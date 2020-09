Körperliche Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen, Wiesbaden, Kurhausplatz, 01.09.2020, 21:30 Uhr

(Fu) Am Dienstag, 01.09.2020, 21:30 Uhr, kam es am Kurhausplatz in Wiesbaden zu

einer Schlägerei zwischen acht Personen. Bei der Auseinandersetzung sollen sechs

unbekannte Angreifer auf zwei 17 Jahre alte Jugendlichen eingeschlagen haben.

Die Angreifer hätten unter anderem einen Teleskopschlagstock, einen Holzstock

und ein Elektroschockgerät mitgeführt und teilweise auch eingesetzt. Die beiden

17-Jährigen setzten sich teilweise zur Wehr und wurden bei dem Angriff nicht

schwerwiegend verletzt. Die Täter sollen etwa 18 bis 19 Jahre alt gewesen sein

und schwarze Bekleidung getragen haben. Die Hintergründe sind derzeit noch

unklar. Alle Täter hätten eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Zeugen, die

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0611-345-0 zu melden.

„Gemeinsam sicheres Wiesbaden“, Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt, 01.09.2020 bis 02.09.2020

(Fu)Am 01.09.2020 und am 02.09.2020 führten Kräfte der Stadtpolizei, der

Polizeidirektion Wiesbaden sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei gemeinsame

Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Hierbei sollte unter anderem die

Einhaltung der seit dem 01. Januar 2019 in der Waffenverbotszone geltenden

Vorschriften überprüft werden. Im Rahmen des von Stadt und Polizei gemeinsam

initiierten und umgesetzten Programms „Gemeinsam sicheres Wiesbaden“ finden

diese Kontrollen regelmäßig statt. Die Einsatzkräfte, die sowohl uniformiert als

auch in zivil unterwegs waren, kontrollierten zahlreiche Personen.

Erfreulicherweise wurden in diesem Zusammenhang keine Waffen, keine gesetzlich

verbotenen Gegenstände oder sonstigen gefährlichen Gegenstände festgestellt.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng

kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent sowie für die

Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Diebe auf Baustelle, Wiesbaden, Grorother Mühle, 01.09.2020 bis 02.09.2020

(Fu)In der Nacht zum Mittwoch haben bislang unbekannte Täter auf dem umzäunten

Gelände des „Grunselsbörnchen“ mehrere Werkzeuge aus einem abgestellten

Kastenwagen gestohlen. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen gelangten die

Täter mutmaßlich in der Zeit von Dienstag, 11:00 Uhr, bis Mittwoch, 08.00 Uhr,

auf das Baustellengelände, hebelten dann gewaltsam eine Tür eines dort

abgestellten Kastenwagens auf und entwendeten mehrere Werkzeuge und

Zubehörteile. Das 3. Polizeirevier Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2240

zu melden.

Diebe im Gemeindehaus, Wiesbaden-Delkenheim, Dekan-Lindenbein-Straße, Dienstag, 01.09.2020, 18:10 Uhr bis Mittwoch, 02.09.2020, 08:00 Uhr

(Fu)Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen

Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro aus dem Büroraum der Evangelischen

Kirchengemeinde Delkenheim entwendet. Ermittlungen zu Folge nutzten die Täter

eine offenstehende Terrassentür, um in das Objekt zu gelangen. Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter

(0611) -345-2340 in Verbindung zu setzen.

Streit im Linienbus eskaliert, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Mittwoch, 02.09.2020, 12:11 Uhr

(Fu)Am Mittwochmittag ist an einer Wiesbadener Bushaltestelle ein Streit mit

mehreren Personen eskaliert. Zeugenaussagen zufolge war ein 17-Jähriger gegen

12:00 Uhr mit mehreren Personen in der Bahnhofstraße in eine verbale

Auseinandersetzung geraten, die sich im weiteren Verlauf zuspitzte. Letztendlich

soll der 17-Jährige eine 36-jährige Wiesbadenerin in dem Bus geschlagen und sie

hierbei leicht verletzt haben. Ein 16-jähriger Zeuge soll dann dazwischen

gegangen sein, wobei es auch zu Schlägen zum Nachteil des 17-Jährigen gekommen

sei. Sowohl gegen den 16- als auch den 17-Jährigen wird nun wegen

Körperverletzung ermittelt. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Wiesbadener

Polizei unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0.

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Verursacher flüchtet, Wiesbaden, Am Landeshaus, Montag, 31.08.2020, 16:30 Uhr

(Fu)Eine junge Radfahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall Am

Landeshaus in Wiesbaden verletzt worden. Die 21-Jährige befuhr gegen 16:30 Uhr

mit ihrem Fahrrad den Kaiser-Friedrich-Ring von der Schiersteiner Straße kommend

in Richtung Wiesbadener Hauptbahnhof. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde

die Radfahrerin zunächst von einem dunkelbraunen Opel links überholt. Nach dem

Überholvorgang bog der Opel nach rechts in Richtung Am Landeshaus ab. Daraufhin

kollidierte die Radfahrerin mit dem Opel, wobei sie sich Prellungen zuzog. Ohne

sich um die Verletzte oder den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der

Opelfahrer seine Fahrt in Richtung Biebricher Allee fort. Zeugen werden gebeten,

sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der

Telefonnummer (0611) 345 2240 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus

Auseinandersetzung in Gaststätte, Taunusstein, Aarstraße, Mittwoch, 02.09.2020, gegen 22.00 Uhr

(mhe)Am Mittwochabend kam es in einer Gaststätte in der Aarstraße in Taunusstein

zu einer Auseinandersetzung unter zwei Männern. Nach zunächst verbalen

Streitigkeiten attackierte ein 52-jähriger Mann aus Taunusstein einen

58-Jährigen. Dieser erlitt durch den Angriff Verletzungen, die von der Besatzung

eines hinzugerufenen Krankenwagens erstversorgt wurden. Anschließend wurde der

Verletzte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Täter flüchtete vom Tatort, konnte aber bereits ermittelt werden. Ihn

erwartet nun ein Strafverfahren.

Versuchter Einbruch in Pkw, Niedernhausen, Erlenweg, Mittwoch, 19.08.2020, 12.00 Uhr – Dienstag, 01.09.2020, 17.00 Uhr

(mhe)In Niedernhausen kam es in den vergangenen zwei Wochen zu einem versuchten

Einbruch in einen Pkw. Zwischen 19.08.2020 und 01.09.2020 wurde der schwarze Kia

einer 53-jährigen Niedernhausenerin angegangen. Unbekannte Täter hebelten an

beiden Türen des im Erlenweg abgestellten Fahrzeuges. Es gelang den Tätern

nicht, etwas zu entwenden. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von

mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein

unter der Rufnummer 06126-9394-0 in Verbindung zu setzen.