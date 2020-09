Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Mittwochmorgen 02.09.2020 gegen 07:20 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer in Bobenheim-Roxheim. Bei einem Wendemanöver im Nonnenbusch übersieht der 28-jährige Fahrer eines VW Transporters einen herannahenden 50-jährigen Radfahrer aus Worms, wodurch es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kommt.

In der Folge stürzt der Radfahrer zu Boden und erleidet Schürfwunden. Nach medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst wird der Geschädigte in ein Krankenhaus verbracht.

An dem VW Transporter entsteht ein Schaden von ca. 150 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus – Hoher Sachschaden

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Mittwoch 02.09.2020 zwischen 09:00 und 12:00 Uhr, versuchen bislang unbekannte Täter zunächst, zwei Terrassentüren eines Einfamilienhauses im Deichweg an mehreren Stellen aufzuhebeln, was jedoch misslingt. Durch das Schlafzimmerfenster gelingt es den Tätern im Anschluss, das Haus zu betreten. In der Folge werden mehrere Zimmer durchwühlt und ca. 8.000 Euro Bargeld sowie Gold- und Silberschmuck in bislang unbekannter Schadenshöhe entwendet. Zudem entsteht an dem Wohnobjekt ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen.

Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeiinspektion Frankenthal Friedrich-Ebert-Straße 2 67227 Frankenthal Tel.: 06233 313-0 E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de oder an

Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621 963-1151 E-Mail: beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.