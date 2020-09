Reiskirchen: Reifenstecher ertappt – Zeugenaufruf

Einen Reifenstecher ertappte Mittwochfrüh (02. September) ein aufmerksamer Zeuge in der Friedenstraße. Der Unbekannte stach gegen 01.40 Uhr in die Reifen von mindestens zwei Autos. Als er den Zeugen bemerkte, flüchtete er. Der Bewohner nahm die Verfolgung auf, verlor den Verdächtigen jedoch in der Burkhardsfelder Straße in Richtung Grünberger Straße aus den Augen. Der Verdächtigen ist etwa 1,80 Meter groß und hat nach Angaben des Anwohners ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug ein schwarzes Basecap und war komplett schwarz gekleidet. Wer hat den Unbekannten beobachtet und kann Angaben zu dessen Identität machen? Gibt es weitere Fahrzeugbesitzer, deren Reifen in der Friedensstraße platt gestochen wurden? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Kelleraufbrüche in der Liebigstraße

In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Kelleraufbrüchen im Gießener Stadtgebiet und im Landkreis. In der Liebigstraße drangen zwischen Dienstag (18. August) der vorletzten Woche und 20.30 Uhr am Dienstag (01. September) Unbekannte offenbar über die Haustür eines Mehrfamilienhauses ein und brachen eine verschlossene Tür zum Keller auf. Anschließend durchsuchten sie insgesamt neun Räume und entwendeten eine Handkreissäge sowie Werkzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Die Polizei rät grundsätzlich zum Schließen der Türen bei Mehrfamilienhäusern – insbesondere bei der sogenannten “Schnapper”-Funktion. Auch das ungeprüfte Öffnen der Haustüren über die Hausanlage sollte vermieden werden. In einer Wohnanlage mit mehreren Mietern kann es schnell passieren, dass die Tür offengelassen wird. Dadurch haben Einbrecher oftmals ein leichtes Spiel. Jede zugesperrte Tür ist eine weitere Barriere, die Kriminelle erst einmal überwinden müssen. Je länger der Einbruch dauert, desto höher ist das Risiko erwischt zu werden. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Gießen: Die Frage nach dem Zettel und dem Stift

Schnell ist es passiert und ein Fremder steht in der Wohnung. Schon die Frage nach einem Stift und einem Zettel kann dazu führen, dass man einen ungebetenen Gast plötzlich im Wohnzimmer stehen hat und später wertvolle Gegenstände fehlen. Regelmäßig erfährt die Polizei über solche oder ähnliche Vorfälle. Bei einer Seniorin aus Gießen ist es glücklicherweise nicht ganz so weit gekommen. Eine unbekannte Frau klingelte am Dienstag (01. September) gegen 15.20 Uhr an einer Haustür in der Joachimtaler Straße. Ob sie eine Apothekentüte der Nachbarin bei der Bewohnerin abgeben könne, fragte die junge Dame und bat danach nach einem Zettel sowie Stift.

Ob es nun eine glückliche Fügung war oder nicht, das Haustelefon klingelte und die über 80-jährige nahm das Gespräch entgegen. Als sie der Fremden auf Nachfrage sagte, ihre Tochter sei am Telefon, verschwand die Unbekannte in Begleitung einer anderen Frau, die vor dem Haus wartete.

Tatverdächtige:

Die Verdächtige war etwa 20 Jahre alt, trug längere gesteckte Haare, eine hellbeigefarbene Jacke und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die Begleitung hat eine kräftige Statur, trug einen grauen Pullover und ein schwarzes Kopftuch. Zeugen, die Angaben zur Identität der beiden Frauen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät, grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage gebrauch. Öffnen Sie nicht sofort die Tür, sondern legen sie immer Sperrbügel oder die Sicherheitskette zuvor an. Falls das Telefon klingelt und Sie das Gespräch entgegennehmen möchten, machen Sie für die Dauer des Telefonats die Wohnungstür zu. Bei verdächtigen Beobachtungen informieren Sie bitte Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Gießen: Fahrradzubehör gestohlen

Von dem Innenhof und aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wilsonstraße stahlen Unbekannte Fahrradzubehör. Zwischen 11.00 Uhr am Sonntag (30. August) und 12.00 Uhr am Dienstag (01. August) machten sie sich an den Fahrrädern zu schaffen und entwendeten einen Lenker, Bremszubehör, eine Vordergabel mit Reifen und Felge. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

A5/Reiskirchen: Bei Überholvorgang von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Unfall bei einem Überholvorgang kam es Mittwochnacht (02. September) gegen 01.53 Uhr auf der Autobahn 5 bei Reiskirchen. Ein 24-jähriger Mann in einem LKW befuhr den rechten Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Ein unbekannter LKW-Fahrer überholte dabei den LKW des 24-Jährigen und zog bevor der Überholvorgang abgeschlossen war nach rechts. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 24-Jährige nach rechts aus und touchierte die Leitplanke. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.200 Euro. Wer kann Angaben zu dem unbekannten LKW oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Grünberg: VW beim Ausparken beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Ausparken einen in der Struppiusstraße geparkten VW. Der weiße UP parkte zwischen 13.25 Uhr und 15.15 Uhr am Fahrbahnrand entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser am rechten, vorderen Radkasten und der Beifahrertür beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Heuchelheim: VW touchiert

