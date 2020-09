Darmstadt

41-Jährige von Unbekannten im Herrngarten geschlagen – Wer hat den Vorfall beobachtet?

Darmstadt (ots) – Aus noch nicht bekannten Gründen hat ein noch unbekannter Mann am Dienstagmorgen (1.9.) eine Besucherin des Herrngartens unvermittelt attackiert. Nach ersten Ermittlungen hatte die 41-jährige Darmstädterin, kurz nach 9 Uhr, auf einer Bank im Eingangsbereich zum Prinz-Georg-Garten Platz genommen, als sich ihr der Unbekannte plötzlich näherte und mit einem Tablet zuschlug. Dabei traf er ihren Kopf und flüchtete.

Täterbeschreibung:

männlich, 24-30 Jahre alt und circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, beschrieben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war er mit einem grauen Hoodie sowie einer grauen Jogginghose bekleidet. Er führte eine Umhängetasche mit sich und trug dunkel Turnschuhe. Seine Haare wurden kurz und dunkel wahrgenommen. Zudem hatte er einen “leichten” Dreitagebart.

Augenzeugen, die den Vorfall beobachten konnten und Hinweise zum Ablauf, beziehungsweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, in Verbindung zu setzen. Alles Sachdienliche wird unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Einbruch in Hundesportverein – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Nach einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Hundesportvereines im “Alter Griesheimer Weg” hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Griesheim den Fall übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. In der Zeit zwischen Sonntag (30.8.), 18 Uhr und Dienstag (1.9.), hatten sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Vereinsheim verschafft und nach Beute gesucht.

Am Dienstagnachmittag 01.09.2020 gegen 15 Uhr, waren ihre Spuren entdeckt und die Polizei informiert worden. Ob und in welchem Umfang die Diebe fündig wurden ist abschließend noch nicht bekannt. Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, nehmen die Bematen in Griesheim, unter der Rufnummer 06155/83850, entgegen.

Abgelenkt und bestohlen – Unbekannter Trickdieb erbeutet Geld und Bankkarten

Darmstadt (ots) – 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, eine dicke Statur und bekleidet mit einem weißen Oberteil. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Täters, der am Mittwoch (2.9.) nichts Gutes in einer Parkanlage in der Heidelberger Straße im Schilde führte.

Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr sprach der Täter dort, im Prinz-Emil-Garten, unvermittelt einen Passanten an. Während er den 89-jährigen Parkbesucher in eine Gespräch verwickelte, schnappte sich der Kriminelle unbemerkt die Geldbörse des Passanten. Der Geldbeutel war zu diesem Zeitpunkt in einem Körbchen des elektrischen Krankenstuhls verstaut, in dem der Angesprochenen saß. Kurz darauf ergriff der Trickdieb die Flucht.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in Darmstadt wegen Diebstahls und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufummer 06151/9690, sind die Beamten des Kommissariats 24 zu erreichen.

Mit Haftbefehl gesucht – 63-jähriger Darmstädter festgenommen

Darmstadt (ots) – Für einen 63-jährigen Mann endete am Mittwochvormittag (1.9.) eine Polizeikontrolle im Gefängnis. Zivilbeamte der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg hatten den Mann in der Adelungstraße kontrolliert. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Rauschgiftgesetz bestand. Der verurteilte Mann hatte noch eine Reststrafe von 665 Tagen offen. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Schwarzes Terreno Herrenrad von Hinterhof geklaut

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Auf ein schwarzes Fahrrad vom Hersteller Terreno, im Wert von rund 2500 Euro, hatten es noch unbekannte Diebe in der Nacht zum Dienstag (31.8.-01.09.) in der Eysenbachstraße abgesehen.

Die Täter betraten das Anwesen eines Einfamilienhauses, begaben sich zum Hinterhof und entwendeten dort das Herrenrad. Wegen besonders schweren Diebstahls hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der

Gartenhütten aufgebrochen

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag (27.8.) und Dienstagnachmittag (1.9.) haben ungebetene Besucher ihr Unwesen in einer Kleingartenanlage im Philipp-Reis-Weg getrieben und mindestens zwei Gartenhütten aufgebrochen. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden die Diebe fündig und entwendeten unter anderem Werkzeug.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ist mit den Fällen betraut und hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Unter der Rufnummer 06151/9693810 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Eppertshausen (ots) – Gleich mehrere Fahrzeuge rückten im Zeitraum zwischen Dienstagabend (1.9.) und Mittwochmorgen (2.9.) in das Visier Krimineller.

