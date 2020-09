Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – Polizei setzt Taser ein

Gegen einen 59 – Jährigen musste am Mittwoch der Taser eingesetzt werden, nachdem er am Städtischen Klinikum randalierte. Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes hatten gegen 12 Uhr die Polizeibeamten zur Unterstützung gerufen, da die Gefahr bestand, dass der Mann sich selbst oder andere Personen verletzen könnte. Als die Polizeibeamten vor Ort kamen, schrie der Mann herum und schlug wild um sich. Bei dem Versuch ihn zu beruhigen, griff er die Polizeibeamten an. Nur durch den Einsatz des Tasers gelang es den Polizisten die Angriffe des Mannes zu unterbinden und ihn in Gewahrsam zu nehmen. Die Vollzugs- und Polizeibeamten blieben bei dem Vorfall unverletzt. Im Anschluss wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht, da der Verdacht bestand, dass er unter einer akuten Psychose litt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Landau – Frauen prügeln sich am Bahnhofsvorplatz

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn verständigte am Dienstag um 18.30 Uhr die Polizeiinspektion Landau, da es am Bahnhofsvorplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen kam. Die beiden alkoholisierten Kontrahentinnen waren zunächst in Streit geraten. Eine Beteiligte warf eine Glasflasche nach ihrer Bekannten, verfehlte diese jedoch. Als Gegenreaktion spuckte die Frau zurück und schlug auf die „Flaschenwerferin“ ein. Eine medizinische Behandlung der Beteiligten war nicht erforderlich. Die beiden Frauen kennen sich flüchtig von früher, vermutlich hatte die Alkoholisierung eine Rolle gespielt. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Bei einem Atemalkoholtest erzielte die „Flaschenwerferin“ einen Wert von 1,36 Promille, ihre Bekannte konnte den Wert sogar noch überbieten und pustete 1,79 Promille.

Landau – Durchfahrtsverbot überwacht und Verkehr geregelt

Auf Grund der aktuellen Baustellensituation im Bereich der Landstraße 509 war die Polizeiinspektion Landau am Dienstag gleich zweimal tätig. In den Morgenstunden mussten die Polizeibeamten anlässlich des Berufsverkehrs zwischen 7.45 und 8.30 Uhr den Verkehr vor Ort regeln, da es zu einem Rückstau bis nach Mörlheim kam. In der Mittagszeit zwischen 15.30 und 16 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot im Bereich des landwirtschaftlichen Weges zwischen der Queichheimer Hauptstraße und der Landstraße 509 überwacht, da viele Autofahrer den Weg als Abkürzung nutzten. Insgesamt wurden sechs Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt.