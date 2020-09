Achtung ! – Bettlerin unterwegs

Edesheim (ots) – Um 19 Uhr klingelte eine junge, kräftige Frau mit schwarzen Leggins und dunkelblonden langen Haaren an einem Anwesen in der Staatsstraße und bettelte nach Geld. Da ihr kein Geld gegeben wurde, verschwand sie in Richtung Ortsausgang. Trotz intensiver Nachschau konnte die Frau nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit.

Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt.

Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Gemarkung Heuchelheim-Klingen (ots) – Am Mittwoch 02.09.2020 ereignete sich in der Gemarkung Heuchelheim-Klingen gegen 07:40 Uhr, ein Verkehrsunfall bei dem ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Der 56-jährige Radfahrer befuhr ohne Helm einen abschüssigen Wirtschaftsweg von Heuchelheim-Klingen in Richtung Niederhorbach. Im Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines ebenfalls auf einem Wirtschaftsweg fahrenden, von rechts kommenden 55-jährigen PKW-Fahrers.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge prallte der Radfahrer gegen die linke hintere Pkw-Seite und wurde dabei schwer verletzt. Anschließend verbrachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.