020, mit dem Kurs „Mein CO2-Fußabdruck – wie CO2 Klimawandel verursacht“. Am Mittwoch, 28. Oktober, folgt dann der Kurs „nachhaltig leben ohne Plastik“. „Kakao und Kaffee – Fairer Handel stärkt Frauenrechte“ heißt es dann am Mittwoch, 18. November. Das Thema „Fairtrade in der Textilindustrie“ wird am Freitag, 4. Dezember, beleuchtet. Den Abschluss bildet der Kurs „Auf geht’s! Mein Weg in ein nachhaltiges Leben“ am Mittwoch, 9. Dezember. Alle Kurse starten um 20 Uhr. Die VHS kann die Kurse kostenfrei anbieten dank einer Förderung des Landes Rheinland-Pfalz. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de. Auf dieser Seite erhält man weitere Informationen zu den einzelnen Kursen.

Yoga für den Rücken an der VHS

Im Stadtteil Süd, in der Gymnastikhalle der Brüder-Grimm-Schule, beginnt am Dienstag, 15. September 2020, um 17.45 Uhr ein Kurs „Rückenyoga“ der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen. Rückenyoga hilft, Verspannungen zu lösen und stärkt die Rückenmuskulatur. Der Kurs erstreckt sich über elf Abende à jeweils 90 Minuten, die Gebühr beträgt 70 Euro. Die Teilnehmenden werden gebeten, eine Matte, bequeme Kleidung, rutschfeste Socken, eine Decke oder ein Handtuch und ein Getränk mitzubringen.

In allen Räumlichkeiten, in denen VHS-Kurse angeboten werden, gilt eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Beim oben genannten Yogakurs trägt man die Maske bis man sich auf seiner eigenen Matte befindet. Für eine regelmäßige Durchlüftung der Räume wird gesorgt. Anmelden kann man sich an der VHS, Telefon 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de.

VHS: Kurs zu Kommunikationskompetenz für Frauen

Wie sie ihre Kommunikationskompetenz erweitern, lernen Teilnehmerinnen des Kurses „Kommunikationskompetenz für Frauen“, der am Dienstag, 22. September 2020, von 18 bis 21 Uhr in der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen stattfindet. Egal ob es um Verhandlungen mit dem Chef, Gespräche im Privaten oder mit Kollegen geht – in diesem Kurs werden grundlegende Tipps für eine professionelle Kommunikation vermittelt. Die Kursgebühr beträgt 49 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.