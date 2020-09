Bei Verkehrsunfallflucht Hoftor beschädigt (siehe Foto)

Schaidt (ots) – Am Donnerstag 03.09.2020 gegen 00:30 Uhr befuhr der Fahrer eines hellen Renault Laguna die Hauptstraße aus Richtung Freckenfeld kommend. In Höhe der Hausnummer 187 kam der Fahrer aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Steintreppe. Im weiteren Verlauf kam es noch zu einer Beschädigung des nahegelegenen Hoftores.

Nach Mitteilung von Unfallzeugen flüchtete das beschädigte Fahrzeug unmittelbar von der Unfallstelle. Eine Fahndung im näheren Bereich verlief ergebnislos.

Täter entwendet Geldbeutel aus Bäckerei

Scheibenhardt (ots) – Am Mittwoch 02.09.2020 gegen 17:05 Uhr betrat ein mit einem Messer bewaffneter männlicher Täter die Bäckerei in der Hauptstraße. In dem zu diesem Zeitpunkt leeren Verkaufsraum konnte der Täter einen Geldbeutel im Thekenbereich entwenden. Als die Angestellte zurückkam, flüchtete der Täter in Richtung Berg.

Täterbeschreibung:

Der Mann war ca. 180 cm groß, hatte eine normale Statur und hatte kurze Haare. Bekleidet war der Täter mit einem roten Trainingsanzug und Einwegmaske.

Das mitgeführte Messer wurde auf der Flucht weggeworfen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Täter sich auf der Flucht umzog und in Shorts weiter in Richtung Berg flüchtete. Eine sofortige Fahndung verlief ergebnislos. Hinweise unter: Telefon 07271 9221-43.

Neues Schuljahr – Alte Verkehrsprobleme an den Schulen

Bellheim (ots) – Zum Beginn des neuen Schuljahres war der Bezirksbeamte der Verbandsgemeinde Bellheim bisher jeden Wochentag zwischen 7.30 und 8.00 Uhr zwecks Schulwegüberwachung im Bereich der Grundschule und der Realschule Plus in Bellheim tätig.

Regelmäßig herrscht hier zu Schulbeginn und Schulende ein Verkehrschaos. Eltern, welche ihre Kinder im Bereich des Eingangs absetzen bzw. abholen möchten, fahren möglichst nahe an die Schulen heran, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kommt.

Im Interesse der Schulkinder bittet die Polizeiinspektion Germersheim die Verkehrsregeln zu beachten und hierdurch ein Verkehrsunfallrisiko zu minimieren.

Fahrzeug überschlagen Fahrerin verletzt

Schwegenheim (ots) – Eine verletzte Person und circa 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles Mittwochmittag auf der B272 bei Schwegenheim. Eine 41-Jährige befuhr die B272 aus Richtung Landau kommend in Richtung B9. Nach eigenen Angaben verlor sie aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen, überschlug sich und kam auf der linken Seite zum Liegen.

Ein Verkehrsteilnehmer leistete erste Hilfe, indem er der Verunfallten aus ihrem Fahrzeug half. Die Frau wurde durch einen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die B272 kurzzeitig voll gesperrt werden.