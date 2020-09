Worms – Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen

Worms – Gezielten Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit – Am

heutigen Vormittag, beginnend ab den frühen Morgenstunden, hat die Polizei Worms

an verschiedenen Örtlichkeiten in der Stadt Verkehrskontrollen durchgeführt.

Zunächst kontrollieren die Beamten insgesamt 56 Personen und 40 Fahrzeuge im

Industriegebiet Nord im Hinblick auf Fahrtüchtigkeit und Verkehrssicherheit. Ein

Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weswegen im die

Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige erstattet wird. Neben sieben

Gurtverstößen stellen die Beamten zehn Mängelberichte aus. Im Anschluss nehmen

sie am Marktplatz den unerlaubten Linksabbiegeverkehr ins Visier. Binnen einer

Stunde biegen vor den Augen der Ordnungshüter vier Fahrzeugführer falsch ab,

zwei waren nicht angegurtet. Auch in der Fußgängerzone zeigen die Kollegen

Präsenz. Hier werden sieben Personen kontrolliert und drei Radfahrer wegen

unerlaubtem Befahrens verwarnt. Geschwindigkeitsmessungen mit dem Lasermessgerät

auf der B9 auf Höhe Festplatz in Fahrtrichtung Mainz bilden den Abschluss der

gezielten Kontrollen. Insgesamt 30 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs.

Der Spitzenreiter bei erlaubten 50 km/h wird mit 96 km/h gemessen. Eben dieser

ist zudem auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der PKW wird vor Ort

verschlossen, eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfasst.

Beamter rassistisch beleidigt

Westhofen – Am Dienstag, 01.09.2020, kam es am frühen Nachmittag in Westhofen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die 27-jährige Ehefrau verständigte die Polizei, da sie von ihrem Ehemann (36 Jahre alt) geschlagen worden sei. Es war nicht das erste Mal, dass die Polizei aufgrund von Auseinandersetzungen zwischen den Ehepartnern gerufen wurde. Der jüngste Anlass führte aufgrund der hohen Alkoholisierung der Ehefrau dazu, dass diese im Beisein der Polizei auf ihren Ehemann losging und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei „rastete“ die Ehefrau völlig aus. Sie versuchte, sich im Streifenwagen durch Schlagen ihres Kopfes an die Autoscheibe selbst zu verletzten. Zudem trat die Frau gegen die eingesetzte Polizeibeamtin. Die Aggressionen der Frau richteten sich zuletzt noch gegen den weiteren Polizeibeamten mit Migrationshintergrund, den sie aufgrund seiner dunklen Hautfarbe aufs übelste rassistisch beleidigte und bespuckte. Da sich die Frau nicht beruhigen ließ, wurde sie mittels Krankentransportwagen in die Rheinhessenfachklinik eingeliefert. Gegen die Ehefrau wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchter Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Die Beamten wurden nicht verletzt.

Alsheim – Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Worms – An der Einmündung L 438 / B 9, Höhe Alsheim, wird gestern, kurz

nach 13:00 Uhr eine 18-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall mit

einem PKW schwer verletzt. Mit ihrem Leichtkraftrad befährt die junge Frau die

B9 in Richtung Worms, als an der Einmündung L 438 eine 53-jährige Autofahrerin

in die B9 einbiegt, ohne die Vorfahrt der Zweiradfahrerin zu achten. Das

Motorrad prallt hierbei in die hintere Fahrerseite des PKW, wodurch sich die

Fahrerin schwer verletzt. Mit dem Rettungshubschrauber wird sie in die

Unfallklinik geflogen. Der Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro beziffert.

Worms – Vermisstenfahndung nach 49-jähriger Tschechin wird aufgehoben

Worms – Die Fahndung nach der 49-jährigen Tschechin, die seit 21.08.2020

in Worms vermisst wurde, wird aufgehoben Im Rahmen umfangreicher

Ermittlungen wird bekannt, dass sich die vermisste Frau stationär in

einer Klinik bei Frankfurt am Main befand. Von hier ist sie laut der

behandelnden Ärztin mittlerweile regulär entlassen worden.