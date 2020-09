Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 03.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Katalysator entwendet – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht auf Mittwoch, 02.09.2020, wurde durch unbekannte Täter der Katalysator eines Opel Astra zunächst unfachmännisch ausgebaut und im Anschluss entwendet. Der Pkw war im Tatzeitraum in der Theodor-Heuss-Straße im Neustadter Ortsteil Lachen am Fahrbahnrand geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße zu melden.

Neustadt: Alkohol am Steuer

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht auf Donnerstag, 03.09.2020, wurde ein 27-jähriger Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer kann im Rahmen der Kontrolle Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test an der Kontrollörtlichkeit ergibt einen Wert von 0,94 Promille. Hiernach wird der Neustadter zur Durchführung einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessung zur Dienststelle verbracht. Diese bringt einen Wert von 0,74 Promille hervor. Der Fahrer muss sich jetzt wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Elmstein: Motorradunfall im Elmsteiner Tal

Elmstein (ots) – Am frühen Abend des 02.09.2020, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Motorrad die L499 aus Richtung Johanniskreuz in Fahrtrichtung Speyerbrunn. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam der Fahrzeugführer auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine kurze Strecke über die Böschung und kam daraufhin wieder auf die Straße und stürzte. Durch den Sturz zog sich der Fahrer Verletzungen an der Schulter und den Rippen zu. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 53-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 8000 Euro geschätzt.

Grünstadt: Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots) – Am Donnerstag, 03.09.2020 gegen 01:20 Uhr wurde ein 59-jähriger Mann aus Grünstadt im Südring einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mercedes-Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.