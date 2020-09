Ketsch: Sport-Lines Pokal der Frauen 2019/20: Karlsruher SC verteidigt den Titel

Ketsch – Lieber spät als nie: der Karlsruher SC sichert sich den Sport-Lines Pokal der Frauen 2019/20 mit einem 2:5-Sieg über den TSV Amicitia Viernheim und steht somit in der 1. Runde des DFB-Pokals.

Fast genau drei Monate nach dem ursprünglichen Termin für den Sport-Lines Finaltag wurde nun zumindest der Pokalwettbewerb der Frauen 2019/20 sportlich zu Ende gebracht. Unter strengen Hygienevorschriften fand das Endspiel zwischen dem Oberligisten aus Viernheim und den Regionalliga-Frauen aus Karlsruhe bei der SpVgg Ketsch statt.

Beim Thema Favorit waren sich TSV-Coach Patrick Kloskalla und KSC-Trainerin Romina Konrad vor dem dritten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Pokalfinale einig gewesen. Während Kloskalla zumindest eine kleine Chance für sein Team witterte, stand für Konrad als einziges Ziel die Titelverteidigung fest.

Der Karlsruher SC legte einen Blitzstart hin und ging bereits in der 6. Minute durch Debora Vinci nach einer Standardsituation in Führung. Es war eine knappe Entscheidung auf der Torlinie, die Viernheim früh unter Druck setzte. Der KSC dominierte in dieser Phase das Spiel. Trotz liegen gelassener Großchancen konnten die Karlsruherinnen zur Halbzeit drei weitere Treffer auf ihrem Konto verzeichnen: Mit 0:4 ging es in die Kabine. Die zweite Hälfte des Finalspiels gestaltete sich ausgeglichener. Mit einem sehenswerten Distanzschuss in den linken Winkel machte sich Annika Weidner ihr eigenes Geburtstagsgeschenk (1:4, 56. Minute). Doch bereits mit dem nächsten Angriff zwei Minuten später sorgte der Karlsruher SC wieder für klare Verhältnisse. Viernheim gelang durch Luca von Achten im gewonnenen Duell gegen KSC-Torhüterin Melanie Döbke nur noch der Anschlusstreffer zum 2:5-Endstand (60. Minute). Trotz kämpferischer Leistung in der zweiten Hälfte, mussten sich die Frauen des TSV Amicitia Viernheim geschlagen geben.

Somit verteidigen die Frauen des Karlsruher SC zum dritten Mal in Folge ihren Titel im Sport-Lines Pokal der Frauen. In der 1. Runde des DFB-Pokal wartet auf sie nun der Pokalsieger aus dem Saarland. Der Badischen Fußballverband lädt die Siegerinnen zudem zu einem Trainingswochenende in der Sportschule Schöneck im Wert von 2000 Euro ein. Beide Finalisten freuten sich darüber hinaus über einen Scheck in Höhe von 500 Euro, für die Zweitplatzierten gab es noch schicke Hoodies von Ensinger.