Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Neuhofen) Trickdiebstahlsmasche „Neue Mieter“

Am Dienstagmittag gegen 12:25 Uhr nutzte eine bislang unbekannte Frau (korpulent, 30-40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, kurze schwarze Haare, auffällig rosa geschminkte Lippen, schwarzes T-Shirt) die Gelegenheit und folgte einer Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Ludwigshafener Straße in das Haus, als diese gerade zur Tür reinging. Die unbekannte Frau stellte die Tür fest, sodass diese nicht mehr zufiel und verwickelte die Bewohnerin unter dem Vorwand eine neue Mieterin zu sein in ein Gespräch. Sie begleitete sie bis in ihre Wohnung, um dort die Nummer des Hausmeisters, die sie für den angeblichen Einzug bräuchte, zu erfahren. Trotz Bitte der Bewohnerin draußen zu warten, betrat sie die Wohnung. Als sie mit Stift und Papier zurückkam, befand sich plötzlich noch eine zweite Frau (schlank, ca. 160 cm groß, schulterlange mittelblonde Haare, graues T-Shirt, Mund-Nasen-Schutz) in der Wohnung. Die Bewohnerin forderte sofort beide auf zu gehen, was sie dann auch taten. Die Bewohnerin stellte dann bei einer Überprüfung fest, dass der Kleiderschrank im Schlafzimmer durchwühlt wurde und einige Wertgegenstände entwendet wurden. Zeugen, die weitere Hinweise zu den beiden Frauen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bobenheim-Roxheim – Versuchter Enkeltrickbetrug bei „Omi“

Am Dienstagvormittag, dem 01.09.2020, gegen 11:00 Uhr, erhält die 81-jährige Geschädigte aus Bobenheim-Roxheim einen Anruf ihres vermeintlichen Enkels. Dieser meldet sich zu Beginn des Telefongesprächs mit den Worten „Na Omi, alles klar?“. Im weiteren Verlauf des Telefongesprächs fragt der bislang unbekannte Anrufer nach Geld und Schmuck. Nachdem der Täter der 81-Jährigen vorschlägt, gemeinsam zur Bank zu gehen, um dort Geld abzuheben, beendet die Geschädigte den Anruf. Kurze Zeit später meldet der Anrufer sich mit einem weiteren Anrufversuch erneut. Dieses Mal nimmt die Schwiegertochter der 81-Jährigen das Telefongespräch jedoch entgegen, woraufhin der Täter dieses sofort beendet.

Immer wieder täuschen Betrüger eine vermeintliche Familienangehörigkeit und meist eine damit verbundene finanzielle Notlage vor. So erschleichen sie sich das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und nutzen deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gnadenlos aus.

Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen ein Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233 3130 für Sie da. Wir wollen, dass Sie sicher Leben – Ihre Polizei Frankenthal.