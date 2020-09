Kingenmünster/B48 (ots) – Direkt an der B 48, kurz nach dem Ortsausgang Klingenmünster Richtung Landau, beschädigte ein 25-jähriger Mann gegen 09:20 Uhr, eine Plexiglasscheibe an einer Bushaltestelle. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten entfernte sich der Mann in Richtung der Bundesstraße. Dort setzte bzw. legte er sich auf die Fahrbahn vor einen LKW, sodass dieser bis zum Stillstand abbremsen musste.

Bei seiner erneuten Flucht, dieses Mal in die Weinberge, konnte der Mann widerstandslos in Gewahrsam genommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt, insbesondere das Blockieren der B 48, machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.