Heidelberg-Altstadt: Einbruch in Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Bäckerei

in der Hauptstraße in Höhe der Mönchgasse eingebrochen. Nach den bisherigen

Feststellungen wurde eine leere Geldkassette entwendet, der angerichtete

Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Angestellte hatten zu

Arbeitsbeginn den Einbruch bemerkt und die Polizei verständigt. Wie sich

herausstellte, hatten der oder die Täter ein Fenster eingeschlagen und das

Fenster durch das entstandene Loch entriegelt um ins Innere zu gelangen. Zeugen,

die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon

06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Heidelberg-Bergheim: E-Scooter Fahrer schwer verletzt

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stürzte ein

37-Jähriger während der Fahrt mit einem E-Scooter und verletzte sich dabei

schwer. Zeugen beobachteten, wie der Mann gegen 1:20 Uhr in Bergheimer Straße

auf der Fahrbahn fuhr und dabei gegen eine Bordsteinkante des erhöhten

Gleisbereichs stieß. Der 37-Jährige stürzte und blieb anschließend regungslos

liegen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verunfallten vor Ort und

brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme

stellten die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte Alkoholgeruch im Atem

des Mannes fest, weshalb diesem nach Abschluss der ärztlichen Versorgung eine

Blutprobe entnommen wurde. Der 37-Jährige erlitt eine Fraktur im Gesicht, der

E-Scooter blieb unbeschädigt. Die Unfallermittler untersuchen nun, ob der Mann

während der Fahrt unter Alkoholeinfluss stand und ermitteln wegen des Verdachts

der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Heidelberg: Kassenautomat aufgebrochen und Geldkassette entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch kurz von 2 Uhr wurde der Kassenautomat vor einer

Klinik im Speyererhofweg aufgebrochen und daraus eine Kassette mit Scheingeld

entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die

weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon

06221/99-1700 dort zu melden.

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis / vermisste 15-jährige wohlbehalten aufgefunden / Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreiss (ots) – Die seit Samstagmittag vermisste

15-jährige Ina L. wurde am Mittwochabend wohlbehalten in Lobbach aufgegriffen,

nachdem sie durch Passanten erkannnt wurde. Sie konnte anschließend in die Obhut

ihrer Mutter überstellt werden, so dass die Öffentlichkeitsfahndung

zurückgenommen wurde. Medienvertreter werden gebeten, das Bild aus ihren

Beständen zu nehmen.