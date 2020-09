Karlsruhe – 39-Jähriger wird von Lkw-Anhänger überrollt

Karlsruhe (ots) – Ein 56-jähriger Arbeiter ist am Mittwochabend auf einem

Betriebsgelände in der Fritz-Haber-Straße in Karlsruhe von einem Lkw-Anhänger

überrollt und schwer verletzt worden.

Der 41-Jahre alte Unfallverursacher parkte sein Gespann, kurz vor 19:00,

rückwärts in eine Parklücke ein. Seinen eigenen Angaben zufolge betätigte er die

Feststellbremsen der Vorder- und Hinterachse des leeren Lkw-Anhängers und

koppelte den Anhänger vom Zugfahrzeug ab. Als er mit dem Zugfahrzeug langsam

losfuhr, stellte er fest, dass der zuvor abgekoppelte Anhänger ins Rollen kam.

Um ein weiteres Rollen zu stoppen bremste er sein Fahrzeug ab, um den Hänger

auflaufen zu lassen. Nach dem Aussteigen aus dem Führerhaus bemerkte er seinen

auf dem Boden, neben dem Anhänger liegenden Mitfahrer. Der Schwerverletzte wurde

in ein Krankenhaus eingeliefert.

Graben-Neudorf – Autofahrer übersieht Radfahrer

Karlsruhe (ots) – In Neudorf kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein 55-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 30-jähriger BMW-Fahrer war gegen 18:15 Uhr auf der Bruchsaler Straße in

Richtung Ortsmitte unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Mannheimer Straße sah er

den bevorrechtigten Rennradfahrer offensichtlich zu spät. Obwohl beide

Beteiligten noch bremsten, war ein Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern. Bei

der Kollision prallte der Fahrradfahrer gegen die linke Fahrzeugseite sowie auf

die Motorhaube. Glücklicherweise zog er sich hierbei nur leichte Verletzungen

zu, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden konnten. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Karlsruhe – Zwei 19-Jährige vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Zwei 19-Jährige konnte die Polizei Mittwochnacht am

Hauptbahnhof vorläufig festnehmen. Die beiden wurden von einem Zeugen beobachtet

wie sie sich gegen 23.00 Uhr an einem Fahrrad zu schaffen machten. Eine Streife

konnte die 19-Jährigen am dortigen Fahrradständer antreffen. Sie hatten versucht

ein Fahrrad zu stehlen und das Schloss bereits mit einem Bolzenschneider

geknackt. Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die

Heranwachsenden auf die Wache gebracht.

Ubstadt-Weiher – LKW-Fahrer mit über 1,5 Promille auf Autobahn unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein Lkw-Fahrer war am Mittwochabend auf der Bundesautobahn 5

zwischen der Anschlussstelle Kronau und der Anschlussstelle Bruchsal mit über

1,5 Promille mit seinem polnischen Sattelzug unterwegs.

Der Lkw fiel, gegen 19:10 Uhr, im Baustellenbereich einer Streifewagenbesatzung

aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle auf

der Tank-und Rastanalage Bruchsal stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich

alkoholisiert war. Der 55-Jährige Fahrer musste die Beamten mit auf das Revier

begleiten und erst einmal eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Bevor er die Wache wieder verlassen konnte musste er eine Sicherheitsleistung in

Höhe von 760 Euro hinterlegen.

Exhibitionist aufgetreten

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Eine 75-jährige Frau befand sich am

Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr auf einem Fußweg entlang des Rheins und sah einen

Mann mit heruntergelassener Hose, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Anschließend entfernte er sich in Richtung Altlußheim. Die Fahndung nach dem

Mann verlief ergebnislos.

Ettlingen – Leicht verletzte Pedelec-Fahrerin nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch gegen 08:15 Uhr ereignete sich auf der L607,

zwischen Ettlingen und Bruchhausen, ein Verkehrsunfall zwischen einem

81-jährigen Pkw-Fahrer und einer 51-jährigen Pedelec-Fahrerin. Der Autofahrer

fuhr von der Landesstraße kommend auf die Einmündung der Rastatter Straße zu.

