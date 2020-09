Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugkontrolle führt zu Drogenfund

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr

kontrollierten Beamte des Polizeireviers Weinheim am Tank-Center an der

Bergstraße einen 35-jähriger Mann in seinem Fahrzeug. Er befand sich in

Begleitung seines 15-jährigen Sohnes. Der 35-jährige Fahrer reagierte auf die

Kontrolle durch die Polizeibeamten nervös und zeigte auffällige körperliche

Symptome, die den Verdacht des Fahrens unter Einwirkung von berauschenden

Mitteln zuließen. Der Verdacht bestätigte sich. Ein durchgeführter Test

hinschlich eines möglichen Konsums von Drogen fiel positiv aus. Die Durchsuchung

seiner Person und seines Fahrzeuges führte zum Auffinden von ca. 870 g

Amphetamin und mutmaßlichem Dealgeld in Höhe von 1700 Euro. Beides wurde als

Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen wegen Verdacht des Handeltreibens

mit Amphetamin sowie der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von

Drogen werden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg fortgeführt.

St.Leon-Rot/A 5: 5.000 Euro Sachschaden bei Unfall mit drei Fahrzeugen – Unfallverursacher flüchtet – Zeugen gesucht

St.Leon-Rot/A 5 – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen

13.40 Uhr auf der A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen dem Autobahnkreuz

Walldorf und der Anschlussstelle Kronau ereignete, sucht die Polizei. Bei

stockendem Verkehr war ein unbekannter Autofahrer auf einen davor auf dem linken

Fahrstreifen fahrenden Mercedes aufgefahren und hatte diesem auf einen davor

fahrenden Citroen geschoben. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer. Die

Unfallbeteiligten konnten keine Hinweise auf das Auto geben. Bei dem

Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Zeugen, die

Hinweise auf das Fahrzeug bzw. den flüchtigen Fahrer geben können, werden

gebeten, sich unter Telefon 06227/358260 bei der Autobahnpolizei in Walldorf zu

melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wildschwein bei Kollision mit Auto getötet – 6.000 Euro Sachschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einer Kollision mit einem Audi am

Dienstag um 11 Uhr auf der Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Steinsfurt und

Ehrstädt wurde ein ausgewachsenes Wildschwein getötet. An dem Auto lösten die

Airbags aus, der 38-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand

Sachschaden von ca. 6.000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Das Wildschwein

wurde von der zuständigen Straßenmeisterei abgeholt.