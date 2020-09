Pkw geknackt, Werkzeug gestohlen, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Am Hohenstein, bis Montag, 31.08.2020

(jn)Am Mittwoch wurden der Kelkheimer Polizei zwei weitere Fälle von Einbrüchen in Handwerkerfahrzeuge in Kelkheim angezeigt. Den Geschädigten zufolge hatten sie ihre Pkw in der Straße „Am Hohenstein“ abgestellt. Während der Tatzeitraum eines gewaltsam geöffneten weißen Sprinters auf die Nacht zum Montag eingegrenzt werden kann, erstreckt sich der Tatzeitraum eines auf bislang unbekannte Art und Weise geöffneten weißen Citroen Jumpers auf Freitagmittag bis Montagmorgen. Aus beiden Wagen erbeuteten die Unbekannten Werkzeuge, deren Gesamtwert sich auf etwa 5.000 Euro belaufen dürfte. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Fahrzeugteil gestohlen, Eschborn, Lübecker Straße, Dienstag, 01.09.2020, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 02.09.2020, 08:30 Uhr

(jn)In Eschborn haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch ein Fahrzeugteil eines Mitsubishi Carisma abgetrennt und entwendet. Der rote Pkw parkte auf einem Parkplatz in der Lübecker Straße, als die Täter einen Teil des Katalysators abtrennten und unerkannt mit der Beute verschwanden. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

3.000 Euro Schaden bei Unfallflucht, Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Montag, 31.08.2020 bis Mittwoch, 02.09.2020, 16:45 Uhr

(jn)Bei einer Verkehrsunfallflucht in Hofheim ist zwischen Montag und Mittwoch ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstanden. Der Nutzer eines Audi Q5 hatte am Mittwochnachmittag einen Schaden am rechten Fahrzeugheck festgestellt und sich im Anschluss bei der Polizei gemeldet. Der Wagen parkte seit Montag in der Elisabethenstraße auf Höhe der Hausnummer 44. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigte und dann die Unfallstelle unerlaubt verließ.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim ermittelt und nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 entgegen.

Mit Cannabis am Steuer erwischt, Bad Soden am Taunus, Niederhofheimer Straße, Mittwoch, 02.09.2020, 21:30 Uhr bis 23:00 Uhr

(jn)Polizeibeamte aus Eschborn haben am Mittwochabend in Bad Soden eine Verkehrskontrolle durchgeführt und infolgedessen zwei Strafverfahren eingeleitet. Ab 21:30 Uhr überprüften die Polizisten Autofahrer/innen, die im Bereich der Niederhofheimer Straße unterwegs waren. Dabei legten sie ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer. Sowohl bei einem 28-jährigen Opel-Fahrer aus Liederbach als auch bei einem 26-jährigen Mercedes-Fahrer aus Frankfurt ergaben sich eindeutige Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Zudem konnte bei dem Älteren eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Beide Delinquenten wurden zwecks Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt.