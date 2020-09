Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Enkeltrick – unbekannte Betrüger ergaunern mehrere Tausend Euro von älterer Dame – Polizei sucht Zeugen

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Gauangelloch wurde am Dienstagnachmittag

eine 83-jährige Dame Opfer eines sogenannten Enkeltricks. Eine unbekannte

Anruferin gab sich als die Nichte der Seniorin aus und gab vor, dringend Bargeld

für einen Immobilienkauf zu benötigen. Die angebliche Nichte befände sich bei

einem Notar und würde dort auf das Geld warten, das ein von ihr beauftragter

Bote direkt bei der 83-Jährigen abholen würde. Die ältere Dame hob daraufhin

eine fünfstellige Bargeldsumme von ihrem Konto bei ihrer Hausbank ab und übergab

das Geld dem angekündigten Boten. Als die Frau zu einem späteren Zeitpunkt ihrem

Sohn von ihrem Handeln berichtete, wandte dieser sich unverzüglich die Polizei.

Der unbekannte Mann, der das Bargeld entgegengenommen hatte, wird folgendermaßen

beschrieben:

Männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, westeuropäischer Phänotyp,

dunkelblonde glatte Haare mit grauem Ansatz, dunkelblonder Vollbart, gepflegte

Erscheinung, bekleidet mit dunkler Hose und beigefarbenem Jackett.

Über die unbekannte Anruferin ist nur bekannt, dass sie eine junge Stimme hatte

und Deutsch ohne Akzent oder Dialekt sprach. Die Kriminalpolizeidirektion in

Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben

kann oder möglicherweise selbst einen verdächtigen Anruf erhalten hat, wendet

sich bitte an den Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 0621/174-4444 oder direkt

an die örtliche Polizeidienststelle.

Tipps Ihrer Polizei:

Wissen Sie wirklich, WER am Telefon ist?“ Wenn nicht, legen Sie auf und rufen

Sie die Polizei unter 110! Beachten Sie deshalb IMMER: Bewahren Sie sich Ihr

gesundes Misstrauen! Sprechen Sie am Telefon NIEMALS über ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse! Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertgegenstände an

unbekannte Personen! Sprechen Sie im Zweifel immer zuerst mit Ihren Angehörigen!

Lassen Sie sich von Ihrer Hausbank zu Geldanlagen beraten! Die Polizei verlangt

NIEMALS die Herausgabe von Geld oder Wertsachen! Im ZWEIFEL: Legen Sie auf und

melden Sie sich unter Notruf 110!