Um an den Innenraum eines weißen Fords, der in Taunusstraße abgestellt war, zu gelangen, schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens ein. Hieraus entwendeten sie neben einem Bohrhammer weiteres Werkzeug. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Insgesamt entstand ersten Schätzungen zufolge, ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise werden an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 erbeten.

Bei einem Wagen in der Babenhäuser Straße hatten es Kriminelle auf ein Navigationsgerät abgesehen. Auch hier schlugen sie nach derzeitigem Kenntnisstand eine Scheibe des blauen Opels ein, um an ihre Beute zu gelangen. Im Anschluss suchten sie das Weite und hinterließen insgesamt einen Schaden mehreren Hundert Euro.

Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft werden.

Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Rüsselsheim-Bauschheim (ots) – Am Mittwoch den 02.09. kam es gegen 02:40 zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L3040 zwischen Bauschheim und Astheim. Nach bisherigem Kenntnisstand kam der Audi in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen einen Baum. Der 21-jährige Fahrer aus Mainz wurde dabei schwer verletzt. Seine beiden Mitfahrer (jeweils 21 Jahre) wurden leicht verletzt. Alle drei wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Da der Verdacht besteht dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden beträgt mindestens 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die Strecke für rund zweieinhalb Stunden vollgesperrt. Zur Bergung und Versorgung waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Kreis Bergstraße

Polizei führt Geschwindigkeitskontrolle an Grundschule durch

Bürstadt (ots) – Rund eine Stunde haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Mittwochmorgen (2.9.) Geschwindigkeitskontrollen im Bereich einer Grundschule in der Boxheimerhofstraße durchgeführt. Zwischen 8.40 Uhr und 9.40 Uhr visierten die Ordnungshüter dreizehn Fahrzeuge mit ihrem Lasermessgerät an. Ausreißer gab es keine. Bis auf fünf Wagenlenker, die mit bis zu 44 km/h in der 30er Zone unterwegs waren, zeigte sich die Polizei zufrieden. Die Ertappten wurden mit jeweils 25 Euro verwarnt.

Verkehrsunfallflucht in der Benzstraße – Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – In der Zeit von Dienstag (01.09.), 20:00 h bis Mittwoch (02.09.), 08:45 h beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Opel Corsa in der Benzstraße. Der Schaden entstand mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken. Danach entfernte sich der Unfallverusacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch / Bensheim (ots) – Vermutlich in der Nacht vom Dienstag (02.09.) auf Mittwoch (03.09.) ereignete sich auf der K 31 zwischen Lorsch und Bensheim eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein Baum am linken Fahrbahnrand nicht unerheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle.

Es muss sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen PKW der Marke Ford Mondeo gehandelt haben. Das Fahrzeug müsste im vorderen und hinteren Bereich erheblich beschädigt sein. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr. 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Hinweisgeber nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – In der Nacht vom Montag ( 01.09.) 22.00 Uhr bis Dienstag ( 02.09.) ereignete sich in der Bismarckstraße in Lorsch eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein weißer Toyota Yaris hinten links nicht unerheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.400 EUR.

Es dürfte sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen roten PKW handeln. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher werden gerne bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Odenwaldkreis

Messer und Kleinstmengen an Drogen sichergestellt

Bad König (ots) – Bei Kontrollen haben Beamte des Rauschgiftkommissariats mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei bei einer sechsköpfigen Personengruppe Kleinstmengen an Betäubungsmittel gefunden. Der selbstgedrehte Joint eines 31-Jährigen sowie Mengen zwischen 0,75 Gramm und vier Gramm eines Gleichaltrigen und 18-Jährigen aus der Gruppe reichten bereits aus, dass Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet wurden. Zusätzlich wurde bei einem 17-Jährigen ein Messer, welches nach ersten Überprüfungen unter das Waffengesetz fällt, sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Personengruppe hielt sich am Dienstagnachmittag (1.9.) hinter dem Freibad, auf einem Fußweg entlang der Kimbach auf.

