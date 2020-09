Ludwigshafen: Stadtnotizen 03.09.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

STADTRADELN-Kampagne startet

In Ludwigshafen startet das STADTRADELN am Montag, 7. September. Über 90 Teams mit insgesamt mehr als 770 Radelnden haben sich bereits angemeldet. Vergangenes Jahr wurden in 87 Teams von 1.094 Teilnehmer insgesamt 214.584 Kilometer geradelt. Damit wurde bereits die Anzahl der Teams übertroffen.

Im Zeitraum vom 7. bis zum 27. September können Mitglieder der politischen Gremien sowie alle, die in Ludwigshafen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen bei der Kampagne Stadtradeln mitmachen. Sie wird vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, koordiniert. Ludwigshafen ist hier seit 1995 Mitglied und beteiligt sich zum zweiten Mal an der Aktion.

STADTRADELN hat sich mittlerweile zur weltgrößten Fahrradkampagne entwickelt: 2019 legten über 400.000 Teilnehmer*innen aus 1.127 Kommunen insgesamt 77 Millionen Kilometer mit dem Fahrrad zurück und vermieden dabei 11.000 Tonnen CO2 im Zeichen des Klimaschutzes und der Radverkehrsförderung.

Jeder kann ein STADTRADELN-Team gründen oder einem bereits bestehenden beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Anmelden können sich Interessierte noch bis zum Ende des Aktionszeitraums unter www.stadtradeln.de/ludwigshafen.

Diejenigen, die kein eigenes Team gründen oder sich keinem der anderen Teams anschließen möchten, können dem offenen Team der Stadt Ludwigshafen beitreten. In den drei Aktionswochen – und natürlich darüber hinaus – sollen möglichst viele Wege mit dem Rad zurückgelegt werden. Dabei zählen auch die außerhalb der Stadt geradelten Kilometer, denn Klimaschutz endet nicht an einer Stadt- oder Landesgrenze. Die Kilometer werden über den so genannten Online-Radelkalender entweder auf der Webseite manuell eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App getrackt. Auf die fleißigsten Radler warten attraktive Preise.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt hoffen auf eine weiterhin rege Teilnahme beim STADTRADELN, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen.

Ortsvorsteherinbüro Mundenheim geschlossen

Das Ortsvorsteherinbüro in Mundenheim, Mundenheimer Straße 35, ist in der Zeit von Montag, 7. September 2020, bis einschließlich Freitag, 11. September 2020, geschlossen.

Bereich Immobilien ist am Donnerstag nicht erreichbar

Die Mitarbeiter des Bereichs Immobilien befinden sich am Donnerstag, 10. September, auf Betriebsausflug und sind daher an diesem Tag nicht erreichbar. Am Freitag, 11. September, sind die Büros zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder besetzt.

Radarkontrollen für die Woche vom 7. September bis 13. September 2020

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 7. September: Mitte, Ruchheim und Maudach; Dienstag, 8. September: Oppau, Pfingstweide und Friesenheim; Mittwoch, 9. September: Nord, Mundenheim und Süd; Donnerstag, 10. September: Maudach, Gartenstadt und Rheingönheim; Freitag, 11. September: Ruchheim, Oppau und Edigheim; Samstag, 12. September: Friesenheim und Oggersheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Improvisationstheater „Wer, wenn nicht 4“ im WHM

Unter dem Motto „Das Problem der Freiheit ist ihre Vieldeutigkeit – Wir müssen reden!“ gastiert die Improvisationstheatergruppe „Wer, wenn nicht 4“ am Donnerstag, 10. September 2020, 19 Uhr, im Wilhelm-Hack-Museum (WHM). Das Motto ist ein Zitat aus „Das Prinzip Hoffnung“ des Philosophen Ernst Bloch. Freiheit und die unterschiedlichen Möglichkeiten diese zu interpretieren, ist ein Grundgedanke des Projekts „Tor 4 – Wie geht Freiheit wirklich – Wir müssen reden!“, das von der BASF SE gefördert wird. Es wird von der Improvisationstheatergruppe „Wer, wenn nicht 4“ gemeinsam mit dem Ernst-Bloch-Zentrum der Stadt Ludwigshafen umgesetzt und ist in Ludwigshafen und der Region unterwegs. Ziel ist es, die Vieldeutigkeit von Freiheit erfahrbar zu machen, indem Menschen miteinander ins Gespräch gebracht werden, selbst oder vielleicht gerade wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Durch das Spiel der Schauspieler miteinander und zusätzliche Interaktion mit dem Publikum werden die Zuschauer animiert, verschiedene Perspektiven wahrzunehmen und einzunehmen.

Kommunikation ist eines der wichtigsten Werkzeuge des Improvisationstheaterspielers: Im Austausch über das Geschehen auf der Bühne kann das Publikum beobachten, ein Bewusstsein für sich und andere Meinungen entwickeln und sich sogar selbst erproben. Die Freiheit, miteinander zu diskutieren und streiten zu können, ist ein hohes Gut und wird hier neu erfahrbar. Wichtiger Bestandteil für „Wer, wenn nicht 4“ ist Inspiration: Diese erhält die Gruppe durch das Publikum. In unterschiedlichen Institutionen und Situationen bei einer Vielzahl von Veranstaltungen werden sich Schauspieler und Zuschauer hoffentlich über eine Sache einig sein: So vieldeutig die Freiheit auch ist – reden müssen wir!

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter Telefon 0621 504-3411 ist erforderlich.