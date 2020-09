Grünberg: Entsorgung von Asbestplatten in Lumda (siehe Foto)

(ots) – Am Samstag 29.08.2020 gegen 11.00 Uhr wurden in einem Feldweg gegenüber der Abfahrt Lumda von der Landstraße 3127, ca. 20 Asbestplatten festgestellt. Wann diese Eternitplatten entsorgt wurden, ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht den/die Verursacher. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Hinweis nimmt die Polizeistation in Grünberg unter 06401/9143-0.

Bad Nauheim: Fahrzeug fährt in Graben

(ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstag (03.09.) ein PKW auf der B3 nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr gegen 14.20 Uhr in Richtung Butzbach, kam zwischen den Abfahrten Steinfurth und Taubenbaum in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Ein Rettungswagen brachte die offenbar nur leicht verletzte 19-jährige Fahrerin des Renault in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Das beschädigte Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Bergungs- und Räumungsarbeiten machten eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen erforderlich. Der Verkehr konnte gegen 15.40 Uhr wieder fließen.

Pohlheim: Gras geraucht

Nach einem Hinweis vom Ordnungsamt kontrollierten Polizisten am Mittwochabend (02. September) mehrere Jugendliche in einer Grünanlage der Straße “Zur Lutherlinde” in Hausen. Gegen 20.00 Uhr hatten die Jugendlichen offenbar Gras geraucht. Bei der Überprüfung der 17 bis 19-jährigen Jugendlichen aus Pohlheim stellten die Beamten eine geringe Menge an Mariuhana sicher und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Gießen: Handtasche gestohlen

Am Mittwoch stahl ein Unbekannter die Handtasche einer 49-jährigen Frau aus Pohlheim. Sie hatte ihre Tasche neben einen Tisch abgestellt, als der Dieb gegen 14.00 Uhr sie entwendet. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Angaben zum Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Kontrollen für den sicheren Schulweg

Am Dienstag (01. September) kontrollierten sieben Polizeibeamte im Stadtgebiet Watzenborn mehrere Verkehrsteilnehmer. Insbesondere vor zwei Schulen überwachten sie für einen sichereren Schulweg die Einhaltung der Verkehrsregeln. Zwischen 07.30 und 15.30 Uhr überprüften die Ordnungshüter 46 Fahrzeuge sowie 49 Personen, davon wurden 19 Personen wegen unterschiedlicher Verstöße bar verwarnt. Neun Fahrzeugführer verstießen gegen ein Durchfahrtsverbot und zwei Fahrzeuglenker konnten ihre Finger nicht vom Mobiltelefon lassen. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür einen Punkt in der Flensburger Kartei und 100 Euro Bußgeld vor. Zwei Fahrer müssen einen Mangel (wie z. B. defektes Licht) an ihrem Fahrzeug beseitigen. Nicht nur die Kontrollen standen offenbar im Vordergrund, denn es gab auch viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.

Hungen/Wettenberg: Drei Fahrer ohne Führerschein erwischt

Bei Verkehrskontrollen von Mittwochabend in Hungen und Wettenberg überprüften Polizeibeamte 13 Fahrzeuge und 15 Personen. Drei Fahrer hatten keinen Führerschein, einer stand unter dem Einfluss von Alkohol und zwei Fahrzeuge mussten sichergestellt werden.

In der Untertorstraße stoppten die Ordnungshüter gegen 19.55 Uhr einen 23 – jährigen Autofahrer aus Hungen. Die Außenspiegel seines Fahrzeuges waren offenbar verändert. Er konnte die Zulässigkeit nicht nachweisen, so dass letztendlich die Betriebserlaubnis erloschen war. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Gegen 20.10 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen 36-jährigen Mann aus Hungen ebenfalls in der Untertorstraße in Hungen. Der Fahrer war nicht nur ohne Führerschein gefahren, sondern hatte auch offenbar an seinem Kleinkraftroller manipuliert. Den Roller stellten die Beamten sicher. Etwa 30 Minuten später war wieder ein Fahrer ohne Führerschein in der Untertorstraße unterwegs. Der 27-jährige Autofahrer aus Lich ließ das Auto von einem Bekannten abholen. Gegen die Halterin, die die Mutter des 27-Jährige ist, leiteten die Ordnungshüter ein Ermittlungsverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Fast zeitgleich geriet ein 35-jähriger Hungener mit seinem Auto in die Kontrollstelle. Er pustete 0,88 Promille. Es folgte die Mitnahme zur Polizeiwache und die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel.

Im Wettenberger Ortsteil Launsbach stoppten Polizisten einen 18-jährigen Mann, der in der Dammstraße mit seinem Kleinkraftroller unterwegs war. Auch hier war an dem Fahrzeug offenbar technisch manipuliert worden und es folgte die Sicherstellung des Rollers.

Wettenberg: LKW beschädigt Fiat beim Vorbeifahren

Am Mittwoch (02.September) gegen 10.30 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter LKW-Fahrer den Felsweg. In Höhe der Hausnummer 4 beschädigte er einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Fiat Panda. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dank eines Zeugens konnte das Kennzeichen des LKWs notiert werden. Der Sachschaden wird auf 1.900 Euro geschätzt.

Heuchelheim: Unfallflucht – Zeugen gesucht

5.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Toyotas nach einer Unfallflucht am Mittwoch (02.September) zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr in der Gießener Straße (Höhe 46). Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter den weißen Aygo und fuhr anschließend davon. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen silbergrauen VW älteren Baujahrs. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Radfahrer verursacht Unfall

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (02.September) gegen 18.40 Uhr in der Südanlage. Ein 64-jähriger Mann aus Dillenburg kreuzte mit einem Fahrrad von der Südanlage 26 auf die gegenüberliegende Fahrbahn. Der Radfahrer fuhr gegen das Fahrzeug einer 26-jährigen Frau, die in Richtung Westanlage unterwegs war. Dabei stürzte der 64-Jährige, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch beim dem Radfahrer. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 550 Euro.

Hungen: 13-Jähriger leicht verletzt nach Zusammenstoß

Am Donnerstag (03.September) gegen 07.25 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau aus Lich in einem Opel die Bitzenstraße in Richtung Dammweg. Offenbar aus Unachtsamkeit übersah die Licherin an einer Gabelung einen 13-jährigen Jungen mit einem Fahrrad und es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der Junge leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

