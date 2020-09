Stolperstein in Mainz-Ebersheim beschädigt

Mainz – Freitag, 28.08.2020 16:00 bis 17:00 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr ein Stolperstein für

einen ehemaligen jüdischen Bewohner in der Schulrat-Spang-Straße in

Mainz-Ebersheim verlegt. Kurz nach der Gedenkveranstaltung, gegen 17:00 Uhr,

wurde festgestellt, dass der Kopf einer Rose abgerissen und in den Rinnstein

geworfen wurde, die zuvor zum Gedenken dort abgelegt worden war. Zudem wurde

festgestellt, dass der Stolperstein mit einer braunen, unbekannten Flüssigkeit

überzogen ist. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos

Mainz – Dienstag, 01.09.2020, 15:20 Uhr

Am Dienstagnachmittag kommt es in der Saarstraße zu einem Verkehrsunfall mit

drei beteiligten Autos. Eine 19-jährige Autofahrerin kann nicht mehr rechtzeitig

bremsen, als kurz vor einer Engstelle die vor ihr fahrenden Autos abbremsen. Die

19-Jährige fährt auf ein vor ihr fahrendes Auto auf, das wiederum auf das vor

diesem fahrende Auto geschoben wird. An allen Fahrzeugen entstehen Sachschäden.

Das Auto der 19-Jährigen muss abgeschleppt werden. Zwei Menschen werden leicht

verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl in Verkaufsstand an Rheinufer

Mainz – Montag, 31.08.2020, 19:00 Uhr bis Dienstag, 01.09.2020, 15:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag brechen unbekannte Täter in einen

Verkaufsstand am Rheinufer der Mainzer Altstadt ein. Sie beschädigen eine

Abdeckung sowie eine Plexiglasscheibe und entwenden mehrere Flaschen Wein,

Popcorn, einen Mülleimer sowie Münzgeld. Aus zwei Weinflaschen sowie zwei

Biergläsern wurde augenscheinlich getrunken.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl

Mainz – Freitag, 28.08.2020, 00:00 Uhr bis Dienstag, 01.09.2020, 10:30 Uhr

Zwischen Freitagnacht und Dienstagvormittag wird in der Berliner Straße eine

Wohnungstür aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts

entwendet. Es liegen keine Täterhinweise liegen vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.