Mannheim-Neckarstadt: Bei Verkehrsunfall eingeklemmt und schwer verletzt

Mannheim – Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr in der

Bürgermeister-Fuchs-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer

verletzt wurde. Nach den ersten Unfallermittlungen verwechselte eine ältere

Opel-Fahrerin beim Einparken das Gaspedal mit der Bremse und beschleunigte so

ungewollt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich zwischen dem Opel und einem geparkten

Auto eine Person, die von dem Opel erfasst und zwischen beiden Fahrzeugen

eingeklemmt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug auf

ein weiteres aufgeschoben. An allen drei Autos entstand Sachschaden. Die

eingeklemmte Person fiel anschließend zu Boden, blieb schwer verletzt liegen und

wurde zur Behandlung durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus

gebracht. Über das Ausmaß der erlittenen Verletzungen kann bislang keine

Auskunft erteilt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim-Neckarau: Unbekannte Räuber erbeuten Bargeld -zwei Tatverdächtige flüchtig – 81-Jährige leicht verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau – Zwei bislang unbekannte Täter stiegen am frühen

Dienstagmorgen gegen 04.00 Uhr in die Erdgeschoßwohnung einer 81-Jährigen in der

Rheintalbahnstraße ein und erbeuteten 300 Euro Bargeld Um in die Wohnung zu

gelangen, brachen die Unbekannten mithilfe eines Bolzenschneiders ein

vergittertes Fenster auf. Ein Täter überwältigte die durch die

Einbruchsgeräusche wach gewordene Wohnungsinhaberin während der zweite Täter die

Wohnung durchsuchte. Erbeutet wurden von den unbekannten Räubern 300 EUR, die

einer der beiden aus einem Geldbeutel entnommen hatte. Die Herausgabe des

Schlüssels zu einem im Wohnzimmer befindlichen Tresor verweigerte die ältere

Dame. Die Täter verließen daraufhin mitsamt dem verschlossenen Tresor die

Wohnung durch den Garten. Die 81-Jährige flüchtete kurz danach ins Freie und

schrie um Hilfe, so dass ein Nachbar die Polizei verständigte. Trotz der sofort

eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die unbekannten Einbrecher nicht

ergriffen werden. Sie waren entlang der Lärmschutzwand über die an das

Wohngebiet angrenzenden Bahngleise in Richtung Ohmstraße geflohen. Den noch

immer verschlossenen Tresor fanden die Polizeibeamten in einem Gebüsch in der

Nähe des Tatortes. Die ältere Dame wurde äußerlich zum Glück nur leicht

verletzt, stand allerdings stark unter Schock. Die unbekannten Tatverdächtigen

werden folgendermaßen beschrieben: 1. männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 – 190

cm groß, sehr kräftig 2. männlich, etwas jünger und kleiner als der erste

Tatverdächtige, schlank. Beide waren dunkel gekleidet und trugen schwarze

Mund-Nasen-Schutzmasken sowie schwarze Handschuhe. Einer der der beiden

Unbekannten führte eine Art Bauchtasche mit sich. Beide unterhielten sich

miteinander in einer nicht näher bekannten Sprache und sprachen mit der älteren

Dame Deutsch mit starkem süd(ost)europäischen Akzent. Das Kriminalkommissariat

in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um

Unterstützung. Wenn Sie sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben

können oder in der näheren Umgebung etwas Verdächtiges wahrgenommen haben,

setzen Sie sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg, Telefonnummer 0621/174-4444, in Verbindung.

Mannheim-Neckarstadt: Streitigkeiten außer Kontrolle geraten – 5 Tatverdächtige schlagen auf 24-Jährigen ein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt – Am Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr kam es in der

Dammstraße am Treppenabgang in Höhe des Alten Bahnhofes zu einer tätlichen

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger

und seine vier männlichen Begleiter sollen den 24-Jährigen mit Schlägen und

Tritten angegriffen haben, weil er nicht wie gefordert, sein mitgeführtes

Bargeld ausgehändigt habe. Durch den Angriff erlitt der Mann schmerzhafte

Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Er wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus

medizinisch versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen

Körperverletzung aufgenommen. Hinweise zum Tathergang und den noch unbekannten

weiteren Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

Telefonnummer 0621/3301-0, entgegen.

Mannheim-Neuostheim: Kassiererin wird Opfer eines Wechselfallenschwindels – Zeugenaufruf der Polizei

Mannheim-Neuostheim – Ein Möbelgeschäft in der Seckenheimer Landstraße war

am vergangenen Freitag Tatort eines Wechselfallenschwindels. Zwei bislang

unbekannte Personen wollten an der Kasse einen Kleinartikel im Wert von 11 Euro

mit einem 500 Euroschein bezahlen. Die Kassiererin legte das Wechselgeld auf den

Verkaufstresen. Plötzlich machten die beiden angeblichen Kunden einen

Rückzieher, nahmen ihren Schein zurück und auch das Wechselgeld – oder zumindest

einen Teil davon – und verließen eilig das Geschäft. Die überrumpelte

Mitarbeiterin, die durch ein geschickt geführtes Gespräch von den beiden

Trickdieben abgelenkt worden war, stellte anschließend fest, dass 200 Euro des

Wechselgeldes fehlten. Die beiden Tatverdächtigen werden folgendermaßen

beschrieben: 1. männlich, südosteuropäischer Phänotyp, ca. 40 Jahre alt, ca. 170

cm groß, schlank, schwarze kurze glatte Haare, rundliches Gesicht, sehr

gepflegtes Äußeres. 2. weiblich, südosteuropäischer Phänotyp, a. 25-30 Jahre

alt, ca. 160 cm groß, zierlicher Körperbau, schwarze lange Haare zum Zopf

gebunden, trug schwarze BaseCap mit weißer Aufschrift „NY“. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen

können, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer

0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Rheinau: Rüttelplatte von Baustelle entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim – Über das vergangene Wochenende (31.08. – 01.09.2020) haben

mehrere unbekannte Täter von einer Baustelle in der Wachenburgstraße, in Höhe

der Kleingartenanlage der Gartenfreunde eine grün/gelbe Rüttelplatte im Wert von

ca. 1.500 Euro entwendet. Für den Abtransport der Arbeitsmaschine mit einem

Gewicht von über 200 kg muss ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein.

Zeugen, die im angegebenen tatzeitraum verdächtige Personen oder ein Fahrzeug

bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau zu melden.

Mannheim-Sandhofen: Verkehrsunfall -zwei Pkw durch unbekannten Fahrzeugführer erheblich beschädigt- Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Sandhofen – Am Dienstagmorgen zwischen 6 und 7 Uhr beschädigte

ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Linksabbiegen von der Sandhofer

Straße in die Gaswerkstraße zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Aufgrund der

festgestellten Beschädigungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei

dem Unfallverursacher um einen LKW mit Auflieger handelt. Vermutlich schwenkte

der Auflieger beim Abbiegen nach rechts aus, beschädigte erst das Heck eines

dort am Fahrbahnrand geparkten VW Caravelle und verhakte sich dann an dessen

Anhängerkupplung. Der VW wurde nach links auf einen Seat, danach beide Fahrzeuge

auf einen Grünstreifen gezogen. An dem Seat wurde der Reifen von der Felge

gedrückt. An beiden Fahrzeugen ist ein Schaden in Höhe von ca. 16.000 Euro

entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

auf das unfallverursachende Fahrzeug geben können, setzen sich bitte mit dem

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0, in Verbindung.