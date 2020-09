Karlsruhe – Bei Festnahme Widerstand geleistet

Karlsruhe – Bei seiner Festnahme am Dienstagnachmittag in der Waldstraße

leistete ein 25-Jähriger heftigen Widerstand. Der junge Mann war zunächst gegen

17.00 Uhr mit drei Begleitern in einem Kaufhaus in der Kaiserstraße und wollte

dort mit einer Debitkarte Waren kaufen. Hier fiel auf, dass die Karte

gestohlenen worden war. Hierauf flüchteten die Männer. Sie wurden von

Kaufhausdetektiv verfolgt, der die Polizei verständigte. Der 25-Jährige konnte

mit seinen Begleitern schließlich in der Waldstraße festgestellt werden. Er

versuchte sich seiner Festnahme durch einen Faustschlag gegen den Kopf eines

Beamten, der abgewehrt werden konnte und anschließendem heftigen Wehren zu

entziehen. Durch Unterstützung einer weiteren Steife konnte ihm schließlich

Handschließen angelegt werden. Bei der Durchsuchung des 25-Jährigen fanden die

Beamten fast 40 Gramm Amphetamin, ein Einhandmesser, eine Schreckschusspistole

und fünf gestohlene Debitkarten. Zur Durchführung der erforderlichen

polizeilichen Maßnahmen wurde er auf die Wache gebracht.

Karlsruhe – 35.000 Euro Sachschaden nach Fahrfehler

Karlsruhe – 35.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls

der sich am Dienstagabend im Kreuzungsbereich Elfmorgenbruch Straße / Weinweg

ereignet hat.

Nach bisherigem Sachstand standen die beiden Unfallbeteiligten gegen 20.30 Uhr

auf den beiden Linksabbiegerspuren während der Rotlichtphase. Als die

Ampelschaltung auf Grünlicht wechselte, schnitt der 25-Jahre alte

Unfallverursacher vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Abbiegespur des

neben ihm fahrenden Mercedes. Durch die Kollision waren die beiden hochwertigen

Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ubstadt-Weiher – Diebe entwenden hochwertige Uhren und Bargeld

Karlsruhe – Uhren sowie Bargeld in einem sechsstelligen Bereich haben

Diebe in der Zeit von Samstag 12:30 Uhr bis Dienstag 17:00 Uhr in einem

Einfamilienhaus in Zeutern entwendet.

Durch brachiale Gewalt öffneten die Eindringlinge das gekippte Fenster und

gelangten so in das Innere des Wohnhauses. In nahezu allen Räumlichkeiten

öffneten sie Schränke und Schubladen und suchten nach Wertgegenständen. Ein auf

der Beutetour entdeckter Tresor öffneten die Diebe brachial und nahmen die

aufgefundenen Uhren sowie das Bargeld an sich. Mit ihrer beträchtlichen Beute

verschwanden die Diebe bislang unerkannt, weshalb das Polizeirevier

Bad-Schönborn auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 07253 80260 zu melden.

Karlsruhe – Trunkenheitsfahrt mit dem E-Bike

Karlsruhe – Mit knapp zwei Promille war ein 24-jähriger Mann am frühen

Dienstagabend mit seinem E-Bike in der Durmersheimer Straße in Karlsruhe

unterwegs. Er wurde von Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen und wird nun

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Auch die Führerscheinstelle wird

über die Straftat in Kenntnis gesetzt.

Gefälschter Führerschein

Karlsruhe – Einen vermutlich komplett gefälschten Führerschein legte ein

34-jähriger Fahrzeugführer am Mittwoch gegen 01 Uhr den kontrollierenden

Polizeibeamten vor. Der Fahrer war zuvor im Bereich Weingarten einer

Verkehrskontrolle unterzogen worden. Er wird nun wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung angezeigt.

Karlsruhe – Zeugen gesucht

Karlsruhe – Unbekannte haben im Laufe des vergangenen Wochenendes die

Fassade der Schönbornhalle in Bad Mingolsheim beschmiert. Es entstand ein

Schaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier

Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253/80260 entgegen.