Autofahrer gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.09.2020 gegen 17 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Frankenthaler Straße. Ein 18-jähriger Fahrradfahrer war auf dem Radweg in Richtung Oggersheim gefahren, als ein BMW-Fahrer kurz vor ihm auf den Parkplatz eines Autohauses einbog.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 18-Jährige eine Vollbremsung machen und stürzte. Der Autofahrer stieg sofort aus und erkundigte sich, ob es dem Fahrradfahrer gut gehe. Dies bejahte der junge Mann mehrfach. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass der 18-Jährige leicht verletzt wurde.

Wir bitten den BMW-Fahrer sich zu melden.

Beschreibung: Ca. 40-50 Jahre alt, etwa 1,70 m groß mit einer Glatze und Brille.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rollstuhlfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Als eine 41-Jährige am Mittwoch 02.09.2020 gegen 14:30 Uhr, von dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in die Edigheimer Straße abbiegen wollte, übersah sie einen auf dem Gehweg fahrenden 58-jährigen Rollstuhlfahrer.

Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Am Auto der 41-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochvormittag 02.09.2020 zwischen 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waltraudenstraße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter nutzten die kurze Abwesenheit des Bewohners und brachen die Wohnungstür auf. Entwendet wurden, nach ersten Ermittlungen, einige Elektrokleingeräte. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer hat am Mittwochvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Waltraudenstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmittag 02.09.2020 gegen 12:45 Uhr wurde ein 22-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der Mundenheimer Straße leicht verletzt. Ein 20-jähriger Autofahrer übersah den Fußgänger beim Abbiegen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Fußgänger wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.