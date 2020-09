Darmstadt

29-Jähriger nach Verpuffung schwer verletzt

Darmstadt (ots) – Nach einer Verpuffung am Donnerstagmittag (3.9.), gegen 14.30 Uhr, in einem Labor einer Universität in der Ottilie-Bock-Straße zog sich ein 29-jähriger Mitarbeiter nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen zu.

Ersten Erkenntnissen zufolge, wurde die Verpuffung durch eine Explosion von Metallstaub ausgelöst. Hierbei zog sich ein 29-Jähriger nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen zu. Umgehend begaben sich mehrere Polizeistreifen, Feuerwehr sowie Rettungskräfte zur Einsatzörtlichkeit. Der hierbei entstandene Brand, konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die genauen Umstände, wie es zu der Verpuffung kam, müssen im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft werden. Hierfür wurde auch das Amt für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt miteinbezogen.

Zeugen nach Einbruch in Tankstelle gesucht

Brensbach (ots) – Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Straße “An der Hornsmühle” am frühen Donnerstagmorgen 03.09.2020 fahndet die Polizei nach vier bislang noch unbekannten Tätern, die in einem blauen Renault geflüchtet sind.

Nach ersten Erkenntnissen drangen die Kriminellen gegen 4.30 Uhr durch die aufgehebelte Eingangstür in den Verkaufsraum der Tankstelle ein. Aus dem Kassenbereich entwendeten die Diebe Zigaretten im Wert von rund 3.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich um vier dunkel gekleidete Täter gehandelt haben, die ihre Beute in einen großen Sack verstauten. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Renault, an dem vermutlich gestohlene Kennzeichen angebracht waren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Kriminellen verlief bislang noch ohne Erfolg. Zeugen, denen das Fluchtfahrzeug aufgefallen ist oder die weitere sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei der Erbacher Kriminalpolizei zu melden.

Schwarzer Mercedes im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Frankfurter Straße hatten es noch unbekannte Täter am Dienstagvormittag 01.09.2020 auf einen schwarzen Mercedes abgesehen. Zwischen 9.30 Uhr und 11.15 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Innenraum und entwendeten unter anderem Mobiltelefonzubehör.

Der Schaden ist derzeit noch nicht beziffert. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach versuchten Einbruch in Schulsporthalle gesucht

Groß-Umstadt (ots) – In der Zeit zwischen Dienstagabend (1.9.) und Mittwoch (2.9.) haben noch unbekannte Täter versucht in die Sporthalle einer Schule in der Dresdner Straße zu gelangen. Bei ihrem Versuch die Tür aufzuhebeln verursachten die Kriminellen einen Schaden von mindestens 150 Euro. Die Tür hielt dem Vorhaben glücklicherweise stand.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Dieburger Polizei nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

Kinder werfen Gegenstände von Autobahnbrücke

Rüsselsheim (ots) – Von einer Autobahnbrücke der A 60, zwischen Rüsselsheim-Königstädten und dem Rüsselsheimer Dreieck, warfen nach Beobachtungen von Verkehrsteilnehmern am Mittwochabend (02.09.) gegen 20.00 Uhr, drei Kinder Gegenstände auf Fahrzeuge. Zwei Autos wurden hierbei beschädigt. Der Schaden beträgt jeweils mehrere hundert Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifen, konnten die Kinder nicht mehr angetroffen werden. Eine Absuche der Ordnungshüter im dortigen Bereich nach Gegenständen die zuvor von der Brücke geworfen wurden, verlief bislang ebenfalls ergebnislos.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756-0.

Unter Autobahnbrücke – Einschlag auf Windschutzscheibe

Mörfelden-Walldorf (ots) – Beim Passieren der Autobahnbrücke in Höhe der Anschlussstelle Mörfelden-Walldorf/Langen auf der A 5, vernahm ein 60-jähriger Autofahrer aus Heppenheim am Mittwochnachmittag (02.09.) plötzlich einen heftigen Schlag auf seiner Windschutzscheibe. Die Scheibe wurde hierbei komplett beschädigt und war teils gerissen. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro.

Der 60-Jährige blieb unverletzt.

Auf der Brücke, über die die Bundesstraße 486 führt, konnten von dem Autofahrer zuvor keine Personen bemerkt werden. Eine Fahndung und auch die Absuche nach verdächtigen Gegenständen an der Örtlichkeit verliefen anschließend ergebnislos.

Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise werden erbeten an die Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756-0.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – An der Einmündung Farmstr./An der Brücke in Walldorf wurde im Zeitraum vom 28.08., 22.00 Uhr bis 31.08., 11.00 Uhr, ein geparkter schwarzer Pkw Nissan Micra beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

20.000 Euro Schaden nach Einbruch in Rohbau

Heppenheim (ots) – Ein Rohbau im Salbeiweg geriet in der Nacht zum Donnerstag (03.09.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und ließen dort anschließend zwei jeweils 50 Kilogramm schwere elektrische Farb- und Putzspraygeräte, zahlreiche Eimer mit Farbe und weitere Baugeräte mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro.

Vermutlich benutzten die ungebetenen Besucher für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Roter Renault Captur auf dem Parkplatz “Auf der Laubwiese” beschädigt – Zeugen gesucht

Lampertheim-Rosengarten (ots) – Am Donnerstag 27.08.2020 in der Zeit von 15:00 bis 16:00 h wurde ein roter Renault Captur auf dem Parkplatz “Auf der Laubwiese” erheblich beschädigt. Bei einem Parkmanöver kollidierte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem geparkten Renault.

Durch den Zusammenstoß wurde die hintere Tür der rechten Seite erheblich eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Blutentnahme und Führerschein sichergestellt – Alkoholtest bei 67-Jähriger ergibt 1,72 Promille

Rimbach (ots) – Eine 67-jährige Frau muss sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Mittwochabend 02.09.2020 wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 21.45 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen Fahrzeug im Bereich Wald-Erlenbach, das bei der Fahrt immer wieder links auf die Gegenfahrbahn und gefährlich nahe an die Leitplanke kam.

Im Ortsteil Lauten-Weschnitz konnten Polizeistreifen die Heppenheimerin in ihrem Auto in einer Einfahrt parkend antreffen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Zur Blutentnahme kam die 67-Jährige mit auf die Wache, wo Strafanzeige erstattet und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde.

Odenwaldkreis

Friseursalon im Visier Krimineller – Eingangstür hält Tätern stand

Erbach (ots) – Ein Friseursalon in der Obere Marktstraße war in der Nacht zum Mittwoch (02.09.) im Visier von Kriminellen. Zwischen 19.15 Uhr am Dienstag und 8.50 Uhr am folgenden Morgen versuchten die bislang noch unbekannten Täter durch die Eingangstür in das Anwesen einzudringen. Sie scheiterten jedoch dabei, die Türe zu öffnen und suchten ohne Beute das Weite.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Erbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Michelstadt (ots) – In der Nacht von Dienstag 01.09. auf Mittwoch 02.09.2020 kam es in Michelstadt zu einer Unfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren weißen Opel Astra wie gewohnt in der Straße Am Donnersberg ab, als sie gegen 21:00 Uhr nach Hause kam.

Am folgenden Morgen stellte sie gegen 05:00 Uhr fest, dass ihr Fahrzeug links vorne mehrere Kratzer und schwarze Farbspuren aufwies. Es entstand Sachschaden i. H. v. ca. 2.000 EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