Am Dienstag (01.September) touchierte ein Unbekannter einen in der Straße “Vorn auf der Rothhell” in Kinzenbach geparkten VW. Der weiße Passat stand zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand. Vermutlich touchierte ein Radfahrer beim Vorbeifahren den Wagen. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Radfahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Gartenstraße

Zwischen Montag (31.August) 20.30 Uhr und Dienstag (01.September) 10.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Gartenstraße am Fahrbahnrand geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen A1 zurückkam, war dieser an Kotflügel und Stoßstange hinten links beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reichelsheim: Alkoholisiert Unfall verursacht

Dienstagabend (01.September) gegen 23.20 Uhr fuhr ein zunächst Unbekannter in der Ringstraße in Reichelsheim in einen in Höhe der Hausnummer 47 geparkten Hyundai. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 63-jährigem Mann aus dem Wetteraukreis. Die alarmierten Polizisten bemerkten Alkoholgeruch. Bei einem Atemalkoholtest pustete er 0,99 Promille. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 7.000 Euro.

Bad Nauheim: Beim Ausparken Daimler beschädigt

Trotz Schaden von 1.200 Euro flüchtete ein zunächst Unbekannter nach einem Unfall am Samstag (27.September) gegen 13.15 Uhr in der Haupstraße. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der Unbekannte einen in Höhe der Hausnummer 86 geparkten Daimler. Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Es handelt sich um einen schwarzen Seat mit FB-Kennzeichen.

Bad Vilbel: Unfallflucht in der Frankfurter Straße

3.000 Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht in der Frankfurter Straße. Der schwarze A6 parkte am Dienstag (01.September) gegen 09.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale. Der Besitzer des Audis war nur kurz in der Bank und beobachtete den Unfallhergang. Dabei konnte er sich das Kennzeichen notieren sowie eine Fahrerbeschreibung abgeben. Die Ermittlungen führten zu einem 75-jährigen Mann aus Maintal.

Altenstadt: E-Bike gestohlen

E-Bike im Wert von über 2.700 Euro war am Montag (31. August) die Beute eines Diebes in der Siedlerstraße in Lindheim. Zwischen 12.00 und 12.30 Uhr macht sich der Unbekannte an dem weißen Rad der Marke Zemo zu schaffen und entwendete es. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Trekkingrades machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Büdingen unter 06042/9648-0.

Bad Nauheim: Senior fällt auf Trickbetrüger herein

Auf einen Trickbetrüger fiel am Dienstag (01. September) offenbar ein 79-jähriger Mann aus Friedberg herein. Gegen 10.00 Uhr wechselte er einem Unbekannten auf dem Aliceplatz Geld. Dabei griff der Betrüger dem Senior offenbar geschickt ins Portemonnaie. Wenig später bemerkte der Friedberger erst den Verlust von Geldscheinen in zweistelliger Höhe. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg unter 06032/9181-0.

Bad Nauheim: Sitzbänke auf Schulhof beschädigt

Auf einem Schulhof in der Straße “An der Birkenkaute” beschädigten Unbekannte mehrere Sitzbänke. Zwischen 17.00 Uhr am Montag (31. August) und 07.15 Uhr am Dienstag (01. September) rissen sie die Holzflächen der Betonsitzbänke ab. Wer hat während des Tatzeitraumes Personen auf dem Schulhof beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Friedberg unter 06032/9181-0.

Gießen: Kontrollen für ein “Sicheres Gießen”

(ots) – Regelmäßig bestreift und kontrolliert die Polizei in Gießen an stark frequentierten Orten im ganzen Stadtgebiet. Die Polizeipräsenz erhöht und stärkt das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürgern.

Die Kontrollen der vergangenen Woche am Marktplatz/Kirchenplatz sowie an den Lahnwiesen führten zu fast 30 Platzverweisen und einer Festnahme zur Durchsetzung eines Platzverweises.

Am Mittwoch 26.08.2020 waren zwei Spielhallen und eine Shishabar im Fokus der Ermittler und des Ordnungsamtes Gießen. In einer Sportbar standen neben zwei erlaubten Geldspielautomaten zwei illegale Wettterminals. In einem hinteren Zimmer befand sich ein Geldspielautomat ohne Zulassung und daneben noch ein illegales Wettterminal. Die Kontrolleure stellten die Geräte sicher.

In einer anderen Spielhalle bot sich ein anderes Bild. Alle Spielautomaten hatten offenbar eine Zulassung. Lediglich ein Automat ohne Zulassung stand im Raum und war nicht am Strom angeschlossen. Allerdings stellten Angestellte des Ordnungsamtes Verstöße gegen die Gewerbeverordnung fest.

In einer Shishabar entdeckten Polizisten Wasserpfeifentabak und leere Verpackungen, die sichergestellt wurden. Hier besteht der Verdacht, dass der Betreiber gegen das Tabaksteuergesetz und gegen die Abgabenordnung verstieß.

Am Landgraf-Philipp-Platz gelang am Donnerstagnachmittag (27. August) einem unbekannten Mann die Flucht vor der Polizei. Zeugen meldeten gegen 16.00 Uhr den Unbekannten, da dieser offenbaren Betäubungsmittel verkaufen würde. Als Unbekannte die Streife erblickte gab er Fersengeld. Bei seiner Flucht warf er offenbar am Lindenplatz weiße Pülvertütchen weg.

Neben den Tüten stellten die Beamten auch eine Feinwaage sicher.

Die Polizei wird für Ihre Sicherheit weitere Kontrollen durchführen!

