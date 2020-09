Randale endet in Ausnüchterungszelle

Hüttenberg (ots) – Einen Schaden von mindestens 500 Euro verursachte ein 29-Jähriger aus dem Kreis Limburg-Weilburg in dem Vorraum einer Bank in der Hauptstraße in Hochelheim am Mittwoch (02.09.). Gegen 21.10 Uhr schlug er auf die Geldautomaten ein, schmiss Tische um und urinierte in den Raum.

Hinzugerufene Polizeistreifen stellten seine Identität fest und führten einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch. Das Ergebnis war ein Wert von über 2Promille. Dem anschließend erteilten Platzverweis kam er nicht nach, so dass er zwecks Ausnüchterung auf die Dienststelle in die dortige Zelle kam.

Ihn erwartet ein Verfahren wegen Sachbeschädigung.

“Tuchtrick” in Verbindung mit der Frage nach einem Zettel und einem Glas Wasser

Wetzlar: Ablenkungsmanöver unterschiedlichster Art sind leider weiterhin eine erfolgreiche Masche von Dieben, die mit verschiedenen Tricks das Geld meist älterer Bürger klauen. So auch geschehen am Mittwoch (02.09.) in einem Mehrfamilienhaus in der Elsa-Brandström-Straße: Eine 84-jährige Anwohnerin stellte gegen 13.30 Uhr gerade ihre Einkäufe im Flur ihrer Wohnung ab, als sie von zwei unbekannten Frauen im Treppenhaus nach einem Zettel gefragt wurde. Beide Personen begleiteten die Dame in ihre Wohnung. Während einer noch nach einem Glas Wasser fragte, breitete der andere ein großes Tuch aus. Vermutlich diente das Tuch als Sichtschutz für einen dritten Täter, der so ungesehen ebenfalls in die Wohnung gelangte und sich unbemerkt auf die Suche nach Diebesgut machte. Erst später bemerkte die Seniorin den Diebstahl von mehreren hundert Euro Bargeld aus ihrem Kleiderschrank.

Die Frauen werden wie folgt beschrieben:

Erste Täterin: 35-40 Jahre alt, etwa 165 cm groß, korpulente Figur, schwarze Haare. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass sie eine Hose trug. Weiterhin sprach sie Deutsch, wahrscheinlich ohne Akzent.

Zweite Täterin: 35-40 Jahre alt, etwa 165 cm groß, helle Haare und kräftige Statur.

Die Polizeistation Wetzlar, Tel. 06441/918-110 bittet um Zeugenhinweise und fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat die beiden beschriebenen Frauen im Bereich des Tatorts gesehen?

Wer kann die Beschreibung ergänzen, insbesondere hinsichtlich einer dritten Person?

Wer kann Hinweis auf deren Identitäten geben?

Nähere Informationen zu den Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei.hessen.de/praevention.

U-Haft für Straßenräuber

Bei einem Straßenraub am 20.07.2020 hinter dem Parkplatz des Herkulesmarktes im Hüttenweg versetzte der Tatverdächtige dem Opfer mehrere Faustschläge ins Gesicht, nahm dessen Rucksack und Handy ab und schubste ihn abschließend noch in die Dill. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nahm eine Streife den Tatverdächtigen kurze Zeit später fest. Jedoch durfte er nach den polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle zunächst wieder verlassen (weitere Informationen in der o.a. Pressemeldung).

Die zuständigen Polizeibeamten führten umfangreiche Ermittlungen zum genannten Straßenraub wie auch zu einer räuberischen Erpressung, die der 21-jährige Algerier ebenfalls begangen hatte. Auf Anregung der Polizei beantragte die Staatsanwaltschaft Limburg beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl, der antragsgemäß erging.

Den Untersuchungshaftbefehl vollstreckten mehrere Beamte am Dienstag (01.09.) und führten den Beschuldigten bei der zuständigen Richterin vor. Anschließend kam der 21-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt. Für ihn kam erschwerend zu den Raubstraftaten hinzu, dass diverse weitere Ermittlungsverfahren gegen ihn anhängig sind.

Einbruch in Tennisclub

Wetzlar: Einen Beamer und Bargeld stahlen Diebe aus einem Tennisclub in der Straße am Feldkreuz. Hierfür hebelten die Diebe zwischen Dienstag (01.09.), 20.15 Uhr und dem darauffolgenden Mittwoch, 17.00 Uhr, zunächst ein Fenster auf. Im Haus durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke, die sie teilweise auch gewaltsam öffneten.

Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 900 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Wetzlar, Tel. 06441/918-0, entgegen.

Audi angefahren und geflüchtet

Haiger: Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (03.09.) mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Audi und verursachte damit einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr passierte der Unfall in der Mühlenstraße/ Parkplatz Karl-Löber-Platz. Die Polizeistation Dillenburg, tel. 02771/90-70, bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Regionaler Verkehrsdienst führte Kontrollen durch

Wetzlar-Hermannstein (ots) – Am Dienstag (01.09.) führte der Regionale Verkehrsdienst im Zeitraum zwischen 06.30 Uhr und 11.00 Uhr an der “Philipp-Schubert-Schule” eine Geschwindigkeitsmessung im Rahmen der Aktion “Schule beginnt” (Schulwegsicherung) durch. In der Blasbacher Straße ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Die Messstelle Richtung Blasbach passierten im Messzeitraum 188 Fahrzeuge. 28 Fahrzeugführer fuhren so schnell, dass sie ein Verwarnungsgeld bezahlen müssen und weitere drei Fahrer dürfen mit einem Bußgeld rechnen. Eine Pkw-Fahrerin schoss den Vogel ab, indem sie an der Grundschule mit 75 km/h vorbeifuhr. Die junge Dame aus dem Raum Wetzlar kassiert ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot.

Mittenaar-Ballersbach: Ebenfalls am Dienstag (01.09.) kontrollierten Beamte des Regionales Verkehrsdienstes gegen 10.40 Uhr auf der B 255 einen Pkw-Fahrer. Die erste Feststellung war, dass der 24-Jährige seit längerer Zeit nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Aktuell laufen mehr als 30 Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Dillenburger.

Warum der als Beifahrer im Pkw befindliche Fahrzeughalter den Mann ohne Führerschein ans Steuer gelassen hat, muss noch in einem separaten Strafverfahren geklärt werden. Da der 24-Jährige zudem unter Drogeneinfluss stand, erfolgte zusätzlich noch eine Blutentnahme.

