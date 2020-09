Mülltonne angezündet und Scheibenwischer von Streifenwagen abgerissen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Baunatal (ots) – Für einen 58-jährigen Mann, der zunächst im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe eine Mülltonne angezündet und nach seiner Festnahme vor dem Baunataler Polizeirevier den Scheibenwischer eines Streifenwagens abgerissen hat, endete der Mittwochabend 02.09.2020 in einer Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums. Der Festgenommene muss sich nun wegen zweifacher Sachbeschädigung sowie Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel verantworten.

Anwohner der Stephanstraße alarmierten gegen 21:20 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie der Mann mit einem Feuerzeug den Inhalt einer vor dem Haus stehenden Mülltonne anzündete. Sofort eilten zwei aufmerksame Zeugen nach draußen, löschten mit Wasser die brennende Tonne und folgten dem Täter, der in Richtung Wilhelmshöher Allee flüchtete. Dort hielten sie den 58-Jährigen bis zum Eintreffen der Streife des Polizeireviers Süd-West wenige Minuten später fest. Der Tatverdächtige musste die Beamten auf das Revier begleiten, wo er sich während der polizeilichen Maßnahmen äußerst aggressiv zeigte. Anschließend wurde er auf freien Fuß entlassen, womit der Mann, der einem Test zufolge nüchtern war, offensichtlich auch nicht einverstanden war.

Wutentbrannt und völlig unvermittelt riss er den Scheibenwischer eines vor der Dienststelle geparkten Streifenwagens ab und schlug damit von außen gegen die Eingangstür der Wache. Schlecht für ihn, dass seine sinnlose Aktion von einer Kamera erfasst wurde und somit vor den Augen der Polizisten stattfand. An der Tür entstand kein Schaden, wohingegen sich der Schaden am Streifenwagen auf etwa 450 Euro beläuft.

Nun klickten zum zweiten Mal die Handschellen für den 58-Jährigen, der anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Kasseler Polizeigewahrsam gebracht wurde. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Gestohlenes Fahrrad online feilgeboten – Tatverdächtiger festgenommen

Kassel-Harleshausen und Vorderer Westen (ots) – Nachdem einer Familie aus dem Kasseler Stadtteil Harleshausen am Wochenende zwei Fahrräder aus ihrem verschlossenen Gartenschuppen gestohlen wurden und sie umgehend Anzeige bei der Polizei erstattet hatten, konnten die glücklichen Eigentümer beide Mountainbikes im Gesamtwert von 2.000 Euro am Mittwoch 02.09.2020 wieder in Empfang nehmen.

Die 44-jährige Anzeigenerstatterin hatte am Dienstagmorgen 01.09.2020 eines der beiden gestohlenen Räder im Internet entdeckt, wo es auf einem Kleinanzeigenportal feilgeboten wurde. Umgehend informierte sie die Beamten der für Straßenkriminalität zuständigen Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei und besprach mit den Ermittlern das weitere Vorgehen. So fand das fingierte Treffen mit dem Verkäufer am Dienstagnachmittag unter den wachsamen Augen der Polizisten statt.

Für den 17-jährigen Anbieter, der wie vereinbart um 15:15 Uhr mit dem gestohlenen Mountainbike an der Goetheanlage erschien, klickten deshalb sofort die Handschellen. Der Tatverdächtige aus Kassel beteuerte in seiner Vernehmung gegenüber den Ermittlern, dass er das Rad gemeinsam mit einem anderen Fahrrad zu einem günstigen Preis angeboten bekommen hatte und schließlich zuschlug, um die Räder weiterzuverkaufen.

Der 17-Jährige führte die Polizeibeamten anschließend zum Abstellort des weiteren angekauften Mountainbikes, das zweifelsfrei als das zweite in Harleshausen gestohlene Rad identifiziert werden konnte. Ob der Jugendliche selbst die Mountainbikes aus dem Schuppen entwendet oder die gestohlenen Fahrräder tatsächlich angekauft hat und sich somit wegen Hehlerei verantworten muss, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