Nach ordnungsgemäßem Halten vor einem Stoppschild, übersah er beim Anfahren die

rechts auf dem Radstreifen kommende 51-Jährige. Es kam zu einer leichten

Kollision, wobei sich die Radfahrerin Verletzungen an der Hand zuzog. Sie wurde

zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein geringer

Sachschaden an dem beteiligten Pkw.

Karlsruhe – Radfahrer bei Sturz verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwerere Verletzungen erlitt am Mittwochnachmittag ein

73-jähriger Radfahrer, als er in Karlsruhe alleinbeteiligt zu Sturz kam.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 73-Jährige gegen 15:45 Uhr mit seinem

Fahrrad in einer Grünanlage nahe der Carl-Metz-Straße unterwegs. Auf dem

abschüssigen Gelände bremste er offensichtlich zu stark, so dass er über den

Fahrradlenker hinweg zu Boden stürzte und sich hierbei mehrere Verletzungen

zuzog.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn

zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Fahrrad entstand

Sachschaden von etwa 200 Euro.

Ettlingen – Hoher Sachschaden nach Brand einer Scheune

Karlsruhe (ots) – Aus noch bislang unbekannter Ursache geriet am

Donnerstagmorgen kurz nach 07:00 Uhr in der Schöllbronner Straße in Ettlingen

eine als Werkstatt genutzte kleinere Scheune in Brand.

Das Feuer breitete sich rasch aus und griff auf das angrenzende Wohnhaus über.

Aktuell ist die Freiwillige Feuerwehr Ettlingen mit Löscharbeiten beschäftigt.

Möglicherweise ist ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden. Die Sperrung

der Schöllbronner Straße konnte kurz vor 09.00 Uhr zum größten Teil aufgehoben

werden. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Karlsruhe – Mehrköpfige Tätergruppe raubt in Aufzug von Fitness-Studio kostbare Uhr

Karlsruhe (ots) – Eine kostbare Rolex-Uhr im Wert von mehreren tausend Euro

wurde am Mittwochabend einem 60 Jahre alten Mann in einem Aufzug zu einem in der

Kaiserstraße gelegenen Fitness-Studio geraubt.

Das 60-jährige trat gegen 18.15 Uhr in die Kabine, die zu der Sportstätte führt.

Gleichzeitig kam ein unbekannter Mann hinzu und hielt die Tür mit seinem Fuß

offen. In der Folge schrie jener in unverständlicher Sprache auf sein Gegenüber

ein und es kam ein weiterer unbekannter Mann hinzu. Der packte das Opfer am

linken Arm und riss ihm die Armbanduhr vom Handgelenk. Beide flüchteten

anschließend nach draußen, wo ein von einem Zeugen beobachteter dritter Täter

die Tür zum Gebäude offen hielt. Der Zeuge wollte noch einen der Flüchtenden

aufhalten, was ihm aber letztlich nicht gelang. Offenbar handelte es sich um

eine drei- oder vierköpfige Tätergruppe.

Bei der geraubten Uhr handelt es sich um eine Rolex „Sky-Dweller“ mit goldenem

Gehäuse, anthrazitfarbigem Ziffernblatt und dunkelbraunem Lederarmband mit

Schnellverschluss.

Von zwei Tätern liegen bisher folgende Beschreibungen vor:

Einer ist etwa 175-180 cm groß, kräftig bis athletisch gebaut, er trägt kurzes,

braunes, volles Haar, ist von blasser Hautfarbe und war gepflegt gekleidet. Er

trug einen grün-weißen Mund- Nasenschutz, sprach eine osteuropäische Sprache,

womöglich bulgarisch.

Ein Tatgenosse ist größer als der Beschriebene, auch von athletischem Körperbau

und trägt kurzes, dunkles Haar.

Wer zu der Tat sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